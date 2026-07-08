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उत्तर रेलवे ने बढ़ाई कई स्पेशल ट्रेनों की अवधि, हजारों यात्रियों को मिलेगी कंफर्म टिकट

उत्तर रेलवे ने विभिन्न रूटों पर चलने वाली कई स्पेशल ट्रेनों की संचालन अवधि को बढ़ाने का निर्णय लिया, यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को राहत

उत्तर रेलवे ने बढ़ाई कई स्पेशल ट्रेनों की अवधि
उत्तर रेलवे ने बढ़ाई कई स्पेशल ट्रेनों की अवधि (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 8, 2026 at 8:48 PM IST

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नई दिल्ली: रेल यात्रियों की सुविधा और ट्रेनों में होने वाली अतिरिक्त भीड़ को ध्यान में रखते हुए उत्तर रेलवे ने बेहद महत्वपूर्ण फैसला लिया है. उत्तर रेलवे द्वारा जारी आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, विभिन्न रूटों पर चलने वाली कई स्पेशल ट्रेनों की संचालन अवधि को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है. रेलवे के इस कदम से आगामी दिनों में यात्रा करने वाले हजारों यात्रियों को कंफर्म टिकट मिलने में आसानी होगी. उनकी यात्रा सुगम बन सकेगी.

उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि यात्रियों की भारी मांग व सहूलियत को देखते हुए इन विशेष ट्रेनों के फेरों में विस्तार किया जा रहा है. यह सभी ट्रेनें अपने पूर्व निर्धारित समय, ठहराव (Stoppages), चलने के दिन, मार्ग (Path) और कोच संरचना (Composition) के अनुसार ही संचालित होती रहेंगी, जिससे यात्रियों को किसी भी प्रकार की असमंजस का सामना नहीं करना पड़ेगा.

बरौनी - नई दिल्ली - बरौनी दैनिक स्पेशल

ट्रेन संख्या 02563 (बरौनी जंक्शन से नई दिल्ली): यह ट्रेन दैनिक रूप से चलती है. पहले इसकी अंतिम तिथि 15 जुलाई 2026 निर्धारित थी, जिसे अब बढ़ाकर 16 जुलाई 2026 से 31 जुलाई 2026 तक कर दिया गया है. इस विस्तारित अवधि में यह ट्रेन कुल 16 फेरे लगाएगी.

ट्रेन संख्या 02564 (नई दिल्ली से बरौनी जंक्शन): यह दैनिक ट्रेन पहले 16 जुलाई तक चलने वाली थी. अब इसे विस्तारित कर 17 जुलाई 2026 से 01 अगस्त 2026 तक चलाने का निर्णय लिया गया है, जिसके तहत यह कुल 16 फेरे पूरे करेगी.

2. दरभंगा - नई दिल्ली - दरभंगा दैनिक स्पेशल

ट्रेन संख्या 02569 (दरभंगा से नई दिल्ली): यह दैनिक स्पेशल ट्रेन पहले 15 जुलाई 2026 तक संचालित होनी थी. अब यात्री इस ट्रेन का लाभ 16 जुलाई 2026 से 31 जुलाई 2026 तक उठा सकेंगे। इस दौरान इसके 16 फेरे संचालित किए जाएंगे.

ट्रेन संख्या 02570 (नई दिल्ली से दरभंगा): प्रतिदिन चलने वाली यह ट्रेन 16 जुलाई 2026 को समाप्त हो रही थी, जिसे अब 17 जुलाई 2026 से बढ़ाकर 01 अगस्त 2026 तक कर दिया गया है.

3. दानापुर - आनंद विहार (टर्मिनल) - दानापुर स्पेशल

ट्रेन संख्या 03257 (दानापुर से आनंद विहार): प्रत्येक रविवार (SUN) को चलने वाली यह ट्रेन पहले 12 जुलाई 2026 तक ही चलनी थी. अब इसे बढ़ाकर 19 जुलाई 2026 से 26.07.26 तक के लिए विस्तारित किया गया है, जिसमें यह कुल 2 फेरे लगाएगी.

वहीं, ट्रेन संख्या 03258 (आनंद विहार से दानापुर): प्रत्येक सोमवार को चलने वाली इस ट्रेन की अंतिम तिथि पहले 13 जुलाई 2026 थी. अब यह ट्रेन 20 जुलाई 2026 से 27 जुलाई 2026 तक 2 फेरे लगाएगी.

