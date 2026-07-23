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रायबरेली में कांवड़ मार्ग पर नॉनवेज की दुकानें रहेंगी बन्द; होटल व ढाबों पर लगेंगे बार कोड के स्टीकर, टोल फ्री नम्बर कर सकेंगे शिकायत

खाद्य सुरक्षा सहायक आयुक्त मानिक चन्द ने बताया कि पंपलेट पर ढाबा मालिकों के नाम, फोन नंबर, पता और ईमेल आईडी लिखना अनिवार्य होगा.

खाद्य सुरक्षा सहायक आयुक्त मानिक चन्द
खाद्य सुरक्षा सहायक आयुक्त मानिक चन्द (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 23, 2026 at 6:22 PM IST

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रायबरेली : जिले में कांवड़ मार्ग पर आने वाली सभी मीट की दुकानों को सावन के पावन महीने के दौरान आगामी 30 जुलाई से पूरी तरह से बंद रखने के निर्देश दिये गये हैं. इसके अलावा अब यात्रा मार्ग पर ढाबा मालिक अपनी पहचान छुपाकर रेस्टोरेंट का संचालन नहीं कर सकेंगे. इसके लिये फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप की जानकारी वाला पंपलेट सभी ढाबा संचालकों को चिपकाना होगा.

खाद्य सुरक्षा सहायक आयुक्त मानिक चन्द ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)

खाद्य सुरक्षा सहायक आयुक्त मानिक चन्द ने बताया कि इस पंपलेट पर ढाबा मालिकों के नाम, फोन नंबर समेत उनका पता और ईमेल आईडी लिखना अनिवार्य होगा. इसी पम्पलेट पर फूड सेफ्टी विभाग का टोल फ्री नम्बर भी लिखा होगा. यदि ढाबे पर खाद्य सम्बन्धी कोई भी गड़बड़ी मिलती है तो कांवड़ियों समेत अन्य लोग भी इस पर सीधे शिकायत कर सकते हैं. उन्होंने बताया कि इसे पूरी सख्ती से लागू कराया जायेगा. सभी ढाबों पर खाद्य सुरक्षा कनेक्ट ऐप की जानकारी वाला पम्पलेट चिपकाया जा रहा है.



जिलाधिकारी सरनीत कौर ब्रोका ने कहा कि रायबरेली में आगामी कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है. जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुपालन में सभी संबंधित विभागों को आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं. गंगा घाटों पर बैरिकेडिंग, कांवड़ मार्गों को गड्ढामुक्त रखने, साफ-सफाई, लटकते बिजली के तारों को दुरुस्त करने और निर्बाध विद्युत आपूर्ति के निर्देश दिए गए हैं.

उन्होंने कहा कि ढाबों, विश्राम स्थलों और शिवालयों में भी विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी. प्रशासन ने सभी विभागों को समन्वय के साथ कार्य करते हुए श्रद्धालुओं की सुरक्षित, व्यवस्थित और बाधारहित यात्रा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं.



यह भी पढ़ें : शामली में कांवड़ मार्ग पर नहीं बिकेंगे मीट और शराब, प्रशासन ने दुकानदारों को थमाया नोटिस

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