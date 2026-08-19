एथलीट प्रियंका गोस्वामी को मिलेगा अर्जुन अवॉर्ड; पूर्वोत्तर रेलवे में पोस्टेड, माता-पिता बेहद खुश
प्रियंका गोस्वामी वर्तमान में एशियाई खेलों के लिए बेंगलुरु में भारतीय खेल प्राधिकरण केंद्र में प्रैक्टिस कर रही हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 19, 2026 at 2:01 PM IST
गोरखपुर/मेरठ: पूर्वोत्तर रेलवे (NER) की अंतरराष्ट्रीय रेस वॉकर (पैदल चाल) प्रियंका गोस्वामी को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार-2025 के तहत प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार के लिए चुना गया है. खेल मंत्रालय की ओर से 17 खिलाड़ियों की लिस्ट में एथलीट प्रियंका गोस्वामी का नाम भी शामिल है. प्रियंका मेरठ की रहने वाली हैं. यह खबर सुनकर उनके परिजन बेहद खुश हैं. घर पर बधाई देने वाले भी पहुंच रहे हैं.
प्रियंका गोस्वामी वर्तमान में पूर्वोत्तर रेलवे के इज्जतनगर मंडल में विशेष कार्याधिकारी (OSD) के पद पर कार्यरत हैं. रेस वॉकिंग में लगातार शानदार प्रदर्शन करते हुए उन्होंने राष्ट्रीय ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बनाई है. उनके अर्जुन पुरस्कार के लिए चयन से पूर्वोत्तर रेलवे और इज्जतनगर मंडल और गोरखपुर मुख्यालय में में खुशी का माहौल है.
पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित कुमार ने बताया कि ओलंपिक और राष्ट्रमंडल खेलों में प्रियंका गोस्वामी ने अपना दम दिखाया था. इसके बाद टोक्यो ओलंपिक-2020 और पेरिस ओलंपिक-2024 में भारत का प्रतिनिधित्व किया. इसके अलावा बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल-2022 में उन्होंने 10,000 मीटर रेस वॉक में रजत पदक हासिल किया.
वर्ष 2023 में बैंकॉक में आयोजित एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 20 किलोमीटर रेस वॉक में भी उन्होंने रजत पदक जीता. उनके लगातार बेहतर प्रदर्शन, अनुशासन और खेल के प्रति समर्पण को देखते हुए उन्हें देश के प्रतिष्ठित खेल सम्मानों में शामिल अर्जुन पुरस्कार के लिए चुना गया है.
उन्होंने बताया कि रेलवे में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के साथ प्रियंका गोस्वामी खेल के क्षेत्र में भी लगातार सक्रिय हैं. पूर्वोत्तर रेलवे की ओर से खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण और आधुनिक खेल सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है. प्रियंका की उपलब्धि इसी खेल संस्कृति की प्रेरणादायक मिसाल के तौर पर देखी जा रही है.
प्रियंका गोस्वामी के अर्जुन पुरस्कार के लिए चयन पर पूर्वोत्तर रेलवे के अधिकारियों और खेल संघ के पदाधिकारियों ने उन्हें बधाई दी है. मंडल रेल प्रबंधक इज्जतनगर वीणा सिन्हा ने इसे इज्जतनगर मंडल और पूर्वोत्तर रेलवे के लिए गौरव का विषय बताया.
प्रियंका गोस्वामी की यह उपलब्धि पूर्वोत्तर रेलवे के दूसरे खिलाड़ियों के लिए भी बड़ी प्रेरणा है. अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करने से लेकर प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार तक का सफर उनकी मेहनत, निरंतर अभ्यास और खेल के प्रति समर्पण की कहानी बयां करता है.
राष्ट्रीय खेल पुरस्कार-2025 में इस बार कुल 17 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार के लिए चुना गया है. एथलेटिक्स में प्रियंका गोस्वामी के साथ तेजस्विन शंकर और मोहम्मद अजमल वी के नाम भी शामिल हैं. प्रियंका गोस्वामी की इस उपलब्धि ने पूर्वोत्तर रेलवे के साथ-साथ गोरखपुर और पूरे उत्तर प्रदेश के खेल प्रेमियों को भी गौरवान्वित किया है.
