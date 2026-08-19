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एथलीट प्रियंका गोस्वामी को मिलेगा अर्जुन अवॉर्ड; पूर्वोत्तर रेलवे में पोस्टेड, माता-पिता बेहद खुश

गोरखपुर/मेरठ: पूर्वोत्तर रेलवे (NER) की अंतरराष्ट्रीय रेस वॉकर (पैदल चाल) प्रियंका गोस्वामी को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार-2025 के तहत प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार के लिए चुना गया है. खेल मंत्रालय की ओर से 17 खिलाड़ियों की लिस्ट में एथलीट प्रियंका गोस्वामी का नाम भी शामिल है. प्रियंका मेरठ की रहने वाली हैं. यह खबर सुनकर उनके परिजन बेहद खुश हैं. घर पर बधाई देने वाले भी पहुंच रहे हैं.

प्रियंका गोस्वामी वर्तमान में पूर्वोत्तर रेलवे के इज्जतनगर मंडल में विशेष कार्याधिकारी (OSD) के पद पर कार्यरत हैं. रेस वॉकिंग में लगातार शानदार प्रदर्शन करते हुए उन्होंने राष्ट्रीय ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बनाई है. उनके अर्जुन पुरस्कार के लिए चयन से पूर्वोत्तर रेलवे और इज्जतनगर मंडल और गोरखपुर मुख्यालय में में खुशी का माहौल है.

पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित कुमार ने बताया कि ओलंपिक और राष्ट्रमंडल खेलों में प्रियंका गोस्वामी ने अपना दम दिखाया था. इसके बाद टोक्यो ओलंपिक-2020 और पेरिस ओलंपिक-2024 में भारत का प्रतिनिधित्व किया. इसके अलावा बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल-2022 में उन्होंने 10,000 मीटर रेस वॉक में रजत पदक हासिल किया.

वर्ष 2023 में बैंकॉक में आयोजित एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 20 किलोमीटर रेस वॉक में भी उन्होंने रजत पदक जीता. उनके लगातार बेहतर प्रदर्शन, अनुशासन और खेल के प्रति समर्पण को देखते हुए उन्हें देश के प्रतिष्ठित खेल सम्मानों में शामिल अर्जुन पुरस्कार के लिए चुना गया है.

उन्होंने बताया कि रेलवे में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के साथ प्रियंका गोस्वामी खेल के क्षेत्र में भी लगातार सक्रिय हैं. पूर्वोत्तर रेलवे की ओर से खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण और आधुनिक खेल सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है. प्रियंका की उपलब्धि इसी खेल संस्कृति की प्रेरणादायक मिसाल के तौर पर देखी जा रही है.

प्रियंका गोस्वामी के अर्जुन पुरस्कार के लिए चयन पर पूर्वोत्तर रेलवे के अधिकारियों और खेल संघ के पदाधिकारियों ने उन्हें बधाई दी है. मंडल रेल प्रबंधक इज्जतनगर वीणा सिन्हा ने इसे इज्जतनगर मंडल और पूर्वोत्तर रेलवे के लिए गौरव का विषय बताया.

प्रियंका गोस्वामी की यह उपलब्धि पूर्वोत्तर रेलवे के दूसरे खिलाड़ियों के लिए भी बड़ी प्रेरणा है. अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करने से लेकर प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार तक का सफर उनकी मेहनत, निरंतर अभ्यास और खेल के प्रति समर्पण की कहानी बयां करता है.

राष्ट्रीय खेल पुरस्कार-2025 में इस बार कुल 17 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार के लिए चुना गया है. एथलेटिक्स में प्रियंका गोस्वामी के साथ तेजस्विन शंकर और मोहम्मद अजमल वी के नाम भी शामिल हैं. प्रियंका गोस्वामी की इस उपलब्धि ने पूर्वोत्तर रेलवे के साथ-साथ गोरखपुर और पूरे उत्तर प्रदेश के खेल प्रेमियों को भी गौरवान्वित किया है.

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प्रियंका की सफलता में माता-पिता की भूमिका: मेरठ के माधवपुरम में रहने वाली प्रियंका गोस्वामी की सफलता के पीछे माता-पिता की भी अग्नि परीक्षा रही है. तमाम आर्थिक समस्याओं के बावजूद पिता ने अपनी बेटी के सपने को पूरा करने के लिए खूब मेहनत की. बेटी की सफलता से माता-पिता बेहद खुश हैं.