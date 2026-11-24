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यात्रीगण कृपया ध्यान दें! रेलवे एक ट्रिप के लिए कल चलाएगा फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन, जानिए क्या है टाइमिंग?

प्रतीकात्मक तस्वीर ( Photo credit: ETV Bharat )

लखनऊ : रेल प्रशासन ने छठ पर्व के बाद यात्रियों की सुविधा के लिए 09159 प्रतापनगर-बरौनी वाया गोरखपुर फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन का संचालन इकहरी यात्रा के लिए किया जाएगा. 25 नवंबर (बुधवार) को इस ट्रेन का संचालन होगा. लखनऊ से यह ट्रेन गुजरेगी जिससे यहां से भी यात्रियों को सफर में सुविधा के लिए विकल्प मिलेगा. पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित कुमार ने बताया कि इस ट्रेन के एक फेरे के लिए संचालित किए जाने से बड़ी संख्या में यात्रियों को अपनी मंजिल तक पहुंचने में सहूलियत होगी.



