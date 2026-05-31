रेल यात्रियों को राहत : 14 जोड़ी गाड़ियों में कल से लगेंगे 35 अतिरिक्त डिब्बे
ग्रीष्मावकाश में बढ़ते यात्री भार के चलते जोधपुर मंडल ने यात्रियों को मिलेगी राहत. जयपुर, इंदौर, वाराणसी, मुंबई और दिल्ली रूट पर बढ़ेंगी अतिरिक्त बर्थ.
Published : May 31, 2026 at 7:32 PM IST|
Updated : May 31, 2026 at 8:40 PM IST
जैसलमेर: उत्तर-पश्चिम रेलवे ने जोधपुर मंडल में गर्मी की छुट्टियों और जून में बढ़ते यात्री भार के मद्देनजर 1 जून से 14 जोड़ी ट्रेनों में कुल 35 अतिरिक्त डिब्बे अस्थायी रूप से लगाने का निर्णय लिया है. इससे लंबे समय से वेटिंग लिस्ट में चल रहे हजारों यात्रियों को राहत की उम्मीद है. रेलवे प्रशासन का कहना था, अतिरिक्त डिब्बे लगाने से यात्रियों को अधिक बर्थ उपलब्ध होंगी तथा प्रतीक्षा सूची में भी कमी आएगी. खासकर जोधपुर, जैसलमेर और पश्चिमी राजस्थान से मुंबई, दिल्ली और वाराणसी जाने वाले यात्रियों को इसका सीधा लाभ मिलेगा.
जोधपुर मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि यात्रियों की बढ़ती मांग और भीड़ को ध्यान में रखते हुए यह व्यवस्था की गई है. रेलवे का मानना है कि जून माह में अतिरिक्त कोच लगने से यात्रा व्यवस्था अधिक सुगम होगी. गर्मी की छुट्टियों, पर्यटन सीजन और विवाह समारोहों के कारण राजस्थान से दिल्ली, मुंबई, जयपुर, वाराणसी, इंदौर और गुजरात की ओर जाने वाली ट्रेनों में यात्रियों का दबाव लगातार बढ़ रहा था.
अधिकांश ट्रेनों में आरक्षण सूची लंबी हो चुकी थी. कई ट्रेनों में सीटें उपलब्ध नहीं थी. इसे देखते रेलवे ने एसी, स्लीपर और सामान्य श्रेणी के अतिरिक्त कोच लगाने का फैसला लिया. कई ट्रेनों में एक से अधिक अतिरिक्त डिब्बे लगाए जाएंगे, ताकि स्लीपर और सामान्य कोचों की संख्या अधिक रहे.
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इन गाड़ियों में अतिरिक्त डिब्बे
- 22977/78 जयपुर-जोधपुर-जयपुर एक्सप्रेस
- 14801/02 जोधपुर-इंदौर-जोधपुर एक्सप्रेस
- 12465/66 इंदौर-भगत की कोठी रणथंभौर सुपरफास्ट
- 14854/53, 14864/63, 14866/65 जोधपुर-वाराणसी सिटी मरुधर एक्सप्रेस
- 14807/08 जोधपुर-दादर एक्सप्रेस
- 20483/84 भगत की कोठी-दादर सुपरफास्ट
- 04827/28 भगत की कोठी-बांद्रा टर्मिनस साप्ताहिक स्पेशल
- 20485/86 जैसलमेर-साबरमती एक्सप्रेस
- 20492/91 साबरमती-जैसलमेर एक्सप्रेस
- 20481/82 भगत की कोठी-तिरुच्चिराप्पल्ली सुपरफास्ट
- 22473/74 बीकानेर-बांद्रा टर्मिनस सुपरफास्ट
- 22491/92 जोधपुर-दिल्ली मंडोर सुपरफास्ट
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