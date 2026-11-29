प्रदूषण से बचने के लिए निजी वाहन छोड़ने की अपील, लेकिन तीन महीने बंद रहेंगी 25 लोकल ट्रेनें; कैसे बढ़ेगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर भरोसा?
प्रदूषण के मद्देनजर सरकार निजी वाहनों के बजाए पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल की अपील कर रही है. वहीं लोकल ट्रेनें निरस्त होने से दबाव बढ़ेगा..
Published : November 29, 2026 at 4:37 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में सर्दियों के दौरान प्रदूषण का स्तर बढ़ने के साथ ही सरकार के सामने वाहनों से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने की चुनौती भी बढ़ जाती है. इसी के तहत दिल्ली में बीएस-4 व उससे नीचे के वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने के साथ लोगों से निजी वाहनों का इस्तेमाल कम करने व सार्वजनिक परिवहन अपनाने की अपील की जा रही है. सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग बस व मेट्रो से सफर करें, जिससे सड़कों पर वाहनों की संख्या कम हो व प्रदूषण पर नियंत्रण पाया जा सके.
लेकिन इसी बीच उत्तर रेलवे ने कोहरे के चलते दिल्ली मंडल की 25 पैसेंजर ट्रेनों को एक दिसंबर 2026 से 28 फरवरी, 2027 तक निरस्त रखने का फैसला किया है. ऐसे में सवाल ये है कि जब प्रदूषण से लड़ने के लिए सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने की जरूरत है, तब लोकल ट्रेनों का बंद होना इस मुहिम को कितना प्रभावित करेगा? क्या इससे बसों व मेट्रो पर यात्रियों का दबाव बढ़ेगा और कुछ लोग मजबूरी में निजी वाहनों का इस्तेमाल करने लगेंगे?
खड़ी हो सकती है नई चुनौती
सर्दियों में राजधानी दिल्ली की हवा में प्रदूषण बढ़ने के प्रमुख कारणों में वाहनों से निकलने वाला धुआं भी शामिल है. ऐसे में सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करना प्रदूषण नियंत्रण की रणनीति का अहम हिस्सा माना जाता है. लेकिन दिल्ली व आसपास के शहरों को जोड़ने वाली 25 पैसेंजर ट्रेनों का तीन महीने तक निरस्त रहना इस व्यवस्था के सामने नई चुनौती खड़ी कर सकता है. खासतौर पर गाजियाबाद, मेरठ, मुरादाबाद, शामली व हरियाणा के विभिन्न शहरों से दिल्ली आने-जाने वाले दैनिक यात्रियों को परेशानी हो सकती है.
उत्तर रेलवे ने कोहरे के कारण ट्रेनों की गति प्रभावित होने व परिचालन संबंधी समस्याओं को देखते हुए ये निर्णय लिया है. एक दिसंबर से 28 फरवरी तक इन ट्रेनों का संचालन नहीं होगा. इनमें गाजियाबाद-नई दिल्ली, गाजियाबाद-मेरठ सिटी, मुरादाबाद-गाजियाबाद, पुरानी दिल्ली-शामली व दिल्ली-जींद जैसे महत्वपूर्ण रूट शामिल हैं. इसका असर सिर्फ रेल यात्रियों तक सीमित नहीं रहेगा. ट्रेनें बंद होने से कुछ यात्रियों को बस, मेट्रो व अन्य साधनों का सहारा लेना पड़ेगा. वहीं, जिन यात्रियों के लिए सार्वजनिक परिवहन का दूसरा सुविधाजनक विकल्प उपलब्ध नहीं होगा, वे निजी कार व दोपहिया वाहनों का इस्तेमाल बढ़ा सकते हैं. ऐसी स्थिति में सड़कों पर वाहनों का दबाव बढ़ने के साथ प्रदूषण नियंत्रण की कोशिशों पर भी असर पड़ने की आशंका है.
कोहरे में ट्रेनें रद्द करना क्यों जरूरी
उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि सर्दियों में उत्तर भारत में घना कोहरा छा जाता है. कोहरे से सुबह व रात के समय दृश्यता काफी कम हो जाती है. ऐसी परिस्थितियों में लोको पायलट को सिग्नल व आगे की रेललाइन की स्थिति देखने में कठिनाई होती है. सुरक्षा नियमों के तहत ट्रेनों की गति नियंत्रित करनी पड़ती है. इसका असर पूरी समय-सारणी पर पड़ता है.
एक ट्रेन के देरी से चलने के कारण उसके पीछे चलने वाली दूसरी ट्रेनों का परिचालन भी प्रभावित हो सकता है. कई बार ट्रेनों को रास्ते में रोकना पड़ता है. इससे उनके गंतव्य तक पहुंचने का समय बढ़ जाता है. ऐसे में ट्रेनों की संख्या कम करने से परिचालन संबंधी दबाव घटाने व उपलब्ध ट्रेनों को बेहतर तरीके से चलाने में मदद मिलती है. यानी कि यह फैसला केवल समय-सारणी में बदलाव नहीं, बल्कि कोहरे के दौरान सुरक्षित व व्यवस्थित रेल परिचालन की रणनीति का हिस्सा है.
