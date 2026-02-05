ETV Bharat / state

हरिद्वार जिपं उपाध्यक्ष फायरिंग केस, ब्रह्मचारी सुधानंद को मिली जमानत, जानिये पूरा मामला

मातृ सदन के संतों ने जिला पंचायत उपाध्यक्ष चौहान पर कई गंभीर आरोप लगाये हैं. साथ ही उन्होंने राजनीतिक संरक्षण की बात भी कही है.

NOORPUR PANJANHERI FIRING CASE
हरिद्वार जिपं उपाध्यक्ष फायरिंग केस (ETV Bharat)
हरिद्वार: नूरपुर पंजनहेड़ी फायरिंग मामले में मातृ सदन के ब्रह्मचारी सुधानंद की जमानत हो गई है. तृतीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने गुरुवार को अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई की. फैसला सुनाते हुए अग्रिम जमानत दे दी.

बीती 30 जनवरी को अग्रिम जमानत याचिका को दायर की गई थी. जिसके बाद कनखल थाने से भी रिपोर्ट मांगी गई. रिपोर्ट मिलने पर मामले की विस्तार से सुनवाई की. विचार विमर्श के बाद याचिका को स्वीकार कर लिया. आरोपी सुधानंद की ओर से एडवोकेट अरुण भदौरिया और एडवोकेट उत्तम सिंह चौहान ने पैरवी की. मातृ सदन के परमाध्यक्ष स्वामी शिवानंद सरस्वती ने भी न्यायालय को संबोधित किया. उन्होंने अपने शिष्य, ब्रह्मचारी सुधानंद की ओर से बहस की.

गौर हो कि बीती 27 जनवरी को नूरपुर पंजनहेड़ी गांव में जमीनी विवाद के चलते दो पक्षों में मारपीट के बाद फायरिंग हो गई थी. आरोप है कि अतुल चौहान पक्ष की ओर से जिला पंचायत उपाध्यक्ष अमित चौहान पक्ष पर फायरिंग की गई. जिसमें अमित चौहान के भाई और सचिन चौहान और कृष्णपाल को गोली लगी थी. जिला अस्पताल से दोनों घायलों को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया था. जहां दोनों का इलाज चल रहा है. हालांकि घटना के बाद मुख्य आरोपी अतुल चौहान ने खुद कनखल थाने में जाकर आत्मसमर्पण कर दिया था.

इस मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों की ओर से मुकदमे भी दर्ज किए. अमित चौहान ने ब्रह्मचारी सुधानंद के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कराया. सुधानंद के अलावा पुलिस ने अतुल चौहान पुत्र सुखवीर सिह, तरुण चौहान पुत्र दीपक, गौरव चौहान पुत्र प्रदीप कुमार, अभिषेक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया. इसके बाद पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई के विरोध में मातृ सदन के संत ब्रह्मचारी आत्मबोधानंद ने अनशन शुरू कर दिया था. मातृ सदन आश्रम में अभी भी अनशन जारी है.

मातृ सदन के संत लगातार आरोप लगा रहे हैं कि राजनीतिक संरक्षण के चलते जिला पंचायत उपाध्यक्ष चौहान ने कई जमीनों पर नियम विरुद्ध प्लाटिंग कर रहे हैं. करोड़ों की जमीन घोटाले में प्रशासन पर भी उनके आरोप हैं. इन्हीं जमीनों की शिकायत करने वाले अतुल चौहान और उनके साथियों को जबरन फंसाया गया है.

