उत्तर रेलवे ने लखनऊ मंडल के सभी TTE लॉबी में लागू की बायोमेट्रिक हाजिरी; रजिस्टर का काम खत्म

सीनियर डीसीएम बोले- अब रियल टाइम दर्ज हो सकेगी टिकट जांच कर्मियों की उपस्थिति.

उत्तर रेलवे ने लखनऊ मंडल में बायोमेट्रिक हाजिरी.
उत्तर रेलवे ने लखनऊ मंडल में बायोमेट्रिक हाजिरी. (Photo Credit; ETV Bharat Archive)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 19, 2025 at 3:49 PM IST

लखनऊ : उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल ने अपने टिकट चेकिंग स्टाफ (टीटीई) की उपस्थिति के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम लागू कर दिया है. मंडल के सभी 11 टीटीई लॉबी लखनऊ, वाराणसी जंक्शन, उन्नाव, प्रयागराज संगम, शाहगंज, रायबरेली, अयोध्या धाम, सुल्तानपुर बाराबंकी, मां बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ और अयोध्या कैंट में बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज कराई जा रही है.

उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक (सीनियर डीसीएम) कुलदीप तिवारी ने बताया कि इस प्रणाली के लागू होने से टिकट जांच कर्मियों की उपस्थिति अब रियल टाइम (Real-Time) में दर्ज हो सकेगी. इससे मैनुअल रजिस्टर की आवश्यकता समाप्त हो गई है. उपस्थिति डेटा अब सीधे डिजिटल रूप में संग्रहीत होगा.

सीनियर डीसीएम ने बताया कि यह पहल न सिर्फ कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाने में सहायक होगी, बल्कि कर्मचारियों की कार्यकुशलता, समयपालन और जवाबदेही को भी सुदृढ़ करेगी. बायोमेट्रिक सिस्टम के माध्यम से मंडल के सभी टीटीई लॉबी का उपस्थिति डेटा एकीकृत रूप से उपलब्ध रहेगा. इससे प्रबंधन को कर्मियों की उपस्थिति और ड्यूटी आवंटन की वास्तविक समय में जानकारी मिल सकेगी.

इससे कर्मियों ड्यूटी शेड्यूलिंग व नियंत्रण और अधिक कुशल व पारदर्शी बनेगा. उन्होंने बताया कि यह पहल भारतीय रेल में चल रहे डिजिटलीकरण और पारदर्शी कार्य प्रणाली को और गति प्रदान करती है. उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के मंडल रेल प्रबंधक सुनील कुमार वर्मा ने बताया कि यह पहल डिजिटल भारत की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है.

उन्होंने बताया कि बायोमेट्रिक प्रणाली से कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज करने की प्रक्रिया अब अधिक प्रामाणिक, पारदर्शी और समयबद्ध हो गई है. यह रेलवे के संचालन को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने की दिशा में एक अहम कदम है.

वहीं इससे पहले यूपी के परिषदीय स्कूलों में भी बायोमेट्रिक हाजिरी लागू की जा चुकी है. इसके अलावा कई अन्य विभागों में भी इसी तकनीक के जरिए कर्मी अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं.

यह भी पढ़ें : IIT कानपुर ने बनाई हाथ की लकीरों को पढ़ने वाली खास डिवाइस, बायोमेट्रिक फ्रॉड रोकने में होगा कारगर

