नवीन जयहिंद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, रोहतक में रोड जाम केस में बोले-दबाव बनाने की हो रही कोशिश
हरियाणा के रोहतक में आप के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नवीन जयहिंद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है.
Published : April 30, 2026 at 8:40 PM IST|
Updated : April 30, 2026 at 9:19 PM IST
रोहतक : हरियाणा की रोहतक कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं जयहिंद सेना के प्रमुख नवीन जयहिंद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है. ये मामला वर्ष 2023 में रोड जाम से जुड़ा हुआ है. इस मामले में जज शंकर दून की कोर्ट ने जयहिंद को आगामी 20 मई को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं. हालांकि आप के पूर्व नेता का कहना है कि पुलिस की ओर से सम्मन मिलने के बाद ही उन्हें इस बात का पता चला कि उनके खिलाफ रोड जाम से जुड़ा कोई केस दर्ज है.
नहर में डूब गया था "अंगद" : दरअसल 6 जून 2003 को मायना गांव निवासी अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर अमित पंघाल के कोच अनिल धनखड़ का 17 वर्षीय बेटा अंगद रोहतक में जेएलएन नहर में नहाते समय डूब गया. ये हादसा मायना गांव के पास ही हुआ था. वो दोस्तों के साथ नहर में नहाने के लिए गया था. गुस्से में ग्रामीणों ने रोड जाम कर दिया था. उस समय आप के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नवीन जयहिंद ग्रामीणों को समझाने के लिए वहां गए थे. अंगद का शव 3 दिन बाद झज्जर से बरामद हुआ था. रोड जाम से संबंधित मामले में शिवाजी कॉलोनी में आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज हुआ था.
गैर जमानती वारंट जारी : इसी मामले में रोहतक कोर्ट ने आरोपी बनाए गए नवीन जयहिंद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है. इस पर जयहिंद ने अब तीखी प्रतिक्रिया दी है. गुरूवार को रोहतक में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि इससे पहले उन्हें इस केस के बारे में कोई जानकारी नहीं थी. पुलिस टीम अचानक ही उनके पास गैर जमानती वारंट लेकर पहुंची है. उन्होंने सीधे तौर पर प्रदेश सरकार को निशाने पर लिया है. उन्होंने बताया कि अमित पंघाल के कोच अनिल, उनके सीनियर रहे हैं. इस नाते उस दिन वे सहानुभूति के तौर पर वहां गए थे और डीएसपी के कहने पर रोड जाम कर रहे ग्रामीणों को समझाया था लेकिन बेवजह ही रोड जाम के केस में उन्हें शामिल कर लिया गया और अब कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है. उन्होंने कहा कि वे अनेकों बार आम आदमी से जुड़ी समस्याओं को लेकर सड़कों पर उतरे हैं लेकिन कभी भी रोड जाम नहीं किया. नवीन जयहिंद ने कहा कि बार-बार पुराने केस निकालकर वारंट भेजने से लगता है कि दबाव बनाने की कोशिश हो रही है.
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