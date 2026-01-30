दिल्ली के भजनपुरा केस में पीड़ित परिवार से मिले मनोज तिवारी, पॉक्सो एक्ट पर विचार की मांग
सांसद मनोज तिवारी ने पीड़ित परिवार को मदद का भरोसा दिया. उन्होंने कानून में बदलाव पर विचार का भी जिक्र किया.
Published : January 30, 2026 at 9:47 AM IST
नई दिल्ली: उत्तर-पूर्वी दिल्ली के थाना भजनपुरा क्षेत्र के गामड़ी इलाके में छह साल की बच्ची के साथ हुए हैवानियत के मामले ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है. उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की.
गुरुवार दोपहर उत्तर-पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी पीड़िता के घर पहुंचे और परिजनों से मुलाकात की. सांसद ने बताया कि पीड़िता की हालत अभी ठीक नहीं है और उसे बेहतर इलाज के लिए बड़े अस्पताल में रेफर किया जा रहा है. उन्होंने इस पूरे मामले को बेहद गंभीर बताते हुए कहा कि नाबालिग आरोपियों का इस तरह की जघन्य वारदातों में शामिल होना समाज के लिए चिंता का विषय है.
मनोज तिवारी ने मांग की कि पॉक्सो एक्ट में उम्र सीमा पर पुनर्विचार किया जाए, क्योंकि दुष्कर्म जैसी घटनाओं में भी नाबालिग आरोपी सामने आ रहे हैं. बता दें कि 18 जनवरी को हुई इस शर्मनाक वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी. मामले में चूड़ी बनाने वाली फैक्ट्री से जुड़े तीन आरोपियों पर बच्ची को पैसों का लालच देकर सामूहिक दुष्कर्म करने का आरोप है.
पुलिस के अनुसार, दो आरोपी नाबालिग हैं, जिन्हें हिरासत में लेकर उनके खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई पूरी कर ली गई है. वहीं तीसरा आरोपी, जो बिहार के दरभंगा का रहने वाला बताया जा रहा है, घटना के बाद से फरार है. उसकी तलाश में पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं और संभावित ठिकानों पर छानबीन जारी है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि फरार आरोपी को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा.
