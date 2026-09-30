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कबीरधाम की सुरक्षा व्यवस्था में ‘ब्लाइंड स्पॉट’, लाखों के CCTV बंद, निजी कैमरों के भरोसे पुलिस

निजी कैमरों के भरोसे पुलिस ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

कबीरधाम : शहर की सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए चौक-चौराहों पर लगाए गए CCTV कैमरे कई जगहों पर बंद पड़े हैं. लाखों रुपये की लागत से लगाए गए इन कैमरों का मकसद शहर की गतिविधियों पर नजर रखना और किसी भी आपराधिक घटना के बाद पुलिस को जांच में मदद पहुंचाना था. लेकिन कैमरों के बंद होने से सार्वजनिक निगरानी व्यवस्था की प्रभावशीलता पर सवाल उठ रहे हैं.



आपराधिक मामलों में सीसीटीवी की भूमिका