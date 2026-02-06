उत्तर रेलवे मुख्यालय में रेलवे बोर्ड सदस्य की दो टूक, कहा- सुरक्षा से समझौता नहीं, सेवा में बदलाव जरूरी
हरि शंकर वर्मा ने युवा अधिकारियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि अपेक्षा है कि वे नई सोच, तकनीक और ऊर्जा के साथ काम करें.
Published : February 6, 2026 at 11:18 AM IST
नई दिल्ली: रेलवे बोर्ड के सदस्य (परिचालन एवं व्यवसाय विकास) हरि शंकर वर्मा ने उत्तर रेलवे को स्पष्ट संदेश दिया है कि रेलवे को 2047 तक ‘विकसित भारत’ के लक्ष्य से जोड़ते हुए अब रेल संचालन का हर फैसला यात्री व ग्राहक को केंद्र में रखकर होना चाहिए. बड़ौदा हाउस स्थित उत्तर रेलवे मुख्यालय के दौरे के दौरान उन्होंने जोन के परिचालन प्रदर्शन, कार्य संस्कृति व भविष्य की रणनीतियों की गहन समीक्षा की.
रेल संचालन में सुरक्षा से कोई समझौता नहीं -हरि शंकर वर्मा
बैठक के दौरान हरि शंकर वर्मा ने दो टूक शब्दों में कहा कि रेल संचालन में संरक्षा और सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता. इसके साथ ही उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को औपनिवेशिक मानसिकता छोड़ने की नसीहत देते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि रेलवे खुद को एक आधुनिक, उत्तरदायी और सेवा-उन्मुख संगठन के रूप में पेश करे. उनके मुताबिक यात्रियों की अपेक्षाएं तेजी से बदल रही हैं और रेलवे को उसी अनुरूप अपनी कार्यशैली और निर्णय प्रक्रिया में बदलाव लाना होगा.
प्रशिक्षण, नवाचार और जवाबदेही पर विशेष जोर
उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक अशोक कुमार वर्मा, प्रमुख मुख्य परिचालन प्रबंधक डॉ. मोनिका अग्निहोत्री और प्रमुख मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधक प्रवीण पांडे समेत सभी विभागाध्यक्षों के साथ हुई उच्च स्तरीय बैठक में बोर्ड सदस्य ने अधिकारियों के प्रशिक्षण, नवाचार और जवाबदेही पर विशेष जोर दिया. उन्होंने कहा कि अधिकारी सिर्फ फाइलों तक सीमित न रहें, बल्कि फील्ड में जाकर वास्तविक चुनौतियों को समझें और उनके समाधान के लिए सक्रिय भूमिका निभाएं.
परिचालन संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए बोर्ड हर स्तर पर करेगा सहयोग
फील्ड ऑपरेशंस पर केंद्रित समीक्षा बैठक में मंडल स्तर के अधिकारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े. इस दौरान हरि शंकर वर्मा ने युवा अधिकारियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि रेलवे का भविष्य उनके हाथों में है और उनसे अपेक्षा भी है कि वे नई सोच, तकनीक और ऊर्जा के साथ काम करें. उन्होंने अधिकारियों की समस्याएं ध्यान से सुनीं और भरोसा दिलाया कि परिचालन संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए बोर्ड स्तर पर हरसंभव सहयोग देगा.
सुरक्षा और ग्राहक संतुष्टि के साथ-साथ कार्य संस्कृति में सकारात्मक बदलाव जरूरी
इस पूरे दौरे और बैठक को लेकर उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने कहा कि रेलवे बोर्ड के सदस्य द्वारा दिया गया मार्गदर्शन उत्तर रेलवे के लिए बेहद महत्वपूर्ण है. उनका जोर स्पष्ट रूप से इस बात पर है कि संरक्षा, सुरक्षा और ग्राहक संतुष्टि के साथ-साथ कार्य संस्कृति में भी सकारात्मक बदलाव लाया जाए. उत्तर रेलवे इन निर्देशों को धरातल पर उतारने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करेगा.
यात्री सुविधाओं व संगठनात्मक बदलावों की दिशा तय करने में अहम
रेलवे बोर्ड के सदस्य का यह दौरा ऐसे समय हुआ है, जब भारतीय रेलवे खुद को सिर्फ परिवहन माध्यम से आगे बढ़ाकर एक आधुनिक सेवा प्रदाता के रूप में स्थापित करने की दिशा में काम कर रही है. उत्तर रेलवे में हुई यह समीक्षा आने वाले समय में परिचालन दक्षता, यात्री सुविधाओं व संगठनात्मक बदलावों की दिशा तय करने में अहम मानी जा रही है.
