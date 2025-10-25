गैर-पूर्वांचली परिवार भी डूबे आस्था के रंग में, बिहार-पूर्वांचल से ताल्लुक नहीं, पर मना रहे छठ
पहले दिल्ली एनसीआर में सिर्फ बिहार और पूर्वांचल के लोग छठ मनाया करते थे लेकिन बाकी स्थानीय लोग भी छठ मनाते हैं.
Published : October 25, 2025 at 5:02 PM IST
नई दिल्ली/गाजियाबाद: दिल्ली एनसीआर में छठ महापर्व बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है. गाजियाबाद में तकरीबन डेढ़ सौ स्थान पर छठ महापर्व का आयोजन होता है. इसके अतिरिक्त सोसाइटी पार्कों आदि में भी कृत्रिम तालाब बनाकर छठ महापर्व मनाया जाता है. छठ महापर्व दिल्ली एनसीआर में केवल बिहार और पूर्वांचल के ही नहीं बल्कि विभिन्न राज्यों के लोग मानते हैं. या फिर यूं कहीं की छठ महापर्व केवल बिहार और पूर्वांचल के लोगों तक अब सीमित नहीं रहा है. गाजियाबाद में भी एक बड़ा तबका ऐसा है, जो बिहार और पूर्वांचल से कोई ताल्लुक तो नहीं रखता है लेकिन बहुत ही आस्था के साथ छठ मनाता है.
गाजियाबाद के साहिबाबाद की रहने वाली अनुपमा गर्ग बताती हैं कि सूर्य भगवान में बचपन से ही हमारी काफी आस्था रही है. हमारे पड़ोस में रहने वाले लोग छठ बहुत ही धूमधाम से मनाते थे. एक दो बार हम छठ मनाने अपने पड़ोसियों के साथ हिंडन छठ घाट पर आए. हमने हिंडन घाट पर छठ पर्व मनाया. हमें छठ पर्व काफी अच्छा लगा और मन को बहुत शांति मिली. जीवन में तरक्की के नए रास्ते खुले. इसके बाद से हमारी आस्था छठ महापर्व में बढ़ती चली गई. विश्वास बढ़ता गया, आस्था बढ़ती गई. हम बीते 4 सालों से छठ पर्व मना रहे हैं.
परिवार की छठ महापर्व में आस्था है: वसुंधरा निवासी सुषमा पांडे तकरीबन डेढ़ दशक से दिल्ली एनसीआर में अपने परिवार के साथ रहती हैं. सुषमा बताती हैं कि हमने लोगों को छठ मनाते हुए देखा. हमें बहुत अच्छा लगा. शुरुआत में हम छठी मैया को प्रसाद चढ़ाने के लिए अपने पड़ोस के लोगों को दिया करते थे कि हमारा प्रसाद भी आप चढ़ा देना. फिर हम खुद छठ मनाने आने लगे. तकरीबन दस साल से पूरा परिवार छठ महापर्व के दिन हिंडन घाट आकर छठ पूजा में शामिल होता है. हमारे परिवार की छठ महापर्व में आस्था है. जो हमने मांगा है तो हमें अवश्य मिला है. आज नहाए खाए से छठ पूजा की शुरुआत हुई है. हमने आज भी हिंडन छठ घाट पर आकर पूजा की है.
छठी मैया में काफी आस्था है: मोहन नगर के अर्थला निवासीराम बाबू सिंह कहते हैं पहले दिल्ली एनसीआर में सिर्फ बिहार और पूर्वांचल के लोग छठ मनाया करते थे लेकिन अब हम जैसे हजारों स्थानीय लोग भी छठ मानते हैं. 1993 में हमने पहली बार छठ महापर्व मनाया था. पहली बार में ही छठी मैया ने हमारे सभी मनोकामनाएं पूर्ण की, जिसके बाद से अब तक लगातार परिवार के सभी लोग धूमधाम से हर साल छठ मा पर मानते हैं. हमारे जैसे हजारों लोग हैं, जो बिहार और पूर्वांचल से ताल्लुक नहीं रखते हैं लेकिन इसके बावजूद भी उनकी छठी मैया में काफी आस्था है और बहुत ही हर्ष के साथ छठ महापर्व का त्यौहार मनाते हैं.
अब छठ विश्व भर में मनाया जाता: पुरबिया जनकल्याण परिषद की राष्ट्रीय अध्यक्ष रीता सिंह कहती हैं, हर साल हम देखते आ रहे हैं की घाटों पर लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है. छठ महापर्व को केवल बिहार और पूर्वांचल के ही नहीं बल्कि देश के विभिन्न राज्यों के लोग जो कि दिल्ली एनसीआर में निवास करते हैं, बहुत ही धूमधाम के साथ मनाते हैं. पहले छठ को बिहार और पूर्वांचल का त्योहार कहा जाता था लेकिन अब छठ विश्व भर में मनाया जाता है. छठी मैया में लोगों की आस्था लगातार बढ़ रही है. हिंडन छठ घाट पर हर साल हजारों लोग जो कि बिहार और पूर्वांचल से ताल्लुक नहीं रखते हैं लेकिन छठ मनाने के लिए पहुंचते हैं.
पुरबिया जनकल्याण परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री पंडित राकेश तिवारी बताते हैं, दिल्ली एनसीआर में छठ महापर्व अब केवल बिहार और पूर्वांचल के लोगों तक सीमित नहीं रहा है. छठ महापर्व को अब दिल्ली एनसीआर के लोग भी बहुत ही धूमधाम के साथ मनाते हैं. दिल्ली एनसीआर में देश के तमाम राज्यों के आकर लोग बसे हुए हैं. विभिन्न राज्यों के लोग जो दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, हमारे साथ बहुत ही धूमधाम के साथ छट मानते हैं और उनकी छठ मैया में बेहद आस्था है.
