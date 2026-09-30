कबीरधाम की सुरक्षा व्यवस्था में ‘ब्लाइंड स्पॉट’, लाखों के CCTV बंद, निजी कैमरों के भरोसे पुलिस
कबीरधाम शहर की सुरक्षा में लगे सरकारी सीसीटीवी की आंखें बंद हैं.निजी कैमरों के भरोसे पुलिस काम कर रही है.महबूब खान की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 30, 2026 at 2:41 PM IST|
Updated : September 30, 2026 at 3:32 PM IST
कबीरधाम : शहर की सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए चौक-चौराहों पर लगाए गए CCTV कैमरे कई जगहों पर बंद पड़े हैं. लाखों रुपये की लागत से लगाए गए इन कैमरों का मकसद शहर की गतिविधियों पर नजर रखना और किसी भी आपराधिक घटना के बाद पुलिस को जांच में मदद पहुंचाना था. लेकिन कैमरों के बंद होने से सार्वजनिक निगरानी व्यवस्था की प्रभावशीलता पर सवाल उठ रहे हैं.
आपराधिक मामलों में सीसीटीवी की भूमिका
किसी भी वारदात के बाद CCTV फुटेज पुलिस के लिए अहम सुराग साबित होता है. आरोपी किस रास्ते से घटनास्थल तक पहुंचा, वारदात के बाद किस दिशा में गया और रास्ते में उसकी गतिविधियां क्या रहीं, इन सभी सवालों के जवाब CCTV के जरिए पुलिस तलाशती है. ऐसे में शहर के प्रमुख स्थानों पर लगे सरकारी कैमरों का बंद होना पुलिस की जांच को प्रभावित कर सकता है.
निजी कैमरों के भरोसे पुलिस
कबीरधाम में जब किसी इलाके में वारदात होती है, तो पुलिस को कई बार आसपास के घरों, दुकानों और संस्थानों में लगे निजी CCTV कैमरों की मदद लेनी पड़ती है. पुलिस संबंधित क्षेत्र में लगे निजी कैमरों की जानकारी जुटाती है और रिकॉर्डिंग खंगालकर घटना से जुड़े सुराग तलाशती है. यानी सार्वजनिक निगरानी व्यवस्था कमजोर होने की स्थिति में निजी कैमरे पुलिस की जांच का महत्वपूर्ण माध्यम बन रहे हैं.
CCTV कैमरों को अपडेट करने का काम किया जा रहा है. जल्द ही शहर के सभी कैमरों को अपडेट कर सक्रिय किया जाएगा. अपराधियों तक पहुंचने और मामलों के निराकरण में CCTV फुटेज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है- जितेंद्र यादव,एसपी
अपराधियों तक पहुंचने में अहम सोर्स
वर्तमान समय में CCTV अपराध नियंत्रण, संदिग्धों की पहचान और घटनाओं की जांच में अहम भूमिका निभाता है. ऐसे में शहर के प्रमुख चौक-चौराहों पर लगे सरकारी कैमरों का लंबे समय तक बंद रहना सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से गंभीर विषय माना जा रहा है.
अब जनता के सामने बड़ा सवाल ये है कि कैमरों को अपडेट करने का काम कितनी जल्दी पूरा होता है.क्योंकि यदि इस बीच कहीं बड़ी वारदात हुई और निजी कैमरों में वारदात से जुड़ी गतिविधियां कैद नहीं हुई तो पुलिस को अपराध को सुलझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ेगी.
बटरफ्लाई महोत्सव 2026 : भोरमदेव अभयारण्य में आयोजन, दिखेगी तितलियों की रंगबिरंगी दुनिया
बीएसपी लोहा चोरी केस में सीबीआई की एंट्री, 21 लोग पहुंच चुके जेल, सियासत तेज
पकड़ा गया बबन का हत्यारा, वारदात के बाद शहडोल में बनाया था ठिकाना, एक गलती से मिला कातिल का सुराग