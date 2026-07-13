Train Ticket : रेलवे की तत्काल टिकट बुकिंग हुई स्मार्ट, टोकन सिस्टम लागू
यात्रियों की सुविधा के लिए जोधपुर रिजर्वेशन ऑफिस में तत्काल टिकट के लिए काउंटर हुए डबल...
Published : July 13, 2026 at 5:50 PM IST
जोधपुर: तत्काल टिकट बनवाने वाले यात्रियों के लिए रेलवे ने बड़ी राहत देने वाला कदम उठाया है. अब तत्काल टिकट के लिए घंटों लाइन में खड़े रहने की मजबूरी काफी हद तक खत्म होगी. उत्तर-पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल ने सभी आरक्षण केंद्रों पर टोकन एवं कतार प्रबंधन प्रणाली लागू कर दी है. इसके तहत हर सुबह 8 बजे से टोकन वितरित किए जाएंगे और उसी क्रम में यात्रियों की टिकट बुकिंग होगी.
उत्तर-पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल के सीनियर डीसीएम हितेश यादव ने बताया कि नई व्यवस्था का उद्देश्य तत्काल टिकट बुकिंग को अधिक पारदर्शी, व्यवस्थित और यात्री-अनुकूल बनाना है. टोकन मिलने के बाद यात्रियों को अपनी बारी का इंतजार करना होगा, जिससे काउंटरों पर अनावश्यक भीड़, धक्का-मुक्की और अव्यवस्था की स्थिति नहीं बनेगी. इससे वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और दूर-दराज से आने वाले यात्रियों को भी बड़ी सुविधा मिलेगी.
उन्होंने बताया कि यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जोधपुर आरक्षण कार्यालय में तत्काल टिकट बुकिंग के लिए काउंटरों की संख्या भी 3 से बढ़ाकर 6 कर दी गई है. यानी अब पहले के मुकाबले दोगुनी क्षमता के साथ तत्काल टिकटों की बुकिंग की जा रही है. अधिक काउंटर खुलने से यात्रियों का इंतजार कम होगा और कम समय में अधिक लोगों को टिकट मिल सकेगा.
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उनका मानना है कि टोकन प्रणाली और अतिरिक्त काउंटरों की यह व्यवस्था तत्काल टिकट बुकिंग के अनुभव को पूरी तरह बदल देगी. इससे प्रतिदिन बड़ी संख्या में यात्रियों को तेज, सरल और सुविधाजनक सेवा मिलेगी. रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे सुबह निर्धारित समय पर टोकन प्राप्त करें और अपनी बारी आने पर ही काउंटर पर पहुंचें, ताकि व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित हो सके.
एक नजर में नई व्यवस्था :
- सुबह 8 बजे से तत्काल टिकट के लिए टोकन वितरण.
- जोधपुर मंडल के सभी आरक्षण केंद्रों पर नई व्यवस्था लागू.
- जोधपुर आरक्षण कार्यालय में तत्काल टिकट के 3 से बढ़ाकर 6 काउंटर.
- लंबी कतारों और धक्का-मुक्की से राहत.
- बुकिंग प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, तेज और व्यवस्थित.