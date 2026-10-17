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यूपी; फिल्म अभिनेत्री राखी सावंत के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, 16 साल पहले युवक की मौत का मामला

राखी सावंत ( Photo credit: ETV Bharat )

झांसी : फिल्म अभिनेत्री राखी सावंत एक बार फिर कानूनी मामले को लेकर चर्चा में हैं. झांसी के युवक की मौत से जुड़े करीब 16 साल पुराने मामले में अदालत ने राखी सावंत के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है. यह मामला वर्ष 2010 में प्रसारित एक टेलीविजन कार्यक्रम से जुड़ा है.



डीजीसी मृदुलकांत श्रीवास्तव ने बताया कि यह मामला वर्ष 2010 का है. झांसी के प्रेमनगर क्षेत्र के रहने वाले लक्ष्मण का अपनी पत्नी से विवाद चल रहा था. इसी विवाद को सुलझाने के लिए वह एक टेलीविजन कार्यक्रम में पहुंचा था. इस शो को फिल्म अभिनेत्री राखी सावंत होस्ट करतीं थीं.