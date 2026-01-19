ETV Bharat / state

सुरक्षित रेल सफर के लिए उत्तर रेलवे का रात्रिकालीन निरीक्षण अभियान तेज, जानिए अधिकारियों ने क्या कहा ?

सुरक्षा और परिचालन को मजबूत बनाने के लिए उत्तर रेलवे ने रात्रिकालीन निरीक्षण किए. इन निरीक्षणों में ट्रैक, यार्ड और इंस्टॉलेशन की समीक्षा की गई.

रेलवे का रात्रिकालीन निरीक्षण अभियान
रेलवे का रात्रिकालीन निरीक्षण अभियान (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 19, 2026 at 9:57 AM IST

नई दिल्ली: सर्द रातों में जब अधिकांश शहर सोया रहता है तो उस वक्त उत्तर रेलवे के ट्रैक, यार्ड व स्टेशनों पर एक अलग ही हलचल रहती है. रेल परिचालन को सुरक्षित व भरोसेमंद बनाए रखने के लिए उत्तर रेलवे ने रात्रिकालीन निरीक्षण अभियान को तेज कर दिया है. इसका असर यह रहा कि केवल दिसंबर 2025 के महीने में ही वरिष्ठ अधिकारियों ने 618 से अधिक रात्रिकालीन निरीक्षण किए, जो सुरक्षा और संरक्षा के प्रति रेलवे की गंभीरता को दर्शाता है.

उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि ये निरीक्षण किसी औपचारिकता का हिस्सा नहीं बल्कि यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की ठोस रणनीति का हिस्सा हैं. उन्होंने बताया कि रात 12 बजे से सुबह 4 बजे के बीच किए जाने वाले ये औचक निरीक्षण इसलिए भी अहम हैं, क्योंकि इसी दौरान रेल परिचालन की वास्तविक स्थिति सामने आती है. रात के समय निरीक्षण से यह परखा जाता है कि स्टाफ कितनी सतर्कता से अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहा है और संरक्षा मानकों का पालन हो रहा है या नहीं.

रेलवे का रात्रिकालीन निरीक्षण
रेलवे का रात्रिकालीन निरीक्षण (ETV Bharat)

दिसंबर महीने में किए गए 618 रात्रिकालीन निरीक्षण

दिसंबर महीने में किए गए 618 रात्रिकालीन निरीक्षणों में उत्तर रेलवे मुख्यालय में 48, दिल्ली मंडल में 93, लखनऊ मंडल में 131, फिरोजपुर मंडल में सबसे अधिक 190, जम्मू मंडल में 23 और मुरादाबाद मंडल में 131 निरीक्षण हुए. इन निरीक्षणों के दौरान बड़े स्टेशनों के साथ-साथ ट्रैक, यार्ड व विभिन्न ऑपरेशनल इंस्टॉलेशन की बारीकी से जांच की गई. निरीक्षण अभियान के दौरान रेल परिचालन, सिग्नलिंग सिस्टम, इंटरलॉकिंग व्यवस्था, ट्रैक इंफ्रास्ट्रक्चर, लेवल क्रॉसिंग व यार्ड की स्थिति की समीक्षा की गई. इसके अतिरिक्त यह भी देखा गया कि कर्मचारी तय सुरक्षा नियमों और प्रक्रियाओं का सही ढंग से पालन कर रहे हैं या नहीं. खासतौर पर कोहरे के मौसम को ध्यान में रखते हुए सेफ्टी उपकरणों की उपलब्धता, उनकी कार्यक्षमता व आपात स्थितियों से निपटने की तैयारी पर विशेष फोकस किया गया.

हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि निरीक्षण के दौरान हैंडओवर–टेकओवर प्रक्रियाओं, पॉइंट्स व क्रॉसिंग की स्थिति, सिग्नलिंग रिकॉर्ड और अन्य दस्तावेजों की भी गहन जांच की गई. जहां भी कमियां पाई गईं, वहां अधिकारियों ने मौके पर ही सुधारात्मक सुझाव दिए, जिससे भविष्य में किसी भी तरह की चूक की गुंजाइश न रहे. इस अभियान का एक अहम पहलू यह भी रहा कि अधिकारियों ने ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों से सीधे संवाद किया. उन्हें समयपालन, सजगता व संरक्षा नियमों के पूर्ण पालन के निर्देश दिए गए. अधिकारियों ने यह स्पष्ट किया कि सुरक्षित रेल परिचालन केवल सिस्टम से नहीं, बल्कि कर्मचारियों की सतर्कता और जिम्मेदारी से संभव है.

उत्तर रेलवे के अधिकारियों के मुताबिक रात्रिकालीन निरीक्षण उसकी नियमित मॉनिटरिंग व्यवस्था का अहम हिस्सा हैं. इसका उद्देश्य न सिर्फ परिचालन प्रणाली में निरंतर सुधार करना है बल्कि यात्रियों को सुरक्षित, भरोसेमंद व निर्बाध रेल सेवा उपलब्ध कराना भी है. उत्तर रेलवे यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता मानते हुए भविष्य में भी ऐसे निरीक्षण अभियान लगातार जारी रखेगा.

