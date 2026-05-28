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गर्मी की छुट्टियों में घर जाने वालों के लिए बड़ी राहत, दिल्ली से बिहार और बंगाल के चलाई जा रही विशेष ट्रेनें

नई दिल्ली : गर्मी की छुट्टियों के दौरान ट्रेनों में बढ़ती भीड़ के बीच यात्रियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है. उत्तर रेलवे ने दिल्ली से बिहार के दरभंगा और पश्चिम बंगाल के हावड़ा के लिए कई आरक्षित समर स्पेशल ट्रेनों के संचालन की घोषणा की है. रेलवे का उद्देश्य यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को नियंत्रित करना और लंबी दूरी के सफर को अधिक सुविधाजनक बनाना है. इन विशेष ट्रेनों में एसी, स्लीपर और जनरल श्रेणी के कोच लगाए जाएंगे, ताकि हर वर्ग के यात्रियों को यात्रा में सुविधा मिल सके.

उत्तर रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी (CPRO) हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि इन सभी विशेष ट्रेनों में वातानुकूलित (AC), स्लीपर (शयनयान) व जनरल (सामान्य) श्रेणियों के कोच लगाए जाएंगे, जिससे हर वर्ग के यात्री अपनी सुविधानुसार सफर तय कर सकें.

1. नई दिल्ली - दरभंगा - नई दिल्ली आरक्षित स्पेशल (ट्रेन संख्या: 04464/04463)

बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र में जाने वाले यात्रियों के लिए ये ट्रेन बेहद महत्वपूर्ण साबित होगी. यह ट्रेन केवल एक फेरे के लिए चलाई जा रही है. ट्रेन संख्या 04464 नई दिल्ली - दरभंगा स्पेशल दिनांक 29 मई को नई दिल्ली से सुबह 11:00 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन दोपहर 13:30 बजे दरभंगा जंक्शन पहुंचेगी. ट्रेन संख्या 04463 दरभंगा - नई दिल्ली स्पेशल वापसी दिशा में दिनांक 30 मई को दरभंगा जंक्शन से शाम 16:30 बजे रवाना होकर अगले दिन शाम 17:15 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी. यह ट्रेन मार्ग में टूंडला, गोविंदपुरी, सुबेदारगंज (मिर्जापुर के रास्ते), पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, बक्सर, आरा, पटना, बख्तियारपुर जंक्शन, मोकामा जंक्शन, बरौनी और समस्तीपुर जंक्शन स्टेशनों पर दोनों दिशाओं में रुकेगी.

2. नई दिल्ली - हावड़ा - नई दिल्ली आरक्षित स्पेशल (ट्रेन संख्या: 04048/04047)

पश्चिम बंगाल व रास्ते में पड़ने वाले बिहार व झारखंड के प्रमुख शहरों के लिए रेलवे इस विशेष ट्रेन का संचालन कर रहा है. ट्रेन संख्या 04048 नई दिल्ली - हावड़ा स्पेशल दिनांक 28 मई को नई दिल्ली से शाम 18:15 बजे रवाना होगी और अगले दिन रात 23:40 बजे हावड़ा जंक्शन पहुंचेगी. ट्रेन संख्या 04047 हावड़ा - नई दिल्ली स्पेशल वापसी में 30 मई को हावड़ा से देर रात 01:40 बजे चलकर अगले दिन सुबह 08:20 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी. रास्ते में इस ट्रेन का ठहराव गाजियाबाद, अलीगढ़ जंक्शन, टूंडला जंक्शन, गोविंदपुरी, प्रयागराज जंक्शन, मिर्जापुर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, बक्सर, आरा, पटना जंक्शन, बख्तियारपुर, किउल जंक्शन, झाझा, जसीडीह जंक्शन, मधुपुर जंक्शन, चित्तरंजन, आसनसोल जंक्शन, दुर्गापुर, बर्धमान व बैंडेल स्टेशनों पर होगा.