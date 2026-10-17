यूपी; फिल्म अभिनेत्री राखी सावंत के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, 16 साल पहले युवक की मौत का मामला
डीजीसी मृदुलकांत श्रीवास्तव ने बताया कि यह मामला वर्ष 2010 का है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 17, 2026 at 7:52 PM IST
झांसी : फिल्म अभिनेत्री राखी सावंत एक बार फिर कानूनी मामले को लेकर चर्चा में हैं. झांसी के युवक की मौत से जुड़े करीब 16 साल पुराने मामले में अदालत ने राखी सावंत के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है. यह मामला वर्ष 2010 में प्रसारित एक टेलीविजन कार्यक्रम से जुड़ा है.
डीजीसी मृदुलकांत श्रीवास्तव ने बताया कि यह मामला वर्ष 2010 का है. झांसी के प्रेमनगर क्षेत्र के रहने वाले लक्ष्मण का अपनी पत्नी से विवाद चल रहा था. इसी विवाद को सुलझाने के लिए वह एक टेलीविजन कार्यक्रम में पहुंचा था. इस शो को फिल्म अभिनेत्री राखी सावंत होस्ट करतीं थीं.
उन्होंने बताया कि लक्ष्मण की मां सावित्री देवी ने आरोप लगाया था कि कार्यक्रम के दौरान उनके बेटे के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां की गईं. परिवार का दावा था कि कार्यक्रम प्रसारित होने के बाद लक्ष्मण मानसिक तनाव में रहने लगा था. इसके बाद नवंबर 2010 में उसकी मौत हो गई. परिवार ने आरोप लगाया कि कार्यक्रम में हुए कथित अपमान का उसकी मानसिक स्थिति पर बुरा असर पड़ा था.
युवक की मौत के बाद उसकी मां की शिकायत पर राखी सावंत समेत चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. प्रकरण में आत्महत्या के लिए उकसाने, जानबूझकर अपमानित करने और आपराधिक साजिश जैसी धाराओं के तहत कार्रवाई की गई थी.
उन्होंने बताया कि इसमें मामला चलता रहा, विवेचना भी हुई. चार्जशीट भी दाखिल हुई. उन्होंने बताया कि इसके बाद न्यायालय ने 16 अक्टूबर 2026 को राखी सावंत के खिलाफ गिरफ्तारी के वारंट का आदेश जारी कर दिया है.
उन्होंने बताया कि अब इनको न्यायालय में उपस्थित होना पड़ेगा और जमानत के लिए इनको अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करनी पड़ेगी. उन्होंने बताया कि राखी सावंत के लिए न्यायालय में उपस्थित होने का एक आदेश जारी हो चुका है, जिसमें इनको यहां पर उपस्थित होकर अपनी जमानत करानी पड़ेगी.
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