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मालभाड़े से मालामाल हुआ रेलवे, अक्टूबर में 2.806 मिलियन टन माल लदान के साथ तोड़ा 5 साल पुराना रिकॉर्ड

उत्तर पश्चिम रेलवे की मालगाड़ी(file Photo) ( ETV Bharat Jaisalmer )

जैसलमेर: उत्तर पश्चिम रेलवे ने माल परिवहन के क्षेत्र में अपनी क्षमता और परिचालन दक्षता का प्रदर्शन करते हुए अक्टूबर में माल ढुलाई में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हासिल की है. रेलवे ने इस महीने 2.806 मिलियन टन माल का लदान किया, जो पिछले वर्ष अक्टूबर के मुकाबले 14.9 प्रतिशत अधिक है. खास बात यह है कि इस बार लदान का आंकड़ा निर्धारित लक्ष्य से भी 2.6 प्रतिशत आगे रहा. इससे पूर्व अक्टूबर माह में सर्वाधिक माल लदान का रिकॉर्ड वर्ष 2021 में 2.66 मिलियन टन का था.