गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली में पार्सल यातायात पर चार दिन लगी पूरी तरह रोक, न होगी बुकिंग; न पिकिंग

गणतंत्र दिवस की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए रेलवे ने दिल्ली क्षेत्र के लिए पार्सल बुकिंग पर अस्थायी रोक लगाने का फैसला किया है.

दिल्ली में पार्सल यातायात पर पूरी तरह रोक (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 17, 2026 at 7:08 AM IST

2 Min Read
नई दिल्ली: गणतंत्र दिवस समारोह 2026 को लेकर राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सख्त किया जा रहा है. इसी क्रम में उत्तर रेलवे ने दिल्ली क्षेत्र के प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर पार्सल यातायात को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है. सुरक्षा कारणों के चलते दिल्ली क्षेत्र में सभी प्रकार के पार्सल लेन-देन पर 23 जनवरी से 26 जनवरी 2026 तक अस्थायी प्रतिबंध रहेगा.

उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि यह प्रतिबंध नई दिल्ली, दिल्ली जंक्शन, हजरत निजामुद्दीन, आनंद विहार टर्मिनल व दिल्ली सराय रोहिल्ला रेलवे स्टेशन पर लागू रहेगा. इन स्टेशनों से चलने वाली ट्रेनों में किसी भी प्रकार के पार्सल लेन-देन, जिसमें लीज्ड एसएलआर व वीपी (वैल्यू पार्सल) शामिल हैं. इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी. इसके साथ ही इन स्टेशनों पर पार्सल गोदाम व प्लेटफॉर्म को पूरी तरह पार्सल पैकेज और पैकिंग से मुक्त रखने के निर्देश दिए गए हैं.

रेलवे प्रशासन की ओर से कहा गया है कि यह प्रतिबंध केवल दिल्ली क्षेत्र से चलने वाली ट्रेनों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि अन्य मंडलों और जोनों से चलकर दिल्ली क्षेत्र में लोडिंग या अनलोडिंग के लिए रुकने वाली ट्रेनों पर भी लागू होगा. यानी चार दिनों तक दिल्ली क्षेत्र में किसी भी प्रकार का आवक व जावक पार्सल ट्रैफिक पूरी तरह बंद रहेगा. हालांकि यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए व्यक्तिगत सामान को यात्री डिब्बों में ले जाने की अनुमति दी जाएगी. इसके अलावा सभी व्यावसायिक औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद पंजीकृत समाचार पत्रों व पत्रिकाओं की बुकिंग को प्रतिबंध से छूट दी गई है, जिससे सूचना का प्रवाह बाधित न हो.

उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय के मुताबिक यह कदम पूरी तरह एहतियातन उठाया गया है, जिससे गणतंत्र दिवस के दौरान किसी भी तरह की सुरक्षा चूक की आशंका न रहे. रेलवे प्रशासन ने पार्सल कारोबार से जुड़े व्यापारियों व आम जनता से अपील की है कि वे इस अवधि के दौरान अपनी बुकिंग और परिवहन की योजना पहले से बनाएं और रेलवे द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें.

संपादक की पसंद

