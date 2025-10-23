ETV Bharat / state

छठ पूजा पर रेलवे की बड़ी तैयारी; स्टेशनों पर टिकट काउंटर की बढ़ोतरी, 24 घंटे की जा रही मॉनिटरिंग

पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के जनसंपर्क अधिकारी महेश गुप्ता ने दी जानकारी.

छठ पूजा पर रेलवे की बड़ी तैयारी
छठ पूजा पर रेलवे की बड़ी तैयारी (Photo credit: North Eastern Railway PRO)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 23, 2025 at 8:46 PM IST

लखनऊ : पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल ने छठ पूजा पर यात्रियों के लिये विशेष इंतजाम शुरू कर दिए हैं. लखनऊ मंडल के प्रमुख स्टेशनों गोरखपुर जंक्शन, लखनऊ जंक्शन, बादशाहनगर, गोंडा जंक्शन, बस्ती, खलीलाबाद, सीतापुर, लखीमपुर और बढ़नी स्टेशनों पर यात्रियों की भीड़ को कंट्रोल करने के लिए रेलवे ने विशेष सुरक्षा प्रबंध और भीड़ नियंत्रण के व्यापक प्रबंध किए हैं. स्टेशनों पर यात्री सुविधा से संबंधित सारी व्यवस्थाएं की गई हैं.




पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के जनसंपर्क अधिकारी महेश गुप्ता ने बताया कि मंडल नियंत्रक कक्ष/लखनऊ और गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर 24 घंटे मॉनिटरिंग के लिए ‘वॉर रूम’ बनाया गया है. कई स्थानों पर 24 घंटे शिफ्ट वार रेलवे अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है.

उन्होंने बताया कि सभी स्टेशनों पर ‘में आई हेल्प यू’ सहायता बूथ 24 घंटे संचालित हैं. अनुभवी कर्मचारी यात्रियों की सहायता और आवश्यक जानकारी प्रदान कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने प्रमुख स्टेशनों पर अतिरिक्त टिकट काउंटर और एटीवीएम के लिए अधिक संख्या में फैसिलिटेटर नियुक्त किए हैं, जिससे यात्रियों को टिकट बुकिंग में कोई कठिनाई न हो. यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखकर त्वरित भुगतान के लिए जनरल टिकट काउंटर सहित रिजर्वेशन काउंटर पर क्यूआर कोड सिस्टम लगाए गए हैं.



पीआरओ महेश गुप्ता ने बताया कि स्टेशनों पर भीड़ नियंत्रण के लिए 24 घंटे निगरानी के लिए सीसीटीवी स्थापित किए गए हैं. इसके अलावा रेल सुरक्षा बल (आरपीएफ) और राज्य पुलिस के साथ समन्वय स्थापित कर खुफिया सूचनाओं का भी ध्यान रखा जा रहा है. महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए ‘मेरी सहेली’ नामक आरपीएफ की विशेष महिला टीम भी तैनात है.

