जेआरडीए प्रबंध पर्षद की बैठक में लिए गए कई अहम निर्णय, झरिया पुनर्वास को रफ्तार देने पर जोर
जेआरडीए की प्रबंध पर्षद की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए.
Published : April 9, 2026 at 8:27 PM IST
धनबाद: झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकार यानी जेआरडीए की 36वीं प्रबंध पर्षद की बैठक गुरुवार को समाहरणालय सभागार में आयोजित की गई. बैठक की अध्यक्षता उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल के आयुक्त और जेआरडीए के सह-अध्यक्ष मनोज कुमार ने की. बैठक में झरिया के प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्वास, विकास योजनाओं और प्रशासनिक ढांचे को लेकर कई अहम फैसले लिए गए.
बेलगड़िया टाउनशिप में लोगों को जल्द शिफ्ट कराएंः आयुक्त
बैठक के दौरान आयुक्त ने झरिया में भूमिगत आग और भू-धंसान के खतरे को गंभीर बताते हुए कहा कि प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थान पर बसाना बेहद जरूरी है. इसके लिए बेलगड़िया टाउनशिप में लोगों को शिफ्ट करने की प्रक्रिया तेज करने का निर्देश दिया गया है. साथ ही बीसीसीएल को आधुनिक तकनीक के जरिए आग बुझाने की दिशा में तेजी से काम करने को कहा गया है.
झरिया मास्टर प्लान 2.0 में अहम निर्णय
बैठक में झरिया मास्टर प्लान 2.0 को अपनाते हुए बड़ा प्रशासनिक निर्णय लिया गया. उपायुक्त आदित्य रंजन को जेआरडीए का उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी डेप्यूटी सीईओ नियुक्त किया गया है. अब सीईओ की नियुक्ति तक वे सभी कार्यों का संचालन करेंगे.
ऑडिट रिपोर्ट और फंड उपयोग को मंजूरी
बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-25 की ऑडिट रिपोर्ट और फंड उपयोग को मंजूरी दी गई. वहीं 2025-26 से 2027-28 तक के बजट को एकीकृत करने का निर्णय लिया गया. साथ ही वैधानिक अंकेक्षक की नियुक्ति, बीसीसीएल कॉर्पस फंड, बेलगड़िया और करमाटांड़ में आंगनबाड़ी, सामुदायिक भवन और स्वास्थ्य केंद्र निर्माण जैसे प्रस्तावों पर भी सहमति बनी.
बेलगड़िया टाउनशिप के विकास को लेकर समीक्षा
बेलगड़िया टाउनशिप के विकास को लेकर भी कई योजनाओं की समीक्षा की गई. इसमें सड़कों का चौड़ीकरण, सोलर हाईमास्ट लाइट, ट्रांसफार्मर स्थापना, पानी की व्यवस्था, स्किल सेंटर, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रिक बस-ई-रिक्शा संचालन जैसे प्रोजेक्ट शामिल हैं.
इसके अलावा पुनर्वास प्रक्रिया में जेआरडीए, बीसीसीएल और जिला प्रशासन की जिम्मेदारियों, आवास आवंटन, वित्तीय सहायता और लॉजिस्टिक्स सपोर्ट पर भी विस्तृत चर्चा हुई. बैठक के बाद आयुक्त ने बेलगड़िया के चार लाभुकों को ई-रिक्शा की चाबी सौंपी. वहीं सर्किट हाउस पहुंचने पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया.
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