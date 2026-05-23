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कानपुर में खुलेगा उत्तर भारत का पहला लिथियम बैटरी प्लांट; ट्रांसगंगा सिटी में पैदा होंगे रोजगार के लाखों अवसर

कानपुर: उन्नाव से गंगा बैराज होते हुए जब आप कानपुर शहर में प्रवेश करते हैं तो गंगा बैराज मार्ग पर (कानपुर-उन्नाव के बीच) दाईं ओर ट्रांसगंगा सिटी के बड़े-बड़े बोर्ड दूर से ही दिखाई देने लगते हैं. उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) के इसी विशाल ट्रांसगंगा सिटी प्रोजेक्ट में अब उत्तर भारत का पहला लिथियम मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित होने जा रहा है. इस परियोजना की जिम्मेदारी वियतनाम की कंपनी विन को सौंपी गई है.

कानपुर में खुलेगा उत्तर भारत का पहला लिथियम बैटरी प्लांट (Video Credit; ETV Bharat)

जानकारी के मुताबिक, योगी सरकार की ओर से इस संबंध में करार की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है. इस पूरे मामले को लेकर कमिश्नर कानपुर मंडल के विजयेंद्र पांडियन ने बताया कि कई ऐसे बड़े समूह हैं, जो बैटरी, सोलर, रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. महाराष्ट्र, कर्नाटक व बेंगलुरु में बैटरी पर बहुत अधिक काम होता है, लेकिन उत्तर भारत में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहीं नहीं था, जो अब कानपुर में बनाया जाएगा. कमिश्नर ने कहा कि जल्द ही वियतनाम से विन के विशेषज्ञ कानपुर आएंगे और प्लांट निर्माण के लिए यहां के प्रशासनिक अफसरों संग मंथन करेंगे.