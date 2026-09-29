रिम्स में OPS लागू नहीं करने पर भड़के अराजपत्रित कर्मचारी: निदेशक कार्यालय के पास किया प्रदर्शन
रिम्स के अराजपत्रित कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर धरना-प्रदर्शन किया. रिपोर्ट-राजेश कुमार सिंह
Published : September 29, 2026 at 6:35 PM IST
रांचीः राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स, रांची में अपनी पुरानी और लंबित मांगों को लेकर अराजपत्रित कर्मचारी संघ ने एक बार फिर मोर्चा खोल दिया है. मंगलवार को कर्मचारियों ने एकजुट होकर रिम्स परिसर में जोरदार धरना-प्रदर्शन किया और प्रबंधन के खिलाफ आवाज बुलंद की. कर्मचारियों का कहना है कि राज्य सरकार द्वारा पूरे झारखंड में पुरानी पेंशन योजना यानी OPS लागू किए जाने के बावजूद रिम्स के कर्मचारियों को अब तक इस लाभ से वंचित रखा गया है.
कैबिनेट स्तर पर लिया जाएगा निर्णय-रिम्स निदेशक
प्रदर्शन की सूचना मिलते ही रिम्स निदेशक डॉ. डीके सिन्हा खुद कर्मचारियों के बीच पहुंचे और उनके प्रतिनिधिमंडल से वार्ता की. निदेशक ने आंदोलनरत कर्मियों को शांत कराते हुए आश्वस्त किया कि प्रबंधन उनकी मांगों को लेकर गंभीर है. डॉ. सिन्हा ने स्पष्ट किया कि पुरानी पेंशन योजना लागू करने का निर्णय संस्थान स्तर से संभव नहीं है, बल्कि यह फैसला राज्य कैबिनेट से ही पूरा होगा. उन्होंने भरोसा दिलाया कि इससे संबंधित संचिका तैयार कर कैबिनेट की स्वीकृति के लिए भेजी जाएगी, जिसके बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो सकेगी.
31 अक्टूबर तक का अल्टीमेटम
निदेशक से मिले आश्वासन के बाद कर्मचारियों ने फिलहाल धरना समाप्त कर दिया है, लेकिन साथ ही प्रबंधन को कड़ा अल्टीमेटम भी दिया है. संघ के प्रतिनिधियों ने दो टूक कहा कि प्रबंधन के पास 31 अक्टूबर तक का समय है. यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कैबिनेट से फाइल पास करा कर ओपीएस लागू करने की दिशा में ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो रिम्स के सभी अराजपत्रित कर्मचारी पूर्ण कार्य बहिष्कार पर चले जाएंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी संस्थान प्रबंधन की होगी.
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