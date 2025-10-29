छठ पर्व के बाद घर लौटने की टेंशन, परेशान न हों आज ये ट्रेनें बन सकतीं हैं आपकी मददगार
रेलवे प्रशासन छठ पर्व पर रेल यात्रियों की सुविधा के लिए पूजा स्पेशल ट्रेनों का संचालन कर रहा है.
October 29, 2025
लखनऊ: रेलवे प्रशासन छठ पर्व पर रेल यात्रियों की सुविधा के लिए पूजा स्पेशल ट्रेनों का संचालन कर रहा है. पूर्वोत्तर रेलवे और उत्तर रेलवे की तरफ से लखनऊ होते हुए विभिन्न मार्गों के लिए स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जाने का एलान किया गया है. जानिए किन-किन तारीखों पर कौन सी स्पेशल ट्रेनों का संचालन यात्रियों के लिए राहत वाला साबित होगा.
आज कहां से चलेंगी ट्रेनें
- 05131 गोरखपुर-बहराइच पूजा विशेष गाड़ी गोरखपुर से 05.25 बजे प्रस्थान कर आनन्दनगर, बढ़नी, गोंडा होते हुये चलाई जायेगी.
- 06236 बनारस-बेंगलूरु कैंट पूजा विशेष गाड़ी बनारस से 12.15 बजे प्रस्थान कर वाराणसी जं., सतना होते हुये चलाई जायेगी.
- 04182 लालकुआं-वीरांगना लक्ष्मीबाई जं. (झांसी) पूजा विशेष गाड़ी लालकुआं से 12.20 बजे प्रस्थान कर इज्जतनगर, बरेली सिटी, कासगंज, मथुरा जं. होते हुये चलाई जायेगी.
- 05584 सीवान-कोलकाता पूजा विशेष गाड़ी सीवान से 12.55 बजे प्रस्थान कर छपरा, मुजफ्फरपुर, बरौनी होते हुये चलाई जायेगी.
- 03132 गोरखपुर-सियालदह पूजा विशेष गाड़ी गोरखपुर से 13.00 बजे प्रस्थान कर सीवान, छपरा, पटना होते हुये चलाई जायेगी.
- 05064 मऊ-कोलकाता पूजा विशेष गाड़ी मऊ से 13.30 बजे प्रस्थान कर भटनी, सीवान, छपरा होते हुये चलाई जायेगी.
- 01080 गोरखपुर-छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पूजा विशेष गाड़ी गोरखपुर से 14.30 बजे प्रस्थान कर कानपुर सेंट्रल, वीरांगना लक्ष्मीबाई जं. (झांसी) होते हुये चलाई जायेगी.
- 05132 बहराइच-गोरखपुर पूजा विशेष गाड़ी बहराइच से 14.30 बजे प्रस्थान कर गोंडा, बढ़नी, आनन्दनगर होते हुये चलाई जायेगी.
- 05085 छपरा-आनन्द विहार टर्मिनल पूजा विशेष गाड़ी छपरा से 15.00 बजे प्रस्थान कर कप्तानगंज, गोरखपुर, गोंडा, बुढ़वल, सीतापुर होते हुये चलाई जायेगी.
- 05005 बढ़नी-अमृतसर पूजा विशेष गाड़ी बढ़नी से 15.10 बजे प्रस्थान कर गोंडा, सीतापुर, मुरादाबाद होते हुये चलाई जायेगी.
- 01416 गोरखपुर-पुणे पूजा विशेष गाड़ी गोरखपुर से 17.30 बजे प्रस्थान कर कानपुर सेंट्रल, वीरांगना लक्ष्मीबाई जं. (झांसी) होते हुये चलाई जायेगी.
- 05682 सीवान-न्यू जलपाईगुड़ी पूजा विशेष गाड़ी सीवान से 18.15 बजे प्रस्थान कर थावे, मशरख, खैरा होते हुये चलाई जायेगी.
- 03216 थावे-पटना पूजा विशेष गाड़ी थावे से 18.25 बजे प्रस्थान कर मसरख, खैरा होते हुये चलाई जायेगी.
- 05083 छपरा-लोकमान्य तिलक टर्मिनस पूजा विशेष गाड़ी छपरा से आठ बजे प्रस्थान कर कप्तानगंज, गोरखपुर, गोंडा, गोमती नगर, ऐशबाग होते हुये चलाई जायेगी.
- 01432 गाजीपुर सिटी-पुणे पूजा विशेष गाड़ी गाजीपुर सिटी से 22.40 बजे प्रस्थान कर जौनपुर, वीरांगना लक्ष्मीबाई जं. (झांसी) होते हुये चलाई जायेगी.
- 05083/05084 छपरा-लोकमान्य तिलक टर्मिनस-छपरा वाया गोरखपुर पूजा विशेष गाड़ी का संचलन छपरा से 29 अक्टूबर को और लोकमान्य तिलक टर्मिनस से 31 अक्टूबर को संचालित किया जायेगा.
- 05587/05588 छपरा-लोकमान्य तिलक टर्मिनस-छपरा वाया गोरखपुर पूजा विशेष गाड़ी का संचालन छपरा से 30 अक्टूबर को और लोकमान्य तिलक टर्मिनस से एक नवम्बर को किया जायेगा.गोमतीनगर, बादशाहनगर और ऐशबाग होते हुए ट्रेन का संचालन होगा.
- 05589/05590 छपरा-आनन्द विहार टर्मिनल-छपरा वाया गोरखपुर अनारक्षित पूजा स्पेशल ट्रेन का संचलन छपरा से 30 अक्टूबर को और आनन्द विहार टर्मिनल से 31 अक्टूबर को निम्नवत किया जाएगा.
छठ पर्व पर यात्रियों की सुविधा हेतु 35 विशेष ट्रेनों का संचालन
उत्तर रेलवे के सीनियर डीसीएम कुलदीप तिवारी ने बताया कि 29 अक्टूबर को उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल से होकर गुजरने वाली नियमित ट्रेनों के अलावा कुल 35 विशेष ट्रेनों का संचालन किया जाएगा. इनमें से अधिकांश विशेष ट्रेनें बिहार, झारखंड और पूर्वी भारत के प्रमुख स्टेशनों बरौनी, गाजीपुर सिटी, दानापुर, पटना, मुजफ्फरपुर व मऊ से दिल्ली, चंडीगढ़, पुणे, मुंबई, बड़ौदा जैसी प्रमुख दिशाओं के लिए चलाई जाएंगी. इन विशेष ट्रेनों में से 18 ट्रेनें बिहार से संचालित होंगी. इन विशेष ट्रेनों का संचालन लखनऊ मंडल के प्रमुख स्टेशनों लखनऊ, वाराणसी, बाराबंकी, अयोध्या कैंट, सुलतानपुर, प्रतापगढ़, शाहगंज, रायबरेली एवं उन्नाव से होकर किया जाएगा. रेल प्रशासन यात्रियों को सूचित कर रहा है कि सभी विशेष ट्रेनों के समय, मार्ग और ठहराव की जानकारी रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट (www.indianrailways.gov.in), NTES ऐप और संबंधित स्टेशन सूचना पटल पर उपलब्ध कराई जा रही है.
