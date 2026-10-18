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प्रयागराज में बंद स्ट्रीट लाइटों ने बढ़ाई छात्राओं की मुसीबत, गलियों में बना रहता है छिनैती का खौफ

प्रयागराज में बंद स्ट्रीट लाइटों ने बढ़ाई छात्राओं की मुसीबत ( Photo Credit: ETV Bharat )

प्रयागराज: इलाहाबाद विश्वविद्यालय परिसर और कटरा-अल्लापुर जैसे प्रमुख छात्र बहुल इलाकों में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों, विशेषकर छात्राओं के लिए शाम के बाद सड़कों पर निकलना जोखिम भरा हो गया है. शाम के 7 बजते ही मार्गों और गलियों में स्ट्रीट लाइटें गुल हो जाती हैं, जिससे चारों ओर अंधेरा छा जाता है.

अंधेरे का फायदा उठाकर असामाजिक तत्व मोबाइल और पर्स छिनैती जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं. ईटीवी भारत द्वारा किए गए ग्राउंड सेफ्टी ऑडिट में सामने आया कि मुख्य चौराहों पर पुलिस गश्त के दावे तो करता हैं, लेकिन हॉस्टल और पीजी की ओर जाने वाली अंदरूनी सड़कों पर सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से नदारद होती है.

प्रयागराज की गलियों में बना रहता है छिनैती का खौफ (VIDEO Credit: ETV Bharat)

लक्ष्मी टॉकीज से बैंक रोड और विश्वविद्यालय से सटे मार्गों पर कई स्ट्रीट लाइटें बंद पड़ी हैं. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र अर्पित धनगर ने बताया कि शाम 7 बजे के बाद जब छात्र-छात्राएं फोन पर बात करते हुए या साइकिल से निकलते हैं, तो अंधेरे का फायदा उठाकर बदमाश मोबाइल छीनकर भाग जाते हैं. उन्होंने कहा कि यदि स्ट्रीट लाइटें दुरुस्त रहें और नियमित रूप से जलती रहें, तो इन वारदातों पर काफी हद तक लगाम लग सकती है. टीचिंग भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहीं कल्पना देवी और मास्टर्स की छात्रा पारुल मिश्रा ने बताया कि अंधेरा होने के बाद वे इस रास्ते पर बिल्कुल सुरक्षित महसूस नहीं करतीं. पारुल के मुताबिक, अंधेरी गलियों में अकेले निकलना बेहद मुश्किल होता है, इसलिए मजबूरी में किसी न किसी को साथ लेकर ही बाहर जाना पड़ता है.