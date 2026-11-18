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RAJASTHAN WEATHER: राजस्थान में उत्तरी हवाओं से बढ़ी सर्दी, शेखावाटी में 8 डिग्री तक पहुंचा पारा, जानिए बारिश पर IMD का अपडेट...

जयपुर की सड़कों पर बुधवार सुबह हल्का कोहरा ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजस्थान में उत्तरी हवाओं के प्रभाव से सर्दी ने धीरे-धीरे जोर पकड़ना शुरू कर दिया है. उत्तर भारत से आ रही ठंडी और बर्फीली हवाओं के चलते प्रदेश के कई शहरों में रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है. शेखावाटी क्षेत्र में सर्दी का असर सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है. फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जबकि सीकर में भी रात का पारा 10 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया. खास बात है कि फतेहपुर और सीकर में माउंट आबू से भी ज्यादा सर्दी महसूस की जा रही है.