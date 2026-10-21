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कोहरे के चलते दिसंबर से फरवरी तक कई ट्रेनें रद्द, कुछ के फेरे घटे; यात्रा से पहले देखें लिस्ट

कानपुर, गोरखपुर और आनंद विहार रूट की कई ट्रेनें रहेंगी प्रभावित. ( Photo Credit: ETV Bharat )

प्रयागराज: सर्दियों का मौसम आने के साथ ही रेल पटरियों पर घने कोहरे का असर भी दिखने लगेगा. कोहरे के कारण ट्रेनों के सुरक्षित संचालन को ध्यान में रखते हुए उत्तर मध्य रेलवे ने दिसंबर 2026 से फरवरी 2027 तक कई ट्रेनों के परिचालन में बदलाव करने का फैसला लिया है. इसके तहत कुछ ट्रेनें पूरी तरह रद्द रहेंगी, जबकि कुछ के फेरों में कटौती की जाएगी. वहीं, कुछ ट्रेनों को उनके निर्धारित रूट के एक हिस्से पर आंशिक रूप से निरस्त किया जाएगा.

यात्रा से पहले अपनी ट्रेन का शेड्यूल जरूर देखें: रेलवे के इस फैसले का असर अलग-अलग रूटों पर सफर करने वाले यात्रियों पर पड़ सकता है. उत्तर मध्य रेलवे, प्रयागराज के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी डॉ. शिवम शर्मा के मुताबिक, परिचालन संबंधी जरूरतों और सुरक्षित रेल संचालन को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है. ऐसे में अगर आप दिसंबर से फरवरी के बीच ट्रेन से सफर करने की योजना बना रहे हैं, तो घर से निकलने से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति जरूर जांच लें. रेलवे ने यात्रियों से एनटीईएस (NTES) ऐप, पूछताछ सेवा या हेल्पलाइन नंबर 139 से ताजा जानकारी लेने की अपील की है.

1. ये ट्रेनें रहेंगी पूरी तरह रद्द: सर्दियों के दौरान कुछ प्रमुख ट्रेनों का परिचालन निर्धारित अवधि में पूरी तरह बंद रहेगा. इनमें कानपुर सेंट्रल-काठगोदाम और काठगोदाम-कानपुर सेंट्रल एक्सप्रेस भी शामिल हैं. इसके अलावा गोरखपुर-आनंद विहार टर्मिनल और संतरागाछी-आनंद विहार टर्मिनल रूट की ट्रेनों को भी रद्द करने का फैसला लिया गया है. इन ट्रेनों की दिशा और निर्धारित तारीखों का विवरण नीचे दिया गया है. कानपुर सेंट्रल-काठगोदाम एक्सप्रेस (12209): 8 दिसंबर 2026 से 2 मार्च 2027 तक प्रत्येक मंगलवार को रद्द रहेगी. कुल 13 फेरे निरस्त होंगे.

काठगोदाम-कानपुर सेंट्रल एक्सप्रेस (12210): 7 दिसंबर 2026 से 1 मार्च 2027 तक प्रत्येक सोमवार को रद्द रहेगी. कुल 13 फेरे निरस्त होंगे.

गोरखपुर-आनंद विहार टर्मिनल एक्सप्रेस (12595): 15 दिसंबर 2026 से 14 फरवरी 2027 तक पूरी तरह रद्द रहेगी.

आनंद विहार टर्मिनल-गोरखपुर एक्सप्रेस (12596): 16 दिसंबर 2026 से 15 फरवरी 2027 तक पूरी तरह रद्द रहेगी.

संतरागाछी-आनंद विहार टर्मिनल एक्सप्रेस (22857): 7 दिसंबर 2026 से 22 फरवरी 2027 तक कुल 12 फेरे निरस्त रहेंगे.

आनंद विहार टर्मिनल-संतरागाछी एक्सप्रेस (22858): 8 दिसंबर 2026 से 23 फरवरी 2027 तक कुल 12 फेरे निरस्त रहेंगे. 2. सप्ताह के तय दिनों में नहीं चलेंगी ये ट्रेनें: कुछ ट्रेनों को पूरे सीजन के लिए बंद करने के बजाय सप्ताह के चुनिंदा दिनों में रद्द रखने का फैसला लिया गया है. इससे इन ट्रेनों के नियमित यात्रियों को अपनी यात्रा की तारीख तय करते समय विशेष सावधानी बरतनी होगी. भागलपुर, गोरखपुर, मऊ और छपरा से चलने वाली कई ट्रेनें इस सूची में शामिल हैं. इसके अलावा राजस्थान, पूर्वोत्तर और दिल्ली की ओर जाने वाली कुछ अन्य ट्रेनें भी प्रभावित रहेंगी. भागलपुर-आनंद विहार टर्मिनल एक्सप्रेस (22405): दिसंबर 2026 से फरवरी 2027 के बीच प्रत्येक गुरुवार को रद्द रहेगी.

आनंद विहार टर्मिनल-भागलपुर एक्सप्रेस (22406): इसी अवधि में प्रत्येक बुधवार को रद्द रहेगी.

गोरखपुर-आनंद विहार टर्मिनल एक्सप्रेस (12571 और 12572): दोनों दिशाओं में दिसंबर से फरवरी के बीच निर्धारित तारीखों पर नहीं चलेंगी.

मऊ-आनंद विहार टर्मिनल एक्सप्रेस (15025 और 15026): मऊ से चलने वाली ट्रेन निर्धारित मंगलवारों और तारीखों पर, जबकि आनंद विहार से चलने वाली ट्रेन निर्धारित शुक्रवारों और तारीखों पर रद्द रहेगी.

छपरा-फर्रुखाबाद एक्सप्रेस (15083 और 15084): दिसंबर से फरवरी के बीच निर्धारित तारीखों पर रद्द रहेंगी.

टनकपुर-सिंगरौली एक्सप्रेस (15074 और 15073): दिसंबर 2026 से फरवरी 2027 तक सप्ताह के निर्धारित दिनों में रद्द रहेंगी.

टनकपुर-शक्तिनगर एक्सप्रेस (15076 और 15075): इसी अवधि में सप्ताह के निर्धारित दिनों में परिचालन नहीं होगा.