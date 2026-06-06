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5 किलो का हो रहा नूरजहां आम, एक पीस की कीमत 5 से 6 हजार, फिर बढ़ने लगा वजन

अफगान से भारत आए आमों के राजा का एक और रिकॉर्ड, 5-6 किलो तक जा सकता है एक आम का वजन, कीमतें छू रही आसमान.

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5 किलो का हुआ नूरजहां आम (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 6, 2026 at 10:52 PM IST

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Updated : June 6, 2026 at 11:01 PM IST

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अलीराजपुर : मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले में उगाया जाने वाला नूरजहां आम फिर चर्चा में है. इस बार इस आम का वजन 5 किलो तक पहुंच रहा है और इसके दाम भी 5 हजार रु प्रति नग पहुंचे गए हैं. दावा ये भी किया जा रहा है कि इस आम का वजन और ज्यादा बढ़ सकता है और कीमतें भी आसमान छू सकती है. जानें दुनिया के इस सबसे दुर्लभ आम की कहानी.

5 किलो का नूरजहां आम

किसान शिवराज जाधव के मुताबिक, '' अलीराजपुर के कट्ठीवाड़ा क्षेत्र में उगाया जाने वाला ये आम अपने साइज के लिए पूरी दुनिया में फेमस हैं. इस भीमकाय किस्म के एक आम का वजन औसतन 2 से 4 kg तक होता है, जो कई बार इससे भी ज्यादा पहुंच रहा है. इस साल भी ये आम रिकॉर्ड तोड़ता नजर आ रहा है.'' कट्ठीवाड़ा के किसान ने दावा किया है कि उनका नूरजहां आम 5 किलो का हो रहा है और इसका वजन और बढ़ने के आसार हैं.

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अफगान से भारत आए आमों के राजा का एक और रिकॉर्ड (Etv Bharat)

क्या है नूरजहां आम की कहानी?

अलीराजपुर के किसान बताते हैं कि नूरजहां आम के पौधे और बीज सबसे पहले अफगान से भारत लाए गए थे. इसके बाद इस आम को गुजरात के कुछ हिस्सों और मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्रों में उगाया जाने लगा. कहा ये भी जाता है कि मुगलकाल में बड़े आकार और विशेष स्वाद वाले आमों को शाही बागों में खास तरजीह मिलती थी.

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जानें क्या है क्या है नूरजहां आम की कहानी? (Etv Bharat)

5 किलो का आम, दाम में भी खास

अलीराजपुर जिले के कट्ठीवाड़ा क्षेत्र में पैदा होने वाला नूरजहां आम इन दिनों अपने आकार के साथ अपनी कीमत के लिए भी चर्चा में है. इस आम को अब इसकी कीमत ने खास बना दिया है. इस एक आम की कीमत बाजार में 5 से 6 हजार रु लगाई जा रही है. यूं तो नूरजहां आप को 2 से 3 किलो का एक फल ही पूरे परिवार के लिए पर्याप्त माना जाता है लेकिन 5 किलो से ज्यादा के इस फल के क्या ही कहने.

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किसान शिवराज जाधव के खेत में लगे हैं नूरजहां आम (Etv Bharat)

पहले घटने लगा था आम का वजह, फिर बढ़ा

नूरजहां आम बगीचे के संचालक शिवराज सिंह जाधव कहते हैं, '' नूरजहां आम पहले 3.5 किलो तक गया था लेकिन अब ये 5 किलो का हो रहा है. अफगानी प्रजाति के इन आम को गुजरात के समीपवर्ती जिलों में भी लगाया गया था, हालांकि, कठिवाड़ा की जलवायु इन आम के पेड़ों को खूब रास आ रही है. पहले 4 किलो वजन तक के आम इन बगीचों में लगते थे, लेकिन बाद में वजह 3.5 किलो तक घट गया था. इस बार फिर कुछ आम चार किलो को पार कर रहे हैं जो अच्छा संकेत है.''

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वे कहते हैं, '' इस आम का केवल आकार ही आकर्षक नहीं है बल्कि इसकी मिठास और सुगंध भी ऐसी है कि एक बार खाने पर बार-बार खाने का दिल करता है.''

Last Updated : June 6, 2026 at 11:01 PM IST

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