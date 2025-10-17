दीपावली और छठ पर यात्रियों को नहीं होगी कोई परेशानी, उत्तर रेलवे चला रहा 48 पूजा स्पेशल ट्रेनें
लखनऊ मंडल के डीआरएम सुनील कुमार वर्मा ने कहा दीपावली और छठ पर यात्रियों की सुविधा के लिए 48 स्पेशल ट्रेन चलायी जा रही हैं.
Published : October 17, 2025 at 9:47 PM IST
Updated : October 17, 2025 at 9:59 PM IST
लखनऊ: दीपावली पर पर ज्यादातर ट्रेनें फुल हैं. यात्रियों को ट्रेनों में टिकट नहीं मिल रहा है. ऐसे में रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा के लिए कई रूट्स पर ट्रेनों को चलाने का फैसला किया है. उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के डीआरएम सुनील कुमार वर्मा ने शुक्रवार को हजरतगंज स्थित डीआरएम कार्यालय सभागार में पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि लखनऊ से मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, शकूरबस्ती, वाराणसी और अयोध्या समेत छह प्रमुख रूटों पर यात्रियों को लोड ज्यादा है.
स्टेशन और ट्रेनों की सुरक्षा पर जोर: ऐसे में 48 पूजा स्पेशल ट्रेनों को चलाकर यात्रियों को सहूलियत दी जा रही है. चारबाग रेलवे स्टेशन पर टिकट काउंटरों की संख्या बढाई गई है. एम-यूटीएस की सुविधा प्रदान की गई है. स्टेशन और ट्रेनों की सुरक्षा चाक चौबंद की गई है. यात्रियों के लिए होल्डिंग एरिया भी बनाया जा रहा है. उत्तर रेलवे के सीनियर डीसीएम कुलदीप तिवारी भी उपस्थित रहे.
दीपावली और छठ पर्व को लेकर स्पेशल इंतजाम: डीआरएम सुनील कुमार वर्मा ने बताया कि दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए विशेष इंतजाम किए गए हैं. चारबाग समेत लखनऊ मंडल के प्रमुख स्टेशनों पर अतिरिक्त एम-यूटीएस की व्यवस्था, ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन, फेसिलिटेटरों की व्यवस्था की गई है. उन्होंने बताया कि डिस्प्ले बोर्ड, एनाउंसमेंट और पूछताछ कार्यालयों से जानकारी मिल रही है.
आरपीएफ जवान तैनात किए गए: भीड़भाड़ को कंट्रोल करने के लिए आरपीएफ जवान तैनात किए गए हैं. चारबाग और वाराणसी में पांच हजार वर्गफुट पर अस्थायी होल्डिंग एरिया तैयार किया जा रहा है. डीआरएम सुनील कुमार वर्मा ने बताया कि लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन सहित प्रमुख स्टेशनों पर प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स के साथ चिकित्सकों की सुविधा भी रहेगी.
पेयजल, स्वच्छता और खानपान और दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है. मॉनिटरिंग के लिए वरिष्ठ रेलवे अधिकारियों और स्टाफ की राउंड द क्लॉक ड्यूटी लगाई गई है. सीसीटीवी से भी निगरानी की जा जा रही है.
जीआरपी ने यात्रियों के 350 मोबाइल वापस किए: यात्रियों के ट्रेनों, रेलवे स्टेशनों और परिसर में चोरी हुए मोबाइल जीआरपी ने बरामद कर लिए. दीपावली से ठीक पहले ऐसे 350 मोबाइल यात्रियों को वापस लौटाए गए. अपना खोया मोबाइल वापस मिलते ही यात्रियों के चेहरे चमक उठे. शुक्रवार को जीआरपी पुलिस लाइन में यात्रियों के खोए हुए मोबाइल लौटाए गये.
अन्य प्रदेशों से भी मोबाइल बरामद किए गए: पुलिस अधीक्षक रोहित मिश्र ने बताया कि बरामद किए गए मोबाइलों की कीमत तीन से चार करोड़ रुपये के आसपास है. यूपी के अलावा अन्य प्रदेशों से भी मोबाइल बरामद किए गए हैं. उन्होंने बताया कि मोबाइल फोन से संबंधित प्रार्थनापत्रों का संज्ञान लेकर सर्विलांस टीम थानों पर गठित टीम की ओर से बरामदगी अभियान चलाया गया था.
