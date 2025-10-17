ETV Bharat / state

दीपावली और छठ पर यात्रियों को नहीं होगी कोई परेशानी, उत्तर रेलवे चला रहा 48 पूजा स्पेशल ट्रेनें

जानकारी देते लखनऊ मंडल के डीआरएम सुनील कुमार वर्मा ( Photo Credit- Northern Railway )

लखनऊ: दीपावली पर पर ज्यादातर ट्रेनें फुल हैं. यात्रियों को ट्रेनों में टिकट नहीं मिल रहा है. ऐसे में रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा के लिए कई रूट्स पर ट्रेनों को चलाने का फैसला किया है. उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के डीआरएम सुनील कुमार वर्मा ने शुक्रवार को हजरतगंज स्थित डीआरएम कार्यालय सभागार में पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि लखनऊ से मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, शकूरबस्ती, वाराणसी और अयोध्या समेत छह प्रमुख रूटों पर यात्रियों को लोड ज्यादा है. स्टेशन और ट्रेनों की सुरक्षा पर जोर: ऐसे में 48 पूजा स्पेशल ट्रेनों को चलाकर यात्रियों को सहूलियत दी जा रही है. चारबाग रेलवे स्टेशन पर टिकट काउंटरों की संख्या बढाई गई है. एम-यूटीएस की सुविधा प्रदान की गई है. स्टेशन और ट्रेनों की सुरक्षा चाक चौबंद की गई है. यात्रियों के लिए होल्डिंग एरिया भी बनाया जा रहा है. उत्तर रेलवे के सीनियर डीसीएम कुलदीप तिवारी भी उपस्थित रहे. जानकारी देते लखनऊ मंडल के डीआरएम सुनील कुमार वर्मा (Video Credit: ETV Bharat) दीपावली और छठ पर्व को लेकर स्पेशल इंतजाम: डीआरएम सुनील कुमार वर्मा ने बताया कि दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए विशेष इंतजाम किए गए हैं. चारबाग समेत लखनऊ मंडल के प्रमुख स्टेशनों पर अतिरिक्त एम-यूटीएस की व्यवस्था, ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन, फेसिलिटेटरों की व्यवस्था की गई है. उन्होंने बताया कि डिस्प्ले बोर्ड, एनाउंसमेंट और पूछताछ कार्यालयों से जानकारी मिल रही है.