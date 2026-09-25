ETV Bharat / state

रांची में लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित, कई प्रमुख सड़कों पर जलजमाव से बढ़ी परेशानी

रांची में लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हो गया है. शहर के कई इलाकों में जलजमाव की समस्या उत्पन्न हो गई है. रिपोर्ट-चंदन भट्टाचार्य

Rain in Ranchi
रांची में सड़क पर जलजमाव के बीच गुजरते वाहन. (फोटो-ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 25, 2026 at 3:35 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: राजधानी रांची में लगातार हो रही बारिश से शहर की सड़कों पर जलजमाव हो गया है. शुक्रवार के कई इलाकों में सड़कें पानी में डूबी नजर आईं. निचले इलाकों और कॉलोनियों में पानी जमा होने के कारण लोगों को आवाजाही में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा. कई प्रमुख सड़कों पर पानी जमा रहने से वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई और जगह-जगह जाम की स्थिति बनी रही. इस दौरान वाहन रेंगते नजर आए.

लगातार बारिश के कारण कई स्थानों पर सड़क और नाली का अंतर खत्म हो गया. नालियों का पानी सड़कों पर आने से स्थिति और खराब हो गई. दोपहिया वाहन चालकों को सबसे अधिक परेशानी हुई. कई जगह सड़क पर पानी की गहराई का अंदाजा नहीं लगने के कारण वाहन चालक संभलकर गुजरते नजर आए. पैदल चलने वाले लोगों को भी पानी के बीच से होकर गुजरना पड़ा.

रांची में लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित. (वीडियो-ईटीवी भारत)

रांची के ये इलाके बारिश के कारण ज्यादा प्रभावित

शहर के एजी मोड़, कडरू, कोकर, डोरंडा, सुरेंद्रनाथ स्कूल के आसपास, स्टेशन रोड, नामकुम और चुटिया के आसपास के इलाकों में बारिश का असर साफ दिखाई दिया. कई जगह सड़क किनारे पानी जमा रहा, जबकि कुछ स्थानों पर मुख्य सड़क के हिस्से भी जलमग्न नजर आए. लगातार बारिश के बीच वाहनों की आवाजाही बनी रही, लेकिन जलजमाव के कारण यातायात प्रभावित रहा.

Rain in Ranchi
रांची में सड़क पर जलजमाव के बीच गुजरते वाहन. (फोटो-ईटीवी भारत)

कई इलाकों में पेड़ गिरे और बिजली के तार टूट गए

बारिश के साथ तेज हवाओं ने भी लोगों की परेशानी बढ़ा दी है. कई इलाकों में पेड़ और बिजली के खंभे गिरने से सड़कों पर आवागमन बाधित हो गया. कुछ स्थानों पर बिजली के तार टूटने के कारण बिजली आपूर्ति भी प्रभावित हुई. संबंधित विभागों की टीमें जलजमाव, गिरे पेड़ और बिजली से जुड़ी समस्याओं को दूर करने में जुटी रही.

Rain in Ranchi
रांची में सड़क पर जलजमाव के बीच गुजरते वाहन. (फोटो-ईटीवी भारत)

लगातार बारिश का असर शहर के कारोबार पर भी पड़ा. सड़क किनारे दुकान लगाने वाले, रेहड़ी-पटरी वाले और दैनिक मजदूरों को खासा परेशानी हुई. बारिश के कारण लोगों की आवाजाही कम रही, जिससे छोटे कारोबारियों का काम प्रभावित हुआ.

Rain in Ranchi
रांची में सड़क पर जलजमाव के बीच गुजरते वाहन. (फोटो-ईटीवी भारत)

मोहल्लों और कॉलोनियों में भी जलजमाव

बारिश के बीच शहर की कई सड़कों पर जलजमाव के कारण लोगों को सामान्य दूरी तय करने में भी अधिक समय लगा. मुख्य सड़कों के अलावा मोहल्लों और कॉलोनियों के अंदर की सड़कों पर भी पानी जमा होने से लोगों को घर से निकलने में परेशानी हुई. कई जगह बड़े पेड़ भी गिरे और दुर्घटनाओं की खबर भी सामने आई.

Rain in Ranchi
रांची में सड़क पर जलजमाव के बीच गुजरते वाहन. (फोटो-ईटीवी भारत)

चक्रवात के कारण झारखंड में बारिश का दौर जारी

बंगाल की खाड़ी में बने डीप डिप्रेशन के प्रभाव से पिछले दो-तीन दिनों से झारखंड में बारिश का दौर जारी है. राजधानी में भी लगातार बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित है. मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 25 और 26 सितंबर को बारिश का असर बने रहने की संभावना है. 27 सितंबर से मौसम में सुधार की संभावना जताई गई है, जबकि 28 सितंबर से बारिश से राहत मिलने की संभावना है.

ये भी पढ़ें-

झारखंड में आज भी बारिश का जोर, रांची में रात से तेज हवा के साथ बरसात, 28 सितंबर से राहत के संकेत

झारखंड में साइक्लोन का असर, आज फिर जमकर बरसे बदरा, सिमडेगा-पश्चिमी सिंहभूम में भारी बारिश का अलर्ट

बंगाल की खाड़ी में बने डिप्रेशन की वजह से रांची में झमाझम बारिश, जलस्तर बढ़ने से कांके डैम का खोला गया फाटक

TAGGED:

RAIN IN RANCHI
WATERLOGGING PROBLEM
रांची में बारिश
डीप डिप्रेशन का प्रभाव
IMPACT OF DEEP DEPRESSION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.