4. मुजफ्फरपुर - आनंद विहार (टर्मिनल) - मुजफ्फरपुर स्पेशल

• ट्रेन संख्या 05219 (मुजफ्फरपुर से आनंद विहार): यह ट्रेन हर शुक्रवार को चलती है. 10 जुलाई 2026 को समाप्त होने वाली इस सेवा को अब 17 जुलाई 2026 से 31 जुलाई 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया है, जिससे यात्रियों को 3 अतिरिक्त फेरे मिलेंगे.

• ट्रेन संख्या 05220 (आनंद विहार से मुजफ्फरपुर): प्रत्येक शनिवार को प्रस्थान करने वाली यह स्पेशल ट्रेन पहले 11 जुलाई 2026 तक चलने वाली थी, जिसे अब बढ़ाकर 18 जुलाई 2026 से 01 अगस्त 2026 (कुल 3 फेरे) कर दिया गया है.

5. धनबाद जंक्शन - शकूरबस्ती - धनबाद जंक्शन स्पेशल

• ट्रेन संख्या 03639 (धनबाद से शकूरबस्ती): यह ट्रेन सप्ताह में दो दिन, सोमवार और शुक्रवार को चलती है. इसकी आखिरी तारीख 13 जुलाई 2026 थी, जिसे विस्तारित कर 17 जुलाई 2026 से 31 जुलाई 2026 कर दिया गया है.

• ट्रेन संख्या 03640 (शकूरबस्ती से धनबाद): मंगलवार और शनिवार को चलने वाली इस ट्रेन की आखिरी सेवा 14 जुलाई 2026 को थी. अब इसे बढ़ाकर 18 जुलाई 2026 से 01 अगस्त 2026 तक कुल 5 फेरों के लिए चलाया जाएगा.

6. शेखपुरा - आनंद विहार (टर्मिनल) - शेखपुरा स्पेशल

• ट्रेन संख्या 02397 (शेखपुरा से आनंद विहार): प्रत्येक रविवार को चलने वाली यह ट्रेन 12 जुलाई 2026 को समाप्त हो रही थी. इसे बढ़ाकर 19 जुलाई 2026 से 26 जुलाई 2026 तक (कुल 2 फेरे) करने का फैसला लिया गया है.

• ट्रेन संख्या 02398 (आनंद विहार से शेखपुरा): प्रत्येक सोमवार को चलने वाली इस ट्रेन की अंतिम तिथि 13 जुलाई 2026 थी, जिसे अब बढ़ाकर 20 जुलाई 2026 से 27 जुलाई 2026 (कुल 2 फेरे) कर दिया गया है.

• ट्रेन संख्या 03697 (शेखपुरा से आनंद विहार): सप्ताह में चार दिन सोमवार, मंगलवार, शुक्रवार और शनिवार को चलने वाली इस ट्रेन की अंतिम तिथि 14 जुलाई 2026 थी. अब यह 17 जुलाई 2026 से 31 जुलाई 2026 तक कुल 9 फेरे लगाएगी.

• ट्रेन संख्या 03698 (आनंद विहार से शेखपुरा): मंगलवार, बुधवार, शनिवार और रविवार को चलने वाली यह ट्रेन 15 जुलाई 2026 को समाप्त हो रही थी, जिसे बढ़ाकर 18 जुलाई 2026 से 01 अगस्त 2026 (कुल 9 फेरे) कर दिया गया है.

7. पूर्णिया कोर्ट - आनंद विहार (टर्मिनल) - पूर्णिया कोर्ट स्पेशल

• ट्रेन संख्या 05579 (पूर्णिया कोर्ट से आनंद विहार): शुक्रवार और रविवार को चलने वाली यह ट्रेन पहले 12 जुलाई 2026 तक तय थी. इसे अब 24 जुलाई 2026 से 31 जुलाई 2026 तक विस्तारित किया गया है, जिसके तहत यह 3 फेरे लगाएगी.

• ट्रेन संख्या 05580 (आनंद विहार से पूर्णिया कोर्ट): रविवार और मंगलवार को चलने वाली ये ट्रेन 14 जुलाई 2026 को समाप्त होने वाली थी. अब यह 26 जुलाई 2026 से 02 अगस्त 2026 तक 3 फेरों के साथ सेवा देगी.

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