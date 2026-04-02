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उत्तर पश्चिम रेलवे का प्रदर्शन: 8622 करोड़ की आय, 792 विशेष ट्रेनें, 5 वंदे भारत चलाई

महाप्रबंधक अमिताभ ने गुरुवार को पत्रकार वार्ता में पिछले वर्ष की उपलब्धियों और आगामी वर्ष 2026-27 की कार्य योजना पर चर्चा करते हुए बताया कि यात्री आय 3727 करोड़ रुपए (9.8% वृद्धि) एवं माल आय 3865 करोड़ रुपये (7.2% वृद्धि) रही. कुल 18.45 करोड़ यात्रियों ने एनडब्ल्यूआर की सेवाओं का लाभ उठाया, जो एक नया रिकॉर्ड है. स्क्रैप निपटान से 308.68 करोड़ रुपए प्राप्त हुए. मेल-एक्सप्रेस ट्रेनों की समयपालन दर 93.03% रही, जिससे एनडब्ल्यूआर भारतीय रेलवे में द्वितीय स्थान पर रहा. माल ढुलाई में 30.53 मिलियन टन लोडिंग की गई, जो निर्धारित लक्ष्य (30 मिलियन टन) से अधिक है.

जयपुर: उत्तर पश्चिम रेलवे (NWR) ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए कुल आय 8622 करोड़ रुपए अर्जित की है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 7.5% अधिक है. रेलवे के लिए यह वर्ष सर्वांगीण प्रगति का प्रतीक रहा. वर्ष 2025-26 में कुल बजट का 100 प्रतिशत व्यय किया गया.

विशेष ट्रेनें एवं वंदे भारत: यात्रियों की सुविधा के लिए 792 विशेष ट्रेनें (8039 ट्रिप) चलाई गईं, 1864 अस्थायी कोच वृद्धि की गई. वर्ष 2025-26 में जोधपुर-दिल्ली कैंट, बीकानेर-दिल्ली कैंट और उदयपुर-असारवा मार्ग पर नई वंदे भारत सेवाएं शुरू की गईं. अब कुल 5 वंदे भारत ट्रेनें संचालित हो रही हैं.

रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण: 5549 रूट किलोमीटर (कुल ब्रॉड गेज का लगभग 99%) का विद्युतीकरण पूरा हो चुका है. शेष रूट (अरनिया खुर्द-लालसोट) का कार्य जून 2026 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है. 78% कोचिंग ट्रेनें एवं 61% मालगाड़ियां विद्युत ट्रैक पर चल रही हैं. इसी प्रकार वर्ष 2025-26 में 113 किलोमीटर ट्रैक डबलिंग और 10 किलोमीटर नई लाइन का निर्माण पूरा किया गया. वर्तमान में 1546 किलोमीटर लंबाई की नई लाइन, डबलिंग एवं गेज परिवर्तन परियोजनाएं लगभग 19,680 करोड़ रुपए की लागत से प्रगति पर हैं. 1340 किलोमीटर की परियोजनाओं के डीपीआर रेलवे बोर्ड को प्रस्तुत किए गए हैं.

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स्टेशनों का पुनर्विकास: अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 77 स्टेशनों का लगभग 4100 करोड़ रुपए की लागत से पुनर्विकास किया जा रहा है. 22 मई 2025 को प्रधानमंत्री ने 5 स्टेशनों का उद्घाटन किया, जबकि 7 अन्य स्टेशन तैयार हो चुके हैं. उन्होंने बताया कि गुढ़ा-ठठाना-मिठड़ी के बीच 64 किलोमीटर का समर्पित टेस्ट ट्रैक विकसित किया जा रहा है . 313 किलोमीटर पर ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम लागू किया गया है. 'कवच' प्रणाली के तहत 5561 किलोमीटर नेटवर्क स्वीकृत है, जिसमें 1586 किलोमीटर पर कार्य प्रगति पर है. ऑप्टिकल फाइबर केबल कार्य का 72% पूर्ण हो चुका है.

शिकायत निवारण में दूसरे स्थान पर: उन्होंने बताया कि रेल मदद पोर्टल पर शिकायत निवारण में एनडब्ल्यूआर देश में द्वितीय स्थान पर रहा. 100 प्लेटफार्मों को हाई लेवल किया जा चुका है, 50 अन्य पर कार्य प्रगति पर है. 162 स्टेशनों पर प्लेटफार्म शैल्टर का कार्य स्वीकृत है. एनडब्ल्यूआर वर्ष 2026-27 में सुरक्षा, आधुनिक तकनीक, यात्री सुविधाओं और माल परिवहन में संतुलित विकास के साथ रेल सेवाओं को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है.