परीक्षार्थियों के लिए पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ-गोरखपुर के बीच चलाएगा परीक्षा स्पेशल ट्रेनेंं
शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर पूर्वाेत्तर रेलवे दो जुलाई से चार जुलाई तक गोरखपुर-लखनऊ-गोरखपुर के मध्य एक जोड़ी अनारक्षित परीक्षा स्पेशल ट्रेन चलाएगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 1, 2026 at 4:57 PM IST
लखनऊ: आगामी उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा को ध्यान में रखते हुए परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए पूर्वाेत्तर रेलवे लखनऊ मण्डल प्रशासन दो जुलाई से चार जुलाई तक गोरखपुर-लखनऊ-गोरखपुर के मध्य एक जोड़ी अनारक्षित परीक्षा स्पेशल ट्रेन चलाएगा.
पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के जनसंपर्क अधिकारी महेश कुमार गुप्ता ने बताया कि ट्रेन संख्या 05031 गोरखपुर-लखनऊ जंक्शन अनारक्षित परीक्षा विशेष ट्रेन दो से चार जुलाई तक गोरखपुर से 18ः30 बजे प्रस्थान कर खलीलाबाद से 19ः12 बजे, बस्ती से 19ः39 बजे, बभनान से 20ः22 बजे, मनकापुर से 21ः00 बजे, गोण्डा से 22ः02 बजे, करनैलगंज से 22ः35 बजे, बाराबंकी से 23ः30 बजे और दूसरे दिन बादशाहनगर से 00ः04 बजे छूटकर लखनऊ जंक्शन 00ः35 बजे पहुंचेगी.
उन्होंने बताया कि वापसी यात्रा में 05032 लखनऊ जंक्शन-गोरखपुर अनारक्षित परीक्षा विशेष ट्रेन दो से चार जुलाई तक लखनऊ जंक्शन से 01ः30 बजे प्रस्थान कर बादशाहनगर से 02ः02 बजे, बाराबंकी से 02ः46 बजे, करनैलगंज से 03ः17 बजे, गोण्डा से 04ः02 बजे, मनकापुर से 04ः34 बजे, बभनान से 05ः15 बजे, बस्ती से 05ः50 बजे और खलीलाबाद से 06ः20 बजे छूटकर गोरखपुर 07.30 बजे पहुंचेगा.
पीआरओ महेश कुमार गुप्ता ने बताया कि इस ट्रेन में सामान्य द्वितीय श्रेणी/शयनयान श्रेणी के 10 और एसएलआर के दो कोच सहित कुल 12 अनारक्षित कोच लगाए जाएंगे.