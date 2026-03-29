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जैसलमेर स्टेशन बना हाईटेक, जहां मिलेगी गाड़ियों को बेहतर मेंटेनेंस, इमारत में होटल जैसा अनुभव

जैसलमेर: उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल ने जैसलमेर रेलवे स्टेशन को अत्याधुनिक रेल मेंटेनेंस हब के रूप में विकसित किया है. मंडल की गति शक्ति इकाई ने 128.25 करोड़ रुपए की लागत से इस महत्वाकांक्षी परियोजना को पूरा किया. इससे ट्रेनों के रख रखाव और संचालन क्षमता में व्यापक सुधार होगा.

मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि इस परियोजना में ट्रिप शेड, कोचिंग मेंटेनेंस सुविधा और अत्याधुनिक व्हील लैंथ लाइन जैसी अहम व्यवस्थाएं की गई. इससे जैसलमेर उत्तर पश्चिम रेलवे के परिचालन एवं रखरखाव नेटवर्क में अहम तकनीकी केंद्र के रूप में स्थापित होगा. भविष्य में नई रेल सेवा, बेहतर कनेक्टिविटी और यात्री एवं माल परिवहन क्षमता में वृद्धि की संभावनाएं बढ़ेंगी. परियोजना में कई बड़े संरचनात्मक और तकनीकी कार्य पूरे किए. कोचिंग मेंटेनेंस सुविधा का विकास, इलेक्ट्रिक लोको ट्रिप शेड का निर्माण और व्हील लैंथ लाइन की स्थापना प्रमुख हैं. 4.8 किमी के नए ट्रैक बिछाए. 16 नए टर्नआउट विकसित किए. 650 एटी वेल्डिंग कार्य के साथ 2400 वर्गमीटर का मुख्य शेड और 1600 वर्गमीटर के सहायक भवन भी बनाए.

जैसलमेर स्टेशन बना हाईटेक (वीडियो ईटीवी भारत जैसलमेर)

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सिग्नलिंग और ट्रैक सिस्टम में सुधार: त्रिपाठी ने बताया कि यार्ड की सिग्नलिंग प्रणाली को उन्नत किया गया. रूट्स की संख्या 56 से बढ़ाकर 108 की गई. इससे ट्रेन संचालन अधिक लचीला, नियंत्रित और तेज होगा. एक लेवल क्रॉसिंग समाप्त कर सुरक्षा को मजबूत किया. ट्रैफिक बाधाओं में कमी लाए. ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन व्यवस्था में टावर वैगन साइडिंग का निर्माण किया, जिससे विद्युत रखरखाव कार्य अधिक सुरक्षित और प्रभावी होगा.

स्वर्ण नगरी की पहचान का भव्य प्रवेश द्वार बना: विरासत, आधुनिकता, पर्यटन और राष्ट्रीय सुरक्षा का अनूठा संगम बनकर उभरा जैसलमेर स्टेशन अब सिर्फ रेल यात्रियों का ठिकाना नहीं, बल्कि स्वर्ण नगरी की पहचान का भव्य प्रवेश द्वार बन गया. केंद्र सरकार की ‘अमृत भारत स्टेशन योजना’ के तहत पुनर्विकास के बाद स्टेशन का नया स्वरूप हर किसी को लुभाता है. करीब 140 करोड़ रुपए लागत से हुए कायाकल्प ने स्टेशन को शाही महल जैसा लुक दिया है.

गाड़ियों के रखरखाव के लिए बनाए शेड (ETV Bharat Jaisalmer)

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8327 वर्ग मीटर में तैयार भवन: जोधपुर मंडल के डीआरएम अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि स्टेशन का नया भवन जी+2 संरचना में लगभग 8327 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में तैयार किया गया है. सबसे बड़ी विशेषता जैसलमेर के प्रसिद्ध सुनहरे पीले बलुआ पत्थर का उपयोग है. यह पत्थर पारंपरिक राजस्थानी स्थापत्य कला को जीवंत करता है. सूर्य की रोशनी पड़ते ही सोने की तरह चमकने लगता है. यही कारण है कि स्टेशन का बाहरी स्वरूप हेरिटेज लुक के साथ स्वर्ण नगरी की पहचान से पूरी तरह मेल खाता है.

कनेक्टिविटी बढ़ने से पर्यटन को मिलेगा बूम: त्रिपाठी ने बताया कि नए स्वरूप में विकसित जैसलमेर स्टेशन अब जोधपुर, जयपुर और दिल्ली जैसे प्रमुख शहरों से बेहतर रेल संपर्क का केंद्र बनेगा. स्टेशन का स्थान विश्व प्रसिद्ध सोनार किला, ऐतिहासिक हवेलियों और गड़ीसर झील जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों के निकट होने से इसे प्रमुख ‘टूरिस्ट गेटवे’ के रूप में देखा जा रहा है. इससे न केवल देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों को विश्वस्तरीय अनुभव मिलेगा, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था और पर्यटन उद्योग को भी नई ऊर्जा मिलेगी.

बिल्डिंग में पीले पत्थर का इस्तेमाल (ETV Bharat Jaisalmer)

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सुविधाओं का जाल: उन्होंने बताया कि यात्री सुविधाओं को ध्यान में रखते स्टेशन पर तकनीक और सुगमता का विशेष ध्यान रखा है. पुनर्विकसित स्टेशन पर अब 10 अत्याधुनिक लिफ्ट और 10 एस्केलेटर लगाए हैं. 6 मीटर चौड़ाई वाले दो नए फुट ओवरब्रिज और एक विशाल एयर कॉन्कोर्स एरिया बनाया है. यह सुविधाएं बुजुर्गों, दिव्यांगों और भारी सामान के साथ यात्रा करने वाले पर्यटकों के लिए बड़ी राहत होगी. एयर कॉन्कोर्स क्षेत्र में यात्रियों के लिए वेटिंग लाउंज के साथ वाणिज्यिक गतिविधियां भी संचालित होंगी.

ट्रेनों का मेंटेनेंस हब बनेगा जैसलमेर (ETV Bharat Jaisalmer)

संचालन के प्रमुख लाभ

● कोच एवं लोकोमोटिव की त्वरित मेंटेनेंस

● यार्ड में भीड़भाड़ में कमी

● ट्रेनों के परिचालन समय में सुधार

● रखरखाव लागत और समय दोनों में कमी

● परिचालन सुरक्षा और विश्वसनीयता में वृद्धि

परियोजना का व्यापक स्वरूप