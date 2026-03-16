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अमानक चावल खरीदी का मुद्दा विधानसभा में उठा, विपक्ष ने जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग की

अमानक चावल खरीदी का मुद्दा विधानसभा में उठा ( Etv Bharat )