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दिवाली-छठ को लेकर उत्तर रेलवे ने चलाईं अनरिजर्व्ड स्पेशल ट्रेनें, जनरल टिकट पर कर सकेंगे सफर

दिवाली-छठ पर यात्रियों को राहत ( Concept Image )

नई दिल्ली: त्योहारों के इस सीजन में यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ व उनकी सुगम व सुविधाजनक यात्रा को सुनिश्चित करने के लिए उत्तर रेलवे ने विशेष कदम उठाया है. रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए दो जोड़ी (कुल चार) अनरिजर्व्ड फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है. इस विशेष सेवा की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इन ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों को किसी भी प्रकार का आरक्षित (रिजर्वेशन) टिकट लेने की कोई आवश्यकता नहीं होगी. यात्री सामान्य दिनों की तरह साधारण यानी जनरल टिकट लेकर ही इन ट्रेनों में आसानी से यात्रा कर सकेंगे. इससे टिकट बुकिंग की लंबी वेटिंग से राहत मिलेगी और अंतिम समय में सफर करने वालों को बड़ी सहूलियत होगी.

हजरत निजामुद्दीन - वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी स्पेशल (04412/04411)