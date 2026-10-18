प्रयागराज में बंद स्ट्रीट लाइटों ने बढ़ाई छात्राओं की मुसीबत, गलियों में बना रहता है छिनैती का खौफ
प्रयागराज के गलियों में छात्राओं के निकलना जोखिम भरा हो गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 18, 2026 at 5:28 PM IST
प्रयागराज: इलाहाबाद विश्वविद्यालय परिसर और कटरा-अल्लापुर जैसे प्रमुख छात्र बहुल इलाकों में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों, विशेषकर छात्राओं के लिए शाम के बाद सड़कों पर निकलना जोखिम भरा हो गया है. शाम के 7 बजते ही मार्गों और गलियों में स्ट्रीट लाइटें गुल हो जाती हैं, जिससे चारों ओर अंधेरा छा जाता है.
अंधेरे का फायदा उठाकर असामाजिक तत्व मोबाइल और पर्स छिनैती जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं. ईटीवी भारत द्वारा किए गए ग्राउंड सेफ्टी ऑडिट में सामने आया कि मुख्य चौराहों पर पुलिस गश्त के दावे तो करता हैं, लेकिन हॉस्टल और पीजी की ओर जाने वाली अंदरूनी सड़कों पर सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से नदारद होती है.
लक्ष्मी टॉकीज से बैंक रोड और विश्वविद्यालय से सटे मार्गों पर कई स्ट्रीट लाइटें बंद पड़ी हैं. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र अर्पित धनगर ने बताया कि शाम 7 बजे के बाद जब छात्र-छात्राएं फोन पर बात करते हुए या साइकिल से निकलते हैं, तो अंधेरे का फायदा उठाकर बदमाश मोबाइल छीनकर भाग जाते हैं. उन्होंने कहा कि यदि स्ट्रीट लाइटें दुरुस्त रहें और नियमित रूप से जलती रहें, तो इन वारदातों पर काफी हद तक लगाम लग सकती है.
टीचिंग भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहीं कल्पना देवी और मास्टर्स की छात्रा पारुल मिश्रा ने बताया कि अंधेरा होने के बाद वे इस रास्ते पर बिल्कुल सुरक्षित महसूस नहीं करतीं. पारुल के मुताबिक, अंधेरी गलियों में अकेले निकलना बेहद मुश्किल होता है, इसलिए मजबूरी में किसी न किसी को साथ लेकर ही बाहर जाना पड़ता है.
वहीं, बीए की छात्रा अदिति यादव ने अपनी चिंता जाहिर करते हुए कहा कि वे शाम के बाद अकेले निकलने की हिम्मत ही नहीं करतीं. उन्होंने यह भी खुलासा किया कि इस अंधेरे का फायदा उठाकर कुछ असामाजिक तत्व नशीले पदार्थों (ड्रग्स) के अवैध इस्तेमाल जैसी गतिविधियों में भी लिप्त दिखते हैं, जिससे छात्राओं में भय और अधिक बढ़ जाता है.
सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहीं और पीजी में रहने वाली निधि ने बताया कि कैंपस के ठीक बाहर की सड़कों पर सुरक्षा का अभाव बेहद चिंताजनक है. निधि ने कहा कि वे खुद भी मोबाइल छिनैती की शिकार हो चुकी हैं. उनके अनुसार, कई लड़कियों के साथ इस तरह के हादसे हो चुके हैं और अंधेरा होने के कारण राह चलते असामाजिक तत्वों द्वारा फब्तियां कसने और अनुचित व्यवहार की घटनाएं भी सामने आती हैं. लगातार हो रही इन वारदातों के बावजूद अभी तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए हैं.
डे प्लान और ग्राउंड रिपोर्ट के अनुसार, शहर के प्रमुख चौराहों पर पुलिस की मौजूदगी दिखती है, लेकिन कटरा, अल्लापुर और हॉस्टलों की आंतरिक गलियों में न तो कोई प्रभावी गश्त है और न ही पिंक बूथ सक्रिय भूमिका में नजर आ रहा है. पढ़ाई के सिलसिले में देर शाम लाइब्रेरी या कोचिंग से लौटने वाले छात्र-छात्राओं ने प्रशासन से मांग की है कि बंद स्ट्रीट लाइटों को तत्काल दुरुस्त किया जाए और इन मार्गों पर नियमित पुलिस पेट्रोलिंग सुनिश्चित की जाए.
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