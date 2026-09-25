ETV Bharat / state

रांची में लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित, कई प्रमुख सड़कों पर जलजमाव से बढ़ी परेशानी

रांची में सड़क पर जलजमाव के बीच गुजरते वाहन. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रांची: राजधानी रांची में लगातार हो रही बारिश से शहर की सड़कों पर जलजमाव हो गया है. शुक्रवार के कई इलाकों में सड़कें पानी में डूबी नजर आईं. निचले इलाकों और कॉलोनियों में पानी जमा होने के कारण लोगों को आवाजाही में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा. कई प्रमुख सड़कों पर पानी जमा रहने से वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई और जगह-जगह जाम की स्थिति बनी रही. इस दौरान वाहन रेंगते नजर आए.

लगातार बारिश के कारण कई स्थानों पर सड़क और नाली का अंतर खत्म हो गया. नालियों का पानी सड़कों पर आने से स्थिति और खराब हो गई. दोपहिया वाहन चालकों को सबसे अधिक परेशानी हुई. कई जगह सड़क पर पानी की गहराई का अंदाजा नहीं लगने के कारण वाहन चालक संभलकर गुजरते नजर आए. पैदल चलने वाले लोगों को भी पानी के बीच से होकर गुजरना पड़ा.

रांची में लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित. (वीडियो-ईटीवी भारत)

रांची के ये इलाके बारिश के कारण ज्यादा प्रभावित

शहर के एजी मोड़, कडरू, कोकर, डोरंडा, सुरेंद्रनाथ स्कूल के आसपास, स्टेशन रोड, नामकुम और चुटिया के आसपास के इलाकों में बारिश का असर साफ दिखाई दिया. कई जगह सड़क किनारे पानी जमा रहा, जबकि कुछ स्थानों पर मुख्य सड़क के हिस्से भी जलमग्न नजर आए. लगातार बारिश के बीच वाहनों की आवाजाही बनी रही, लेकिन जलजमाव के कारण यातायात प्रभावित रहा.

रांची में सड़क पर जलजमाव के बीच गुजरते वाहन. (फोटो-ईटीवी भारत)

कई इलाकों में पेड़ गिरे और बिजली के तार टूट गए

बारिश के साथ तेज हवाओं ने भी लोगों की परेशानी बढ़ा दी है. कई इलाकों में पेड़ और बिजली के खंभे गिरने से सड़कों पर आवागमन बाधित हो गया. कुछ स्थानों पर बिजली के तार टूटने के कारण बिजली आपूर्ति भी प्रभावित हुई. संबंधित विभागों की टीमें जलजमाव, गिरे पेड़ और बिजली से जुड़ी समस्याओं को दूर करने में जुटी रही.