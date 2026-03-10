नूर आलम ने UPSC को किया क्रैक, पूरा गांव स्टेशन लेने पहुंचा, मां गले लगाकर रोने लगी
कैमूर जिले के रहने वाले नूर आलम ने UPSC की परीक्षा में 625वीं रैंक हासिल की है. पूरे गांव में खुशी का माहौल है.
Published : March 10, 2026 at 5:38 PM IST
कैमूर : ''मैं बता नहीं सकती कि मैं आज कितनी खुश हूं, बेटे की सफलता रंग लाई है. मैं अपनी खुशी शब्दों में बयान नहीं कर सकती.''- नूर आलम की मां
यह वो मां है जिसके बेटे ने UPSC परीक्षा पास कर 625वीं रैंक हासिल की है. संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC की परीक्षा में सफलता हासिल कर कैमूर जिले का नाम रोशन करने वाले नूर आलम का भभुआ रोड रेलवे स्टेशन पर भव्य स्वागत किया गया. जैसे ही नूर आलम स्टेशन पर उतरे, पहले से मौजूद ग्रामीणों, परिजनों और शुभचिंतकों ने गाजे-बाजे और नारों के साथ उनका जोरदार अभिनंदन किया.
स्टेशन पर दिखाई दी नूर आलम की सफलता की खुशी : स्टेशन परिसर में उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला. लोगों के हाथों में तिरंगा झंडा था और हर तरफ नूर आलम की सफलता की खुशी दिखाई दे रही थी. ग्रामीणों ने फूल-मालाओं से उनका स्वागत किया और मिठाइयां बांटकर अपनी खुशी जाहिर की.
स्वागत के दौरान भावुक पल भी दिखा : नूर आलम कैमूर जिले के मोहनिया के रहने वाले हैं और उनके पिता अब्दुल्लाह अंसारी कपड़ा व्यापारी हैं. बेटे की इस बड़ी उपलब्धि से पूरा परिवार गर्व महसूस कर रहा है. स्वागत के दौरान एक भावुक पल भी देखने को मिला. जैसे ही नूर आलम अपनी मां के सामने पहुंचे, उनकी मां अपने बेटे को देखकर खुद को रोक नहीं सकीं और गले लगाकर भावुक हो गईं.
स्वागत में जुलूस भी निकाला गया : मां-बेटे के इस भावुक मिलन को देखकर वहां मौजूद कई लोगों की आंखें भी नम हो गईं. इसके बाद ग्रामीणों ने नूर आलम का भव्य स्वागत जुलूस निकाला. स्टेशन से उनके घर तक जुलूस के साथ उन्हें ले जाया गया, जहां रास्ते भर लोगों ने फूल बरसाकर उनका अभिनंदन किया और उनकी सफलता पर गर्व जताया. ग्रामीणों का कहना है कि नूर आलम की इस उपलब्धि से पूरे इलाके में खुशी का माहौल है. उनकी सफलता से गांव और जिले के युवाओं को भी प्रेरणा मिलेगी कि कड़ी मेहनत और लगन से किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है.
UPSC परीक्षा में 625वीं रैंक हासिल की : नूर आलम की शैक्षणिक यात्रा भी काफी प्रेरणादायक रही है. उन्होंने भभुआ के रतवार स्थित डीएवी स्कूल से दसवीं की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए दिल्ली का रुख किया. जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) से ग्रेजुएशन किया. लगातार मेहनत और लगन के बल पर उन्होंने इस वर्ष UPSC परीक्षा में 625वीं रैंक हासिल कर जिले का नाम रोशन किया.
कड़ी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती : अपनी सफलता पर नूर आलम ने कहा कि यह उनके जीवन का सबसे भावुक क्षण है. उन्होंने इस मुकाम तक पहुंचने का श्रेय अपने माता-पिता और उन सभी लोगों को दिया जो कठिन परिस्थितियों में उनके साथ खड़े रहे. युवाओं को संदेश देते हुए उन्होंने कहा कि पढ़ाई सबसे बड़ी पूंजी है. सफलता में समय लग सकता है, लेकिन कड़ी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती.
