पूर्वोत्तर रेलवे की इन ट्रेनों का बदला शेड्यूल; बरौनी-नई दिल्ली स्पेशल का रूट बदला

रेलवे जनसंपर्क अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन द्वारा लगातार विकास के कार्य किए जा रहे हैं.

पूर्वोत्तर रेलवे की इन ट्रेनों का बदला शेड्यूल.
पूर्वोत्तर रेलवे की इन ट्रेनों का बदला शेड्यूल. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 5, 2026 at 2:40 PM IST

वाराणसी: पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन द्वारा संरक्षित गाड़ी के संचलन के लिए वाराणसी मंडल के पिवकोल-सलेमपुर स्टेशनों के बीच ब्रिज संख्या 08 पर गर्डर लांचिंग का काम कराया जा रहा है. इसकी वजह से ब्लॉक किए गए हैं. कुछ ट्रेनों का शॉर्ट टर्मिनेशन भी किया जाएगा.

पूर्वोत्तर रेलवे जनसंपर्क अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन द्वारा लगातार विकास के कार्य किए जा रहे हैं. इससे यातायात को सुगम बनाने में सहायता मिलेगी.

इसी क्रम में वाराणसी मंडल के पिकवाल सलेमपुर स्टेशन पर जहां काम चल रहा है, वहीं नूनखार-देवरिया सदर स्टेशनों के मध्य सीमित ऊंचाई के सब-वे निर्माण पर गर्डर लांचिंग का काम हो रहा है. इस कारण ब्लॉक लिए गए हैं, जिससे कुछ ट्रेनों का समय बदला गया है.

इन ट्रेनों का शार्ट टर्मिनेशन

  • लोकमान्य तिलक टर्मिनस से 10 फरवरी 2026 को चलने वाली 20103 लोकमान्य तिलक टर्मिनस-आजमगढ़ एक्सप्रेस आजमगढ़ के स्थान पर भटनी में यात्रा समाप्त करेगी. यह गाड़ी भटनी-आजमगढ़ के मध्य निरस्त रहेगी.
  • आजमगढ़ से 05 एवं 11 फरवरी 2026 को चलने वाली 20104 आजमगढ़-लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस आजमगढ़ के स्थान पर भटनी से चलाई जाएगी. यह गाड़ी आजमगढ़-भटनी के मध्य निरस्त रहेगी.
  • इसके साथ ही 12522 एर्णाकूलम-बरौनी एक्सप्रेस 08 और 15 फरवरी, 2026 को मार्ग में 30 मिनट नियंत्रित कर चलाई जाएगी.
  • वहीं 18202 नौतनवा-दुर्ग एक्सप्रेस 08 और 15 फरवरी, 2026 को नौतनवा से 150 मिनट पुनर्निधारित कर चलाई जाएगी.

इनका हुआ मार्ग परिवर्तन

  • बरौनी से 09 और 14 फरवरी 2026 को चलने वाली 02563 बरौनी-नई दिल्ली विशेष गाड़ी परिवर्तित मार्ग सीवान-थावे-कप्तानगंज-गोरखपुर कैंट के रास्ते चलाई जाएगी.

