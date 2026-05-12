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सहारनपुर जातीय हिंसा मामला; सांसद चंद्रशेखर आजाद समेत 8 आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी

सहारनपुर में रामनगर जातीय हिंसा मामला सांसद चंद्रशेखर आजाद समेत 8 आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी...

नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद
नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 12, 2026 at 2:29 PM IST

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सहारनपुर: यूपी के सहारनपुर के चर्चित रामनगर जातीय हिंसा मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट ने नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद समेत 8 लोगों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए हैं. अदालत में पेश नहीं होने पर कोर्ट ने यह कार्रवाई की है.

मामले की अगली सुनवाई अब 20 मई को होगी. बता दें कि रामनगर हिंसा से जुड़े एक मुकदमे की सुनवाई अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चतुर्थ एवं विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए मीनल चावला की अदालत में हुई. विशेष लोक अभियोजक गुलाब सिंह ने अदालत को बताया कि इस मामले में कुल 14 आरोपियों के खिलाफ सुनवाई चल रही है.

आपको बता दें कि सुनवाई के दौरान 6 आरोपी अदालत में उपस्थित हुए, जबकि सांसद चंद्रशेखर आजाद, दीपक बौद्ध, कालू उर्फ अमित, कमल वालिया, कदम सिंह, अंकित, बंटी और राजन अदालत में पेश नहीं हुए. आरोप तय किए जाने की प्रक्रिया के दौरान लगातार गैरहाजिर रहने को अदालत ने गंभीर माना और सभी 8 आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिए.

दरअसल, थाना देहात कोतवाली इलाके के रामनगर में 9 मई 2017 को जातीय तनाव के बाद हिंसा भड़क उठी थी. उस दौरान दो पक्ष आमने-सामने आ गए थे और देखते ही देखते इलाके में पथराव, आगजनी और तोड़फोड़ शुरू हो गई थी. हिंसा में कई लोग घायल हुए थे, जबकि पुलिस और निजी वाहनों को भी आग के हवाले कर दिया गया था.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे थे, लेकिन हालात तेजी से बिगड़ गए. स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करना पड़ा था. हिंसा के बाद कई दिनों तक पूरे इलाके में भारी पुलिस फोर्स तैनात रही थी.

मामले के वादी सुधीर कुमार गुप्ता ने देहात कोतवाली में दर्ज कराई गई रिपोर्ट में बताया था कि वह अपने प्रभारी अधिकारी के साथ तनाव की सूचना मिलने पर रामनगर पहुंचे थे. इसी दौरान उग्र भीड़ ने वहां खड़े वाहनों में आग लगा दी. उनकी मोटरसाइकिल भी आगजनी की चपेट में आकर जल गई थी.

रामनगर हिंसा के बाद पुलिस ने अलग-अलग मामलों में कई मुकदमे दर्ज किए थे. इनमें आगजनी, सरकारी कार्य में बाधा, बलवा और तोड़फोड़ जैसी गंभीर धाराएं शामिल की गई थी. इन्हीं मुकदमों में से एक मामले की सुनवाई वर्तमान में एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही है.

साल 2017 में सहारनपुर जिले में जातीय तनाव लगातार बढ़ रहा था. शब्बीरपुर और आसपास के इलाकों में हुई घटनाओं के बाद भीम आर्मी समेत कई संगठनों ने प्रदर्शन किए थे. उसी दौरान रामनगर क्षेत्र का माहौल भी तनावपूर्ण हो गया था, जिसके बाद हिंसा फैल गई. उस समय जिले की कानून व्यवस्था को लेकर सरकार और प्रशासन पर भी सवाल उठे थे.

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