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Train Ticket : रेलवे की तत्काल टिकट बुकिंग हुई स्मार्ट, टोकन सिस्टम लागू

उत्तर-पश्चिम रेलवे का जोधपुर मंडल ( ETV Bharat Jodhpur )

जोधपुर: तत्काल टिकट बनवाने वाले यात्रियों के लिए रेलवे ने बड़ी राहत देने वाला कदम उठाया है. अब तत्काल टिकट के लिए घंटों लाइन में खड़े रहने की मजबूरी काफी हद तक खत्म होगी. उत्तर-पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल ने सभी आरक्षण केंद्रों पर टोकन एवं कतार प्रबंधन प्रणाली लागू कर दी है. इसके तहत हर सुबह 8 बजे से टोकन वितरित किए जाएंगे और उसी क्रम में यात्रियों की टिकट बुकिंग होगी. उत्तर-पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल के सीनियर डीसीएम हितेश यादव ने बताया कि नई व्यवस्था का उद्देश्य तत्काल टिकट बुकिंग को अधिक पारदर्शी, व्यवस्थित और यात्री-अनुकूल बनाना है. टोकन मिलने के बाद यात्रियों को अपनी बारी का इंतजार करना होगा, जिससे काउंटरों पर अनावश्यक भीड़, धक्का-मुक्की और अव्यवस्था की स्थिति नहीं बनेगी. इससे वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और दूर-दराज से आने वाले यात्रियों को भी बड़ी सुविधा मिलेगी. रेलवे की तत्काल टिकट बुकिंग हुई स्मार्ट... (ETV Bharat Jodhpur)