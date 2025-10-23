ETV Bharat / state

छठ पूजा पर रेलवे की बड़ी तैयारी; स्टेशनों पर टिकट काउंटर की बढ़ोतरी, 24 घंटे की जा रही मॉनिटरिंग

लखनऊ : पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल ने छठ पूजा पर यात्रियों के लिये विशेष इंतजाम शुरू कर दिए हैं. लखनऊ मंडल के प्रमुख स्टेशनों गोरखपुर जंक्शन, लखनऊ जंक्शन, बादशाहनगर, गोंडा जंक्शन, बस्ती, खलीलाबाद, सीतापुर, लखीमपुर और बढ़नी स्टेशनों पर यात्रियों की भीड़ को कंट्रोल करने के लिए रेलवे ने विशेष सुरक्षा प्रबंध और भीड़ नियंत्रण के व्यापक प्रबंध किए हैं. स्टेशनों पर यात्री सुविधा से संबंधित सारी व्यवस्थाएं की गई हैं.









पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के जनसंपर्क अधिकारी महेश गुप्ता ने बताया कि मंडल नियंत्रक कक्ष/लखनऊ और गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर 24 घंटे मॉनिटरिंग के लिए ‘वॉर रूम’ बनाया गया है. कई स्थानों पर 24 घंटे शिफ्ट वार रेलवे अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है.