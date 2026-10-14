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दिल्ली: सोनिया विहार में युवक की गोली मारकर हत्‍या, बाइक सवार हमलावर फरार

सोनिया विहार में ताबड़तोड़ फायरिंग ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: उत्तर-पूर्वी दिल्ली के सोनिया विहार इलाके में मंगलवार रात बाइक सवार दो बदमाशों ने मनीष यादव (34) पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. इस हमले में उन्हें तीन गोलियां लगीं. वारदात के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए. घायल मनीष को परिजन सिविल लाइंस स्थित सुश्रुत ट्रॉमा सेंटर लेकर पहुंचे, जहां उनकी मौत हो गई. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

दिल्ली पुलिस के डीसीपी नॉर्थ ईस्ट राहुल आलवाल के मुताबिक, 13 अक्टूबर 2026 को रात करीब 9:13 बजे सोनिया विहार थाने में फायरिंग की सूचना मिली थी. पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो पता चला कि 4.5 पुश्ता की सर्विस रोड के पास मनीष यादव पर दो अज्ञात हमलावरों ने गोली चलाई थी. दोनों आरोपी मोटरसाइकिल पर सवार थे और हेलमेट पहने हुए थे. वारदात को अंजाम देने के बाद वे फरार हो गए.