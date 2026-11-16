पांच साल का इंतजार खत्म, कांकेर के आतुरगांव में पहली बार खुला धान खरीदी केंद्र, किसानों को मिली बड़ी राहत
कांकेर के किसानों को बड़ी राहत मिली है. आतुरगांव में धान खरीदी केंद्र खुलने से उन्हें फायदा हुआ है. सुशील सलाम की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 16, 2026 at 10:38 PM IST
कांकेर: उत्तर बस्तर कांकेर जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की शुरुआत हो चुकी है. इसी बीच किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जिले में 14 नए धान खरीदी केंद्र भी खोले गए हैं. आतुरगांव में पहली बार धान खरीदी केंद्र शुरू किया गया है. यहां के किसान बीते पांच वर्षों से खरीदी केंद्र खोलने की मांग कर रहे थे. आखिरकार उनकी मांग पूरी होने से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं. अब तीन ग्राम पंचायतों के 9 गांवों के किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी.
धान खरीदी केंद्र का शुभारंभ
आतुरगांव में धान खरीदी केंद्र खोलने की मांग लंबे समय से की जा रही थी. किसान पन्ना लाल ठाकुर के मुताबिक, तीन ग्राम पंचायतों के 9 गांवों के किसानों को धान बेचने के लिए काफी दूर जाना पड़ता था. इससे किसानों को समय और परिवहन पर अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ता था. किसानों की इस समस्या को देखते हुए सरकार और जिला प्रशासन ने आतुरगांव में नवीन धान खरीदी केंद्र की शुरुआत की है. इसका शुभारंभ कांकेर विधायक आशा राम नेताम ने किया.
किसानों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हुई है. सरकार किसानों के हितों को प्राथमिकता दे रही है. जिले में 14 नए धान खरीदी केंद्र खोले जाने से किसानों को अपनी उपज बेचने में सहूलियत मिलेगी-आशा राम नेताम, विधायक
किसानों को समय और पैसे की हुई बचत
धान खरीदी केंद्र खुलने से किसानों में खुशी है. किसान शिशुपाल पोटाई ने बताया कि पहले उन्हें अपनी उपज बेचने के लिए 10 से 15 किलोमीटर दूर सिंगारभाट लैम्पस जाना पड़ता था. आने-जाने के लिए वाहन किराया भी देना पड़ता था, लेकिन अब गांव में ही खरीदी केंद्र खुलने से समय और परिवहन खर्च दोनों की बचत होगी. किसानों ने इस पहल के लिए सरकार, विधायक और जिला प्रशासन का आभार जताया है.
पांच साल के लंबे इंतजार के बाद आतुरगांव के किसानों को मिली यह सौगात उनके लिए बड़ी राहत लेकर आई है. अब किसानों को दूर-दराज के खरीदी केंद्रों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. उन्हें गांव में ही अपनी मेहनत की उपज बेचने की सुविधा मिलेगी.