बसों व सड़क परिवहन पर बढ़ सकता है दबाव
रेलवे की इस व्यवस्था का असर सिर्फ रेल यात्रियों तक सीमित नहीं रहने वाला है. जिन मार्गों पर पैसेंजर ट्रेनों का संचालन बंद रहेगा, वहां सड़क परिवहन पर भी यात्रियों का दबाव बढ़ने की संभावना है. खासतौर पर गाजियाबाद, मेरठ, शामली, पानीपत व जींद जैसे शहरों से दिल्ली आने-जाने वाले लोग बसों का विकल्प चुन सकते हैं.
इससे सुबह व शाम के व्यस्त समय में बस अड्डों पर यात्रियों की संख्या बढ़ सकती है. जिन लोगों को निश्चित समय पर कार्यालय या शिक्षण संस्थानों में पहुंचना होता है, उन्हें पहले की तुलना में अधिक समय लेकर घर से निकलना पड़ेगा. बसों में भीड़ बढ़ने की स्थिति में यात्रियों को सीट मिलने व समय पर गंतव्य तक पहुंचने में दिक्कत हो सकती है. पैसेंजर ट्रेनों की तुलना में सड़क परिवहन के कुछ विकल्प यात्रियों की जेब पर अधिक भारी पड़ सकते हैं. साथ ही परेशानी का भी सामना करना पड़ सकता है.
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परिवहन क्षेत्र से PM2.5 प्रदूषण में 47 प्रतिशत योगदान
दिल्ली के प्रदूषण में परिवहन क्षेत्र का PM2.5 उत्सर्जन में लगभग 47 प्रतिशत तक व PM10 में 25 प्रतिशत तक योगदान दर्ज किया गया है. पूर्व में नाइट्रोजन ऑक्साइड के उत्सर्जन में परिवहन क्षेत्र की हिस्सेदारी 78 प्रतिशत बताई गई है. ये आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली की हवा को साफ रखने के लिए वाहनों से होने वाले उत्सर्जन पर नियंत्रण कितना महत्वपूर्ण है. हालांकि, वाहनों का उत्सर्जन हर दिन के कुल वायु प्रदूषण में हिस्सेदारी का प्रतिशत अलग अलग होता है. ऐसे में एक तरफ पुराने व अधिक प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर पाबंदियां लगाना और दूसरी तरफ सार्वजनिक परिवहन के विकल्पों को पर्याप्त बनाए रखना जरूरी है. सिर्फ निजी वाहनों पर प्रतिबंध लगाने से अपेक्षित परिणाम हासिल करना मुश्किल होगा, जब तक यात्रियों को समय पर और सुविधाजनक सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध नहीं कराया जाता.
तीन महीने तक निरस्त रहने वाली 25 ट्रेनों की सूची
• 54057 – पुरानी दिल्ली से शामली
• 54058 – शामली से पुरानी दिल्ली
• 54031 – पुरानी दिल्ली से जींद
• 54034 – जींद से पुरानी दिल्ली
• 64449 – गाजियाबाद से नई दिल्ली
• 64428 – नई दिल्ली से गाजियाबाद
• 64431 – गाजियाबाद से नई दिल्ली
• 64450 – नई दिल्ली से गाजियाबाद
• 64445 – गाजियाबाद से पुरानी दिल्ली
• 64412 – दिल्ली जंक्शन से गाजियाबाद
• 64074 – नई दिल्ली से कोसी कलां
• 64073 – कोसी कलां से नई दिल्ली
• 74033 – दिल्ली सराय रोहिल्ला से फरुखनगर
• 74036 – फरुखनगर से दिल्ली सराय रोहिल्ला
• 74031 – गढ़ी हरसरू से फरुखनगर
• 74038 – फरुखनगर से गढ़ी हरसरू
• 64095 – नई दिल्ली से शकूरबस्ती
• 64532 – अंबाला कैंट से पानीपत
• 64541 – पानीपत से अंबाला कैंट
• 64553 – मुरादाबाद से गाजियाबाद
• 64554 – गाजियाबाद से मुरादाबाद
• 64555 – गाजियाबाद से मेरठ सिटी
• 64556 – मेरठ सिटी से गाजियाबाद
• 64483 – कुरुक्षेत्र से अंबाला कैंट
• 64482 – अंबाला कैंट से कुरुक्षेत्र
आंशिक रूप से संचालित होने वाली ट्रेन: ट्रेन संख्या 64481 (पानीपत–अंबाला कैंट) अब अंबाला कैंट तक नहीं जाएगी. इसका संचालन कुरुक्षेत्र तक ही होगा.
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