ETV Bharat / state

छठ पर घर आना हुआ आसान, रेलवे ने नई दिल्ली से चलाई स्पेशल ट्रेन, जानिए पूरा शेड्यूल

वाराणसीः पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन छठ पर यात्रियों को घर पहुंचाने के लिए विशेष ट्रेन का संचालन किया जा रहा है. इसी क्रम में 04410/04409 शकूर बस्ती-झंझारपुर-शकूर बस्ती ट्रेन चलाई जा रही है. जनसंपर्क अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि कप्तानगंज अनारक्षित पूजा विशेष गाड़ी का संचालन 5 फेरों के लिए किया जाएगा.



जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि 04410 शकूर बस्ती-झंझारपुर अनारक्षित पूजा विशेष गाड़ी 22, 23, 24, 25 एवं 26 अक्टूबर को शकूर बस्ती से 13.00 बजे प्रस्थान कर नई दिल्ली 14.20 , गाज़ियाबाद 15.05, अलीगढ़ से 17.00, दूसरे दिन कानपुर सेंट्रल से 00.05, उन्नाव 00.47, ऐशबाग 02.10 बजे, बादशाहनगर 02.40 बजे, गोंडा 04.50 बजे, गोरखपुर 07.30 बजे, कप्तानगंज 08.50 बजे, नरकटियागंज 11.40 बजे, रक्सौल 12.45 बजे, सीतामढ़ी 14.50 बजे तथा शिशो हाल्ट से 16.20 बजे छूटकर बिहार के झंझारपुर स्टेशन पर 18.30 बजे पहुंचेगी.



जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि वापसी यात्रा में, 04409 झंझारपुर-शकूर बस्ती अनारक्षित पूजा विशेष गाड़ी 23, 24, 25, 26 एवं 27 अक्टूबर को झंझारपुर 20.30 बजे प्रस्थान कर शिशो हाल्ट से 21.40 बजे, सीतामढ़ी से 23.30 बजे, दूसरे दिन रक्सौल से 01.05 बजे, नरकटियागंज से 02.25 बजे, कप्तानगंज से 06.02 बजे, गोरखपुर से 07.40 बजे, गोंडा से 10.20 बजे, बादशाहनगर से 12.40 बजे, ऐशबाग से 13.20 बजे, उन्नाव से 14.50 बजे, कानपुर सेंट्रल से 15.40 बजे, अलीगढ़ से 20.30 बजे, गाज़ियाबाद से 23.50 बजे तथा तीसरे दिन नई दिल्ली से 00.50 बजे छूटकर शकूर बस्ती से 01.40 बजे पहुंचेगी.



इस गाड़ी में सामान्य द्वितीय श्रेणी,शयनयान श्रेणी के 15 तथा एस.एल.आर. के 02 कोचों सहित कुल 17 कोच लगाये जायेंगे.शयनयान श्रेणी के कोच अनारक्षित श्रेणी के होंगे.