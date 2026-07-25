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उत्तर मध्य रेलवे की नई पहल, अब सौर ऊर्जा से चलेंगे ट्रेनों के लाइट और पंखे, प्रयागराज मंडल ने लॉन्च किया पायलट प्रोजेक्ट

प्रयागराज मंडल का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च! ( Photo Credit: ETV Bharat )

ट्रेन की छत पर 'मिनी पावर हाउस' (Video Credit: ETV Bharat)

ट्रेन की छत पर 'मिनी पावर हाउस': पर्यावरण-अनुकूल और ऊर्जा-कुशल रेल संचालन की दिशा में उत्तर मध्य रेलवे (एनसीआर) ने पहली बार विशेष सोलर पैनल कोच तैयार किया है. ट्रेन कोच की छत पर उच्च क्षमता वाले सोलर फोटोवोल्टिक पैनल लगाए गए हैं, जो सीधे सूर्य के प्रकाश से बिजली बनाकर बैटरी बैंक को चार्ज करते हैं.

प्रयागराज: उत्तर मध्य रेलवे (एनसीआर) ने बड़ी पहल की है. प्रयागराज मंडल ने पहला सोलर कोच तैयार किया है.जिससे आने वाले दिनों में एनसीआर की ट्रेनों में सौर ऊर्जा से कोच के लाइट, पंखे और चार्जिंग प्वॉइंट चलेंगे.

पॉयलट प्रोजेक्ट के तहत यह कोच की छत पर करीब सात किलोवॉट पीक क्षमता का सोलर सिस्टम स्थापित किया गया है. जो कि दिनभर मिलने वाली धूप से बिजली उत्पादन करके बैटरी बैंक में जमा करेगा. जिसके जरिए कोच के पंखे, बल्ब लाइट और चार्जिंग प्वॉइंट चलेंगे.- डॉ. शिवम शर्मा, सीपीआरओ, एनसीआर



हर ट्रेन में होगी ये व्यवस्था!: सीपीआरओ के मुताबिक इससे न सिर्फ बड़े स्तर पर बिजली बचत होगी, बल्कि पर्यावण संरक्षण की दिशा में भी यह काफी लाभकारी होगा. हर महीने यात्री ट्रेनों में सौर ऊर्जा सिस्टम वाले दो कोच जोड़े जाएंगे.

ट्रेन की छत पर लगे 7 किलोवॉट के पैनल (Photo Credit: ETV Bharat)

एनसीआर के झांसी स्थित दो कारखानों में सोलर सिस्टम वाले कोच तैयार करने का काम किया जा रहा है. जैसे जैसे ये कोच तैयार हो रहें हैं, उन्हें हम सर्विस में लाते जाएंगे.- डॉ. शिवम शर्मा, सीपीआरओ, एनसीआर

सोलर सिस्टम के प्रत्येक कोच से साढ़े 13 हजार बिजली उत्पादन हर वर्ष होगा. जिससे करीब एक कोच से तीन लाख रुपए की बिजली बचत हर वर्ष होगी.

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