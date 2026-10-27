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उत्तर मध्य रेलवे का 1 नवंबर से शुरू होगा डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 5.0, बुजुर्गों को घर बैठे मिलेगी सुविधा

डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 5.0. ( Photo Credit; ETV Bharat )

प्रयागराज : उत्तर मध्य रेलवे (एनसीआर) अपने पेंशनभोगियों के जीवन को सहज और तनावमुक्त बनाने जा रहा है. भारत सरकार के पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (डीओपीपीडब्ल्यू) के दिशा-निर्देशों के तहत 1 नवंबर से 30 नवंबर 2026 तक पूरे परिक्षेत्र में माहव्यापी ‘राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र (डीएलसी) अभियान 5.0’ का संचालन किया जाएगा.

इस अभियान का मूल उद्देश्य केवल कागजी औपचारिकता पूरी करना नहीं, बल्कि तकनीक को संवेदना का रूप देकर वरिष्ठ पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को घर बैठे सम्मानजनक सुविधा उपलब्ध कराना है.

मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (सीपीआरओ) डॉ. शिवम शर्मा ने बताया, उत्तर मध्य रेलवे प्रशासन ने इस अभियान को व्यापक, मानवीय और सर्वसुलभ बनाने के लिए बहुआयामी कार्ययोजना तैयार की है. एक महीने तक चलने वाले इस महा-अभियान के अंतर्गत एनसीआर के सभी प्रमुख स्टेशनों, रेल मंडलों, कारखानों और महत्वपूर्ण रेल परिसरों में समर्पित डिजिटल शिविर लगाए जाएंगे. खासकर संगम नगरी प्रयागराज में एक भव्य 'मेगा डीएलसी शिविर' का आयोजन होगा, जहां विशाल स्तर पर पेंशनभोगियों को एक ही छत के नीचे जीवन प्रमाण पत्र जमा करने से जुड़ी हर सुविधा सहज रूप से मिल सकेगी. प्रशासन ने बैंकिंग सेवाओं को भी इस अभियान की अग्रिम पंक्ति में रखा है. पेंशनभोगियों को उनके आवास के समीप राहत पहुंचाने के लिए प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) के साथ मिलकर साझा शिविरों का खाका खींचा गया है. सीपीआरओ ने बताया, जो बुजुर्ग अत्यधिक उम्र, बीमारी, शारीरिक लाचारी अथवा बिस्तर पर होने के कारण शिविरों तक आने की स्थिति में नहीं हैं, उन्हें दफ्तरों के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं होगी. रेलवे की विशेष टीमें स्वयं उनके घरों तक दस्तक देंगी और 'होम विजिट' सुविधा के जरिए पूर्ण आदर-सत्कार के साथ उनके घर पर ही डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र तैयार करेंगी.