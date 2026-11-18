RAJASTHAN WEATHER: राजस्थान में उत्तरी हवाओं से बढ़ी सर्दी, शेखावाटी में 8 डिग्री तक पहुंचा पारा, जानिए बारिश पर IMD का अपडेट...
WEATHER UPDATE: उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवाओं ने बदला मौसम का मिजाज. फतेहपुर में सीजन का सबसे कम तापमान दर्ज.
Published : November 18, 2026 at 2:16 PM IST
जयपुर: राजस्थान में उत्तरी हवाओं के प्रभाव से सर्दी ने धीरे-धीरे जोर पकड़ना शुरू कर दिया है. उत्तर भारत से आ रही ठंडी और बर्फीली हवाओं के चलते प्रदेश के कई शहरों में रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है. शेखावाटी क्षेत्र में सर्दी का असर सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है. फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जबकि सीकर में भी रात का पारा 10 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया. खास बात है कि फतेहपुर और सीकर में माउंट आबू से भी ज्यादा सर्दी महसूस की जा रही है.
सुबह-शाम ठिठुरन: मौसम में आए इस बदलाव की वजह से सुबह और शाम के समय ठिठुरन बढ़ने लगी है. हालांकि, दिन में आसमान साफ रहने और तेज धूप निकलने से लोगों को गर्मी का अहसास भी हो रहा है. यही वजह है कि प्रदेश में दिन और रात के तापमान में अंतर लगातार बढ़ रहा है. मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार फिलहाल प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहेगा और अगले एक सप्ताह तक बारिश की कोई संभावना नहीं है.
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फतेहपुर में सीजन का सबसे कम तापमान, माउंट आबू भी पीछे: प्रदेश में रात के तापमान की बात करें तो शेखावाटी क्षेत्र में सर्दी का असर सबसे अधिक है. सीकर जिले के फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो प्रदेश के प्रमुख मौसम केंद्रों में सबसे कम रहा. सीकर में न्यूनतम तापमान 11.4 डिग्री दर्ज किया गया. वहीं, माउंट आबू में रात का पारा 10.7 डिग्री सेल्सियस रहा. पिलानी में 11.4 डिग्री, श्रीगंगानगर में 12.5, बीकानेर में 13.8, अजमेर में 14.6 और उदयपुर में 14.8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया. राजधानी जयपुर में रात का तापमान 16.8 डिग्री रहा. जोधपुर में 17.7, कोटा में 15.4 और चित्तौड़गढ़ में न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया.
दिन में तेज धूप, चित्तौड़गढ़ में 36 डिग्री पहुंचा पारा: प्रदेश में रात के समय सर्दी बढ़ने के बावजूद दिन में गर्माहट बनी हुई है. मौसम विभाग की 18 नवंबर की रिपोर्ट के अनुसार चित्तौड़गढ़ में अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो प्रदेश में सबसे अधिक रहा. बाड़मेर में 33.6, जोधपुर में 31.8 और जैसलमेर में 31.4 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया. टोंक में अधिकतम तापमान 31.1, डूंगरपुर में 30, भीलवाड़ा में 30, उदयपुर में 30 और जवाई में 30 डिग्री सेल्सियस रहा. राजधानी जयपुर में अधिकतम तापमान 29.3 डिग्री दर्ज किया गया. अजमेर और कोटा में 29.9, पिलानी में 30.1, सीकर में 28 और बीकानेर में 27.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा. ऐसे में प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में दोपहर के समय धूप के कारण हल्की गर्माहट बनी हुई है.
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कई शहरों में उतार-चढ़ाव: मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अलग-अलग शहरों में न्यूनतम तापमान में उतार-चढ़ाव देखने को मिला. सीकर में न्यूनतम तापमान में 3.4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई. जैसलमेर में 2.8 और अजमेर में 2.2 डिग्री की वृद्धि हुई. जयपुर में भी रात का तापमान 1.6 डिग्री बढ़ा, जबकि जोधपुर में 1.4 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई. दूसरी ओर उदयपुर में न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री की गिरावट आई. बीकानेर में 1.6 और श्रीगंगानगर में 0.5 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई. इससे स्पष्ट है कि उत्तरी हवाओं के प्रभाव के बीच प्रदेश के अलग-अलग इलाकों में तापमान का रुख अलग-अलग बना हुआ है.
अगले एक सप्ताह मौसम रहेगा साफ: मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में फिलहाल किसी नए मौसमी सिस्टम का प्रभाव नजर नहीं आ रहा है. पिछले 24 घंटों के दौरान पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में मौसम शुष्क रहा और कहीं भी बारिश दर्ज नहीं की गई. अगले एक सप्ताह तक प्रदेश में मौसम साफ रहने का अनुमान है. विभाग के अनुसार उत्तर भारत से आने वाली ठंडी हवाओं के चलते आगामी दिनों में रात के तापमान में और गिरावट हो सकती है. इससे सुबह और शाम के समय सर्दी का असर बढ़ेगा. हालांकि, दिन में आसमान साफ रहने से धूप निकलती रहेगी. ऐसे में राजस्थान में फिलहाल दिन में हल्की गर्माहट और रात में बढ़ती सर्दी का दौर जारी रहने के आसार हैं.
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