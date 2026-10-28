दिवाली-छठ को लेकर उत्तर रेलवे ने चलाईं अनरिजर्व्ड स्पेशल ट्रेनें, जनरल टिकट पर कर सकेंगे सफर
त्योहारों पर यात्रियों की भारी भीड़ को कम करने के लिए उत्तर रेलवे ने चलाईं अनरिजर्व्ड फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें, जनरल टिकट पर कर सकेंगे सफर
Published : October 28, 2026 at 10:41 AM IST
नई दिल्ली: त्योहारों के इस सीजन में यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ व उनकी सुगम व सुविधाजनक यात्रा को सुनिश्चित करने के लिए उत्तर रेलवे ने विशेष कदम उठाया है. रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए दो जोड़ी (कुल चार) अनरिजर्व्ड फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है. इस विशेष सेवा की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इन ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों को किसी भी प्रकार का आरक्षित (रिजर्वेशन) टिकट लेने की कोई आवश्यकता नहीं होगी. यात्री सामान्य दिनों की तरह साधारण यानी जनरल टिकट लेकर ही इन ट्रेनों में आसानी से यात्रा कर सकेंगे. इससे टिकट बुकिंग की लंबी वेटिंग से राहत मिलेगी और अंतिम समय में सफर करने वालों को बड़ी सहूलियत होगी.
हजरत निजामुद्दीन - वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी स्पेशल (04412/04411)
यात्रियों की सुविधा के लिए पहली ट्रेन हजरत निजामुद्दीन व उत्तर प्रदेश के प्रमुख ऐतिहासिक शहर वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी के बीच चलाई जा रही है.
- ट्रेन का संचालन (फेरे): हजरत निजामुद्दीन से यह गाड़ी (04412) 05.11.2026, 06.11.2026 व 07.11.2026 को कुल 3 फेरे लेगी. वहीं, वापसी दिशा में वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी से यह ट्रेन (04411) 06.11.2026, 07.11.2026 और 08.11.2026 को कुल 3 फेरे संचालित होगी.
- मुख्य ठहराव और रूट: यह ट्रेन अपने सफर के दौरान फरीदाबाद, पलवल, रुंधी, होडल, कोसीकलां, छाता, मथुरा जंक्शन, फराह, राजा की मंडी, आगरा कैंट, जाजमऊ, धौलपुर, मोरेना, ग्वालियर जंक्शन, डबरा, सोनगीर व दतिया जैसे महत्वपूर्ण स्टेशनों से होकर गुजरेगी. इन इलाकों के दैनिक यात्रियों और त्योहार पर घर जाने वाले लोगों को इस ट्रेन के संचालन से जबरदस्त राहत मिलने वाली है.
गाजियाबाद - अलीगढ़ जंक्शन - गाजियाबाद अनरिजर्व्ड ईएमयू फेस्टिवल स्पेशल (04414/04413): एनसीआर क्षेत्र के लोकल व दैनिक यात्रियों के लिए दूसरी महत्वपूर्ण ट्रेन गाजियाबाद और अलीगढ़ जंक्शन के बीच चलाई जा रही है.
- ट्रेन का संचालन (फेरे): गाजियाबाद से यह ईएमयू स्पेशल ट्रेन (04414) 05.11.2026, 06.11.2026 व 07.11.2026 को चलेगी. इसके विपरीत, अलीगढ़ जंक्शन से यह गाड़ी (04413) 06.11.2026, 07.11.2026 और 08.11.2026 को कुल 3 फेरे पूरी करेगी.
- मुख्य ठहराव और रूट: गाजियाबाद व अलीगढ़ के बीच चलने वाली यह ईएमयू ट्रेन मेरीपैट, दादरी, बोराकी हॉल्ट, अजाएबपुर, दादूपुर/दानकौर, वैन, छोला, गगरौल हॉल्ट, सिकंदराबाद (सिकंदर्पुर), खुर्जा जंक्शन, कमालपुर, दानवर, सोमना, कुलवा और महरावर स्टेशनों पर रुकेगी. इस रूट के आसपास के ग्रामीण व शहरी इलाकों के रोजाना सफर करने वाले नौकरीपेशा तथा त्योहार मनाने वाले यात्रियों को इसका पूरा लाभ मिलेगा.
यात्रियों के लिए जरूरी सूचना
उत्तर रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया है कि इन ट्रेनों के संचालन समय, ठहराव या किसी भी प्रकार के अपडेट की सटीक जानकारी के लिए यात्री रेलवे के आधिकारिक NTES ऐप का उपयोग कर सकते हैं या सहायता के लिए रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 पर संपर्क कर सकते हैं. रेलवे की इस पहल से त्योहारी सीजन में सफर करने वाले आम जनता को भीड़भाड़ से काफी हद तक निजात मिलेगी.
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