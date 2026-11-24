यात्रीगण कृपया ध्यान दें! रेलवे एक ट्रिप के लिए कल चलाएगा फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन, जानिए क्या है टाइमिंग?
ख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित कुमार ने बताया कि ट्रेन के एक फेरे के लिए संचालित किए जाने से सहूलियत होगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 24, 2026 at 9:06 PM IST
लखनऊ : रेल प्रशासन ने छठ पर्व के बाद यात्रियों की सुविधा के लिए 09159 प्रतापनगर-बरौनी वाया गोरखपुर फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन का संचालन इकहरी यात्रा के लिए किया जाएगा. 25 नवंबर (बुधवार) को इस ट्रेन का संचालन होगा. लखनऊ से यह ट्रेन गुजरेगी जिससे यहां से भी यात्रियों को सफर में सुविधा के लिए विकल्प मिलेगा. पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित कुमार ने बताया कि इस ट्रेन के एक फेरे के लिए संचालित किए जाने से बड़ी संख्या में यात्रियों को अपनी मंजिल तक पहुंचने में सहूलियत होगी.
ट्रेन संख्या 09159 प्रतापनगर-बरौनी फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन 25 नवम्बर (बुधवार) को प्रतापनगर से रात 23.50 बजे चलकर दूसरे दिन वडोदरा से 00.10 बजे, गोधरा से 02.47 बजे, रतलाम से सुबह सात बजे, नागदा से 07.50 बजे, कोटा से 10.45 बजे, सवाई माधोपुर से 12.12 बजे, गंगापुर सिटी से 13.00 बजे, ईदगाह आगरा से 16.25 बजे, टूंडला से 17.35 बजे, कानपुर सेंट्रल से 23.00 बजे रवाना होगी. तीसरे दिन लखनऊ के ऐशबाग से 00.58 बजे, बाराबंकी से 02.25 बजे, गोंडा से 03.40 बजे, बस्ती से 04.55 बजे, गोरखपुर से 06.55 बजे, नरकटियागंज से 11.35 बजे, मुजफ्फरपुर से 16.35 बजे और समस्तीपुर से 17.45 बजे छूटकर 20.00 बजे बरौनी पहुंचेगी. इस ट्रेन में शयनयान श्रेणी के 10, सामान्य द्वितीय श्रेणी कुर्सी यान का 01, सामान्य द्वितीय श्रेणी के छह और एसएलआरडी के दो कोच सहित कुल 19 कोच लगाए जाएंगे.
बता दें कि छठ महापर्व के बाद अब ट्रेनों में काफी हद तक भीड़ कम हो गई है, लेकिन अभी भी बिहार की तरफ से छठ पर्व मनाकर लौटने वाले यात्रियों की संख्या काफी है. लिहाजा, उन यात्रियों की सुविधा के लिए ही रेलवे प्रशासन की तरफ से पहले से संचालित हो रही ट्रेनों के अलावा एक और दो फेरों के लिए अतिरिक्त ट्रेनें संचालित कर उन्हें यात्रा में राहत प्रदान की जा रही है. रेलवे के अधिकारियों का कहना है कि अभी भी पूर्वांचल की तरफ से मुंबई और जम्मू कश्मीर की तरफ जाने के लिए यात्रियों की काफी संख्या है, इसीलिए ट्रेनों का संचालन लगातार जारी है.
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