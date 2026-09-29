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रिम्स में OPS लागू नहीं करने पर भड़के अराजपत्रित कर्मचारी: निदेशक कार्यालय के पास किया प्रदर्शन

प्रदर्शन करते रिम्स के अराजपत्रित कर्मचारी. ( फोटो-ईटीवी भारत )

​रांचीः राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स, रांची में अपनी पुरानी और लंबित मांगों को लेकर अराजपत्रित कर्मचारी संघ ने एक बार फिर मोर्चा खोल दिया है. मंगलवार को कर्मचारियों ने एकजुट होकर रिम्स परिसर में जोरदार धरना-प्रदर्शन किया और प्रबंधन के खिलाफ आवाज बुलंद की. कर्मचारियों का कहना है कि राज्य सरकार द्वारा पूरे झारखंड में पुरानी पेंशन योजना यानी OPS लागू किए जाने के बावजूद रिम्स के कर्मचारियों को अब तक इस लाभ से वंचित रखा गया है.