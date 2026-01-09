ETV Bharat / state

यात्रीगण कृपया ध्यान दें; प्रयागराज जाने वालीं ये 15 मेला स्पेशल ट्रेनें इन तारीखों पर निरस्त, देखें शेड्यूल

प्रयागराज जाने वालीं ये 15 मेला स्पेशल ट्रेनें निरस्त. ( Photo Credit; ETV Bharat )

वाराणसी: पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन द्वारा कुछ कारणों से माघ मेला के अवसर पर चलने वाली मेला विशेष गाड़ियों को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है. एक दर्जन से ज्यादा ट्रेनें कुछ निश्चित तिथि पर निरस्त रहेंगी. मुख्य जन संपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि बढ़नी, बनारस, झूंसी, छपरा, रामबाग से चलने वाली लगभग 15 ट्रेनें अलग-अलग तारीखों पर निरस्त रहेंगी. यात्री इन तिथियों को देखकर मेला विशेष ट्रेन में यात्रा करें.

ये ट्रेनें हुईं निरस्त