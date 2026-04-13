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BBMKU के कुलपति का घेराव, शिक्षकेतर कर्मचारियों नकी ACP-MACP और सातवें वेतनमान की मांग

धनबाद: बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय (BBMKU) के शिक्षकेतर कर्मचारी एक बार फिर आंदोलन के रास्ते पर उतर आए हैं. अपनी मांगों को लेकर कर्मियों ने कुलपति कार्यालय का घेराव किया और धरने पर बैठ गए. कर्मचारियों ने साफ चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती, आंदोलन जारी रहेगा.

शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष अनिल कुमार ने बताया कि विश्वविद्यालय गठन से पहले ही कर्मचारियों को ACP और MACP का लाभ मिलता रहा है. उसके बाद साल 2019 से बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के माध्यम से वेतन भुगतान किया जा रहा है. उसके बाद लंबे समय से सातवां वेतनमान लागू करने की मांग उठाई जा रही थी.

प्रदर्शन को लेकर जानकारी देते शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष अनिल कुमार (ईटीवी भारत)

कर्मचारियों को लेकर ठोस निर्णय नहीं लिया जा रहा है: अनिल कुमार

अनिल कुमार ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रबंधन ने 1 मार्च से औपबंधिक वेतनमान लागू करने की सूचना दी थी. लेकिन जारी अधिसूचना में ACP और MACP का लाभ शामिल नहीं किया गया है. जिससे कर्मचारियों में नाराजगी है. अनिल कुमार के अनुसार 7 मार्च को विश्वविद्यालय प्रशासन के साथ हुई वार्ता में ACP और MACP देने पर सहमति बनी थी. लेकिन फाइनेंस कमेटी की बैठक में इस पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया.