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प्रदूषण से बचने के लिए निजी वाहन छोड़ने की अपील, लेकिन तीन महीने बंद रहेंगी 25 लोकल ट्रेनें; कैसे बढ़ेगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर भरोसा?

तीन महीने बंद रहेंगी 25 लोकल ट्रेनें ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में सर्दियों के दौरान प्रदूषण का स्तर बढ़ने के साथ ही सरकार के सामने वाहनों से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने की चुनौती भी बढ़ जाती है. इसी के तहत दिल्ली में बीएस-4 व उससे नीचे के वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने के साथ लोगों से निजी वाहनों का इस्तेमाल कम करने व सार्वजनिक परिवहन अपनाने की अपील की जा रही है. सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग बस व मेट्रो से सफर करें, जिससे सड़कों पर वाहनों की संख्या कम हो व प्रदूषण पर नियंत्रण पाया जा सके.

लेकिन इसी बीच उत्तर रेलवे ने कोहरे के चलते दिल्ली मंडल की 25 पैसेंजर ट्रेनों को एक दिसंबर 2026 से 28 फरवरी, 2027 तक निरस्त रखने का फैसला किया है. ऐसे में सवाल ये है कि जब प्रदूषण से लड़ने के लिए सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने की जरूरत है, तब लोकल ट्रेनों का बंद होना इस मुहिम को कितना प्रभावित करेगा? क्या इससे बसों व मेट्रो पर यात्रियों का दबाव बढ़ेगा और कुछ लोग मजबूरी में निजी वाहनों का इस्तेमाल करने लगेंगे?

कोहरे के कारण ट्रेनों की गति प्रभावित होने व परिचालन संबंधी समस्याओं को देखते (ETV Bharat) खड़ी हो सकती है नई चुनौती सर्दियों में राजधानी दिल्ली की हवा में प्रदूषण बढ़ने के प्रमुख कारणों में वाहनों से निकलने वाला धुआं भी शामिल है. ऐसे में सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करना प्रदूषण नियंत्रण की रणनीति का अहम हिस्सा माना जाता है. लेकिन दिल्ली व आसपास के शहरों को जोड़ने वाली 25 पैसेंजर ट्रेनों का तीन महीने तक निरस्त रहना इस व्यवस्था के सामने नई चुनौती खड़ी कर सकता है. खासतौर पर गाजियाबाद, मेरठ, मुरादाबाद, शामली व हरियाणा के विभिन्न शहरों से दिल्ली आने-जाने वाले दैनिक यात्रियों को परेशानी हो सकती है. उत्तर रेलवे ने कोहरे के कारण ट्रेनों की गति प्रभावित होने व परिचालन संबंधी समस्याओं को देखते हुए ये निर्णय लिया है. एक दिसंबर से 28 फरवरी तक इन ट्रेनों का संचालन नहीं होगा. इनमें गाजियाबाद-नई दिल्ली, गाजियाबाद-मेरठ सिटी, मुरादाबाद-गाजियाबाद, पुरानी दिल्ली-शामली व दिल्ली-जींद जैसे महत्वपूर्ण रूट शामिल हैं. इसका असर सिर्फ रेल यात्रियों तक सीमित नहीं रहेगा. ट्रेनें बंद होने से कुछ यात्रियों को बस, मेट्रो व अन्य साधनों का सहारा लेना पड़ेगा. वहीं, जिन यात्रियों के लिए सार्वजनिक परिवहन का दूसरा सुविधाजनक विकल्प उपलब्ध नहीं होगा, वे निजी कार व दोपहिया वाहनों का इस्तेमाल बढ़ा सकते हैं. ऐसी स्थिति में सड़कों पर वाहनों का दबाव बढ़ने के साथ प्रदूषण नियंत्रण की कोशिशों पर भी असर पड़ने की आशंका है. कोहरे में ट्रेनें रद्द करना क्यों जरूरी उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि सर्दियों में उत्तर भारत में घना कोहरा छा जाता है. कोहरे से सुबह व रात के समय दृश्यता काफी कम हो जाती है. ऐसी परिस्थितियों में लोको पायलट को सिग्नल व आगे की रेललाइन की स्थिति देखने में कठिनाई होती है. सुरक्षा नियमों के तहत ट्रेनों की गति नियंत्रित करनी पड़ती है. इसका असर पूरी समय-सारणी पर पड़ता है. एक ट्रेन के देरी से चलने के कारण उसके पीछे चलने वाली दूसरी ट्रेनों का परिचालन भी प्रभावित हो सकता है. कई बार ट्रेनों को रास्ते में रोकना पड़ता है. इससे उनके गंतव्य तक पहुंचने का समय बढ़ जाता है. ऐसे में ट्रेनों की संख्या कम करने से परिचालन संबंधी दबाव घटाने व उपलब्ध ट्रेनों को बेहतर तरीके से चलाने में मदद मिलती है. यानी कि यह फैसला केवल समय-सारणी में बदलाव नहीं, बल्कि कोहरे के दौरान सुरक्षित व व्यवस्थित रेल परिचालन की रणनीति का हिस्सा है. बसों व सड़क परिवहन पर बढ़ सकता है दबाव