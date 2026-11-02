मालभाड़े से मालामाल हुआ रेलवे, अक्टूबर में 2.806 मिलियन टन माल लदान के साथ तोड़ा 5 साल पुराना रिकॉर्ड
माल ढुलाई के साथ मालगाड़ियों के संचालन में भी तेजी दर्ज की गई. अक्टूबर में प्रतिदिन औसतन 319 मालगाड़ियों का इंटरचेंज किया गया.
Published : November 2, 2026 at 12:15 PM IST
जैसलमेर: उत्तर पश्चिम रेलवे ने माल परिवहन के क्षेत्र में अपनी क्षमता और परिचालन दक्षता का प्रदर्शन करते हुए अक्टूबर में माल ढुलाई में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हासिल की है. रेलवे ने इस महीने 2.806 मिलियन टन माल का लदान किया, जो पिछले वर्ष अक्टूबर के मुकाबले 14.9 प्रतिशत अधिक है. खास बात यह है कि इस बार लदान का आंकड़ा निर्धारित लक्ष्य से भी 2.6 प्रतिशत आगे रहा. इससे पूर्व अक्टूबर माह में सर्वाधिक माल लदान का रिकॉर्ड वर्ष 2021 में 2.66 मिलियन टन का था.
मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन ने बताया कि रेलवे लगातार माल ढुलाई के नए आयाम स्थापित कर रहा है. इसका असर पूरे वित्त वर्ष के आंकड़ों में भी नजर आ रहा है. चालू वित्त वर्ष में अप्रैल से अक्टूबर तक कुल 19.09 मिलियन टन माल का परिवहन किया जा चुका है. यह इस अवधि का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है. इससे पहले वित्त वर्ष 2022-23 में इसी अवधि के दौरान 18.7 मिलियन टन माल लदान दर्ज किया गया था.
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मालभाड़ा राजस्व में बढ़ोतरी: माल लदान में हुई वृद्धि से रेलवे की आमदनी में भी इजाफा हुआ है. अक्टूबर महीने में माल परिवहन से उत्तर पश्चिम रेलवे को 342.9 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ. यह पिछले साल के इसी महीने की तुलना में करीब 14 प्रतिशत ज्यादा है. बढ़ते आंकड़े रेलवे की माल परिवहन सेवाओं के प्रति बढ़ती मांग को भी दर्शाते हैं.
बनाया नया दैनिक रिकॉर्ड: माल ढुलाई के साथ मालगाड़ियों के संचालन में भी तेजी दर्ज की गई. अक्टूबर में प्रतिदिन औसतन 319 मालगाड़ियों का इंटरचेंज किया गया. यह पिछले वर्ष की तुलना में 13.9 प्रतिशत और निर्धारित लक्ष्य से 18.1 प्रतिशत अधिक रहा. 8 अक्टूबर को एक दिन में 354 मालगाड़ियों का इंटरचेंज कर नया रिकॉर्ड स्थापित किया गया. इस दौरान 173 मालगाड़ियां रेलवे को प्राप्त हुईं, जबकि 181 मालगाड़ियों को आगे के लिए रवाना किया गया. इसी दिन पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर भी 154 मालगाड़ियों का इंटरचेंज हुआ.
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किशनगढ़ बासवास में भी बढ़ा मालगाड़ियों का आवागमन: किशनगढ़ बासवास इंटरचेंज ने भी अक्टूबर में अब तक का सर्वाधिक मासिक प्रदर्शन दर्ज किया. यहां पूरे महीने में 1,486 मालगाड़ियों का इंटरचेंज हुआ. इनमें 744 मालगाड़ियां प्राप्त हुईं और 742 को आगे रवाना किया गया. इससे पहले सितंबर 2026 में 1,376 मालगाड़ियों के इंटरचेंज का रिकॉर्ड दर्ज था.
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