पूर्वोत्तर रेलवे की इन ट्रेनों का बदला शेड्यूल; बरौनी-नई दिल्ली स्पेशल का रूट बदला

पूर्वोत्तर रेलवे की इन ट्रेनों का बदला शेड्यूल. ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन द्वारा संरक्षित गाड़ी के संचलन के लिए वाराणसी मंडल के पिवकोल-सलेमपुर स्टेशनों के बीच ब्रिज संख्या 08 पर गर्डर लांचिंग का काम कराया जा रहा है. इसकी वजह से ब्लॉक किए गए हैं. कुछ ट्रेनों का शॉर्ट टर्मिनेशन भी किया जाएगा.

पूर्वोत्तर रेलवे जनसंपर्क अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन द्वारा लगातार विकास के कार्य किए जा रहे हैं. इससे यातायात को सुगम बनाने में सहायता मिलेगी.

इसी क्रम में वाराणसी मंडल के पिकवाल सलेमपुर स्टेशन पर जहां काम चल रहा है, वहीं नूनखार-देवरिया सदर स्टेशनों के मध्य सीमित ऊंचाई के सब-वे निर्माण पर गर्डर लांचिंग का काम हो रहा है. इस कारण ब्लॉक लिए गए हैं, जिससे कुछ ट्रेनों का समय बदला गया है.