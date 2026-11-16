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पांच साल का इंतजार खत्म, कांकेर के आतुरगांव में पहली बार खुला धान खरीदी केंद्र, किसानों को मिली बड़ी राहत

आतुरगांव में धान खरीदी केंद्र ( ETV BHARAT )

कांकेर: उत्तर बस्तर कांकेर जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की शुरुआत हो चुकी है. इसी बीच किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जिले में 14 नए धान खरीदी केंद्र भी खोले गए हैं. आतुरगांव में पहली बार धान खरीदी केंद्र शुरू किया गया है. यहां के किसान बीते पांच वर्षों से खरीदी केंद्र खोलने की मांग कर रहे थे. आखिरकार उनकी मांग पूरी होने से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं. अब तीन ग्राम पंचायतों के 9 गांवों के किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी.

धान खरीदी केंद्र का शुभारंभ आतुरगांव में धान खरीदी केंद्र खोलने की मांग लंबे समय से की जा रही थी. किसान पन्ना लाल ठाकुर के मुताबिक, तीन ग्राम पंचायतों के 9 गांवों के किसानों को धान बेचने के लिए काफी दूर जाना पड़ता था. इससे किसानों को समय और परिवहन पर अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ता था. किसानों की इस समस्या को देखते हुए सरकार और जिला प्रशासन ने आतुरगांव में नवीन धान खरीदी केंद्र की शुरुआत की है. इसका शुभारंभ कांकेर विधायक आशा राम नेताम ने किया.