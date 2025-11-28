अब ट्रेन में अपनी सीट पर मंगवाए पिज्जा-बर्गर; रेलवे ने दी बड़े ब्रांडों को हरी झंडी
प्रमुख स्टेशनों पर नामी फूड ब्रांड को स्टॉल खोलने की मिली मंजूरी, आगरा समेत कई स्टेशनों में मिलेगी सुविधा.
Published : November 28, 2025 at 10:12 AM IST|
Updated : November 28, 2025 at 11:19 AM IST
आगरा: उत्तर मध्य रेलवे (एनसीआर) के रेलवे स्टेशनों पर यात्री जल्द ही बर्गर और पिज्जा का स्वाद ले सकेंगे. रेलवे बोर्ड ने हाल में 'प्रीमियम ब्रांड कैटरिंग आउटलेट्स' पॉलिसी को मंजूरी दी है. जिससे आगरा रेल मंडल आगरा कैंट, आगरा फोर्ट, मथुरा जंक्शन स्टेशन के साथ ही एनसीआर के अन्य रेलवे जोन के स्टेशनों पर नामी फूड ब्रांड के स्टॉल खुलेंगे. जिससे यात्री सफर के दौरान अपनी पसंद का बर्गर और पिज्जा का भी लुत्फ उठा सकेंगे.
बता दें कि रेलवे बोर्ड ने हाल में 'प्रीमियम ब्रांड कैटरिंग आउटलेट्स' पॉलिसी को औपचारिक मंजूरी दी है. जिससे रेलवे की जहां कमाई होगी. वहीं, ट्रेन से सफर करने वाले यात्रा के दौरान अपनी पसंद का बर्गर और पिज्जा का भी स्वाद ले सकेंगे. इस बारे में एनसीआर की ओर से अपने क्षेत्र के सभी रेल मंडल के प्रमुख स्टेशनों पर नामी फूड ब्रांड के स्टॉल खोलने की मंजूरी दी है. जिससे इन नामी फूड ब्रांड की स्टॉल पर खानपान उपलब्ध रहेंगे.
ई-ऑक्शन से खुलेंगे नामी फूड ब्रांड के आउटलेट: एनसीआर के सीपीआरओ शशिकांत त्रिपाठी ने बताया कि रेलवे बोर्ड ने 'प्रीमियम ब्रांड कैटरिंग आउटलेट्स' पॉलिसी को मंजूरी देने के साथ ही प्रीमियम आउटलेट्स का आवंटन नॉमिनेशन के आधार पर नहीं करने का भी नियम बनाया है.
शशिकांत त्रिपाठी ने बताया कि एनसीआर इसी वित्तीय वर्ष नामी फूड ब्रांड के स्टॉल के लिए ई-ऑक्शन के जरिये अनुमति देगा. पॉलिसी के तहत एनसीआर के प्रमुख स्टेशनों पर नामी फूड ब्रांड के स्टॉल खोलने की तैयारी शुरू कर दी है. स्टेशनों पर आउटलेट पांच वर्ष के लिए ही दिए जाएंगे. जिसमें प्रयागराज जंक्शन, सूबेदारगंज, कानपुर सेंट्रल, अलीगढ़ जंक्शन, इटावा जंक्शन, टूंडला जंक्शन, ललितपुर, खजुराहो, बांदा, मिर्जापुर जंक्शन, ग्वालियर, वीरागंना लक्ष्मीबाई झांसी, उरई और फतेहपुर में आउटलेट खोले जाएंगे.
आगरा रेल मंडल में यहां खुलेंगे आउटलेट: आगरा की जनसंपर्क अधिकारी प्रशस्त्रि श्रीवास्तव ने बताया कि आगरा रेल मंडल में 'प्रीमियम ब्रांड कैटरिंग आउटलेट्स' पॉलिसी के तहत नामी फूड ब्रांड के आउटलेट खोले जाएंगे. अभी आगरा कैंट स्टेशन, आगरा फोर्ट स्टेशन और मथुरा जंक्शन स्टेशन पर नामी फूड ब्रांड आउटलेट खोले जाएंगे. जिससे इन स्टेशन से ट्रेनों में सफर करने या यहां पर उतरने वाले यात्री नामी फूड ब्रांड के बर्गर और पिज्जा का स्वाद ले सकेंगे.