प्रियंका की सफलता में माता-पिता की भूमिका: मेरठ के माधवपुरम में रहने वाली प्रियंका गोस्वामी की सफलता के पीछे माता-पिता की भी अग्नि परीक्षा रही है. तमाम आर्थिक समस्याओं के बावजूद पिता ने अपनी बेटी के सपने को पूरा करने के लिए खूब मेहनत की. बेटी की सफलता से माता-पिता बेहद खुश हैं.
प्रियंका गोस्वामी को अर्जुन अवार्ड की घोषणा से माता-पिता बेहद प्रसन्न हैं. वह बेटी को मिलने जा रहे इस सम्मान से बेहद गर्व महसूस कर रहे हैं. पिता का कहना है कि किसी भी परिवार का जब कोई बच्चा अच्छा करता है और उससे हर माता-पिता को प्रसन्नता होती है. उन्हें अपनी बेटी पर गर्व है.
पिता मदन पाल बताते हैं कि रोडवेज में परिचालक थे, नौकरी छोड़कर टैक्सी चलानी पड़ी, क्योंकि वह मूल रूप से मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं. बेटी अच्छा करे इसलिए मेरठ में आकर किराए पर मकान लिया और फिर प्रियंका ने अपनी प्रैक्टिस जारी रखी.
प्रियंका के पिता ने बताया कि प्रियंका को कान्हा जी के प्रति बेहद श्रद्धा भाव हैं. वह कान्हा जी को मानती है. पूरा परिवार भी कान्हा जी की पूजा अर्चना करता है. सब बेटी की मेहनत औरईश्वर के आशीर्वाद से ही हो रहा है.
प्रियंका के माता-पिता 2006 में मुजफ्फरनगर के सागड़ी गांव से मेरठ आ गए थे. परिवार में मदनपाल गोस्वामी बताते हैं कि पत्नी अनीता गोस्वामी के अलावा दोनों बच्चों कपिल व प्रियंका की परवरिश करना मुश्किल हो रहा था.
इस वजह से 2010 में उन्हें नौकरी छोड़नी पड़ी, फिर किराए पर टैक्सी चलाने लगे. साथ ही एक किराना स्टोर का भी संचालन किया. वहीं, दूध की डेयरी भी चलाई. बच्चों की पढ़ाई में कोई बाधा न आए, इस बात को प्राथमिकता पर रखा. वह बताते हैं कि बेटी को खेल में बाधा नहीं आने दी.
प्रियंका ने अपनी पढ़ाई कनोहरलाल गर्ल्स स्कूल और बीके माहेश्वरी स्कूल से की है. कैलाश प्रकाश स्टेडियम में कोच गौरव त्यागी के निर्देशन में अपने हुनर को निखारा. बाद में पटियाला से ग्रेजुएशन किया. प्रियंका 2010 से अलग-अलग प्रतियोगिताओं में पार्टिसिपेट कर रही थी.
2011 में पहली बार उन्होने पदक पाया. उसके बाद प्रियंका में कॉन्फिडेंस बढ़ गया और फिर निरंतर प्रयास करती रहीं. 2015 में प्रियंका गोस्वामी ने पैदल चाल में नेशनल रिकॉर्ड बनाया. बेंगलुरू साई सेंटर में उनका चयन हो गया.
प्रियंका गोस्वामी उस वक्त सुर्खियं में आईं जब उन्होंने वर्ष 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में देश के लिए रजत पदक जीता. मदनपाल गोस्वामी का कहना है की बेटी अगले महीने मेरठ आएगी. फिलहाल, वह अपने गेम पर फोकस कर रही हैं.
सरकार का आभार जताते हैं कि उन्होंने उनकी बेटी की तपस्या को समझा और अर्जुन अवार्ड उसे मिलेगा. प्रियंका वर्तमान में एशियाई खेलों के लिए बेंगलुरु में भारतीय खेल प्राधिकरण केंद्र में प्रैक्टिस कर रही हैं.
प्रियंका गोस्वामी ने बताया कि वह बेहद खुश हैं, जल्द ही घर आएंगी. उनके कोच रहे गौरव त्यागी ने बताया कि वह उन सभी खिलाड़ियों को भी बधाई देना चाहते हैं, जो कि सम्मानित किए जाएंगे.
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