दिल्ली के भजनपुरा केस में पीड़ित परिवार से मिले मनोज तिवारी, पॉक्सो एक्ट पर विचार की मांग

नई दिल्ली: उत्तर-पूर्वी दिल्ली के थाना भजनपुरा क्षेत्र के गामड़ी इलाके में छह साल की बच्ची के साथ हुए हैवानियत के मामले ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है. उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की.

गुरुवार दोपहर उत्तर-पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी पीड़िता के घर पहुंचे और परिजनों से मुलाकात की. सांसद ने बताया कि पीड़िता की हालत अभी ठीक नहीं है और उसे बेहतर इलाज के लिए बड़े अस्पताल में रेफर किया जा रहा है. उन्होंने इस पूरे मामले को बेहद गंभीर बताते हुए कहा कि नाबालिग आरोपियों का इस तरह की जघन्य वारदातों में शामिल होना समाज के लिए चिंता का विषय है.

मनोज तिवारी ने मांग की कि पॉक्सो एक्ट में उम्र सीमा पर पुनर्विचार किया जाए, क्योंकि दुष्कर्म जैसी घटनाओं में भी नाबालिग आरोपी सामने आ रहे हैं. बता दें कि 18 जनवरी को हुई इस शर्मनाक वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी. मामले में चूड़ी बनाने वाली फैक्ट्री से जुड़े तीन आरोपियों पर बच्ची को पैसों का लालच देकर सामूहिक दुष्कर्म करने का आरोप है.