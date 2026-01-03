ETV Bharat / state

उर्मिला सनवर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, सुरेश राठौर के घर पर चस्पा किया नोटिस

हरिद्वार: अंकिता भंडारी केस से जुड़े ऑडियो क्लिप वायरल होने के बाद एक्ट्रेस उर्मिला सनावर और पूर्व विधायक सुरेश राठौर की मुश्किलें बढ़ गई हैं. जहां शुक्रवार को कोर्ट से उर्मिला के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए गए, वहीं देहरादून पुलिस ने आरोपी सुरेश राठौर के घर नोटिस चस्पा किए गए. हरिद्वार की रानीपुर पुलिस ने कोर्ट से उर्मिला के खिलाफ गैर जमानती वारंट यानि एनबीडब्ल्यू हासिल कर लिया है. रानीपुर कोतवाली में साल 2024 में पूर्व विधायक की बेटी ने मुकदमा दर्ज कराया था, जांच के लिए पुलिस ने उर्मिला को कई बार नोटिस दिया था. नोटिस का जवाब ना देने पर कोर्ट में अब गैर जमानत वारंट जारी किया है. पुलिस अब उर्मिला तलाश में जुटी है और दावा किया जा रहा है कि दोनों की गिरफ्तारी जल्द हो सकती है.

गौर हो कि उर्मिला सनावर के खिलाफ दो मामले उस वायरल ऑडियो क्लिप से संबंधित हैं, जिसमें वह पूर्व विधायक सुरेश राठौर के साथ सह आरोपी हैं. जबकि 2024 में सुरेश राठौर की पुत्री ने रानीपुर थाने में उर्मिला के खिलाफ ब्लैकमेलिंग का मुकदमा दर्ज कराया था. पूर्व विधायक सुरेश राठौर और उनकी कथित पत्नी उर्मिला सनावर पर लगातार पुलिस का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है. जिस तरह से उन्होंने ऑडियो वायरल किए, उसके बाद तो दोनों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर दिए गए.

हरिद्वार जिले में ऑडियो आने के बाद दो मुकदमे दर्ज किए गए. बहादराबाद पुलिस की ओर से पहले नोटिस चस्पा किए जाने के बाद आज शुक्रवार को देहरादून पुलिस ने भी पूर्व विधायक सुरेश राठौर के आवास पर नोटिस चस्पा कर दिया है. उन्हें थाने में पेश होने के निर्देश दिए हैं. अब देहरादून पुलिस की कार्रवाई के बाद यह माना जा रहा है कि जल्द ही आगे सख्त कार्रवाई की जा सकती है. लेकिन दोनों ही आरोपी पुलिस के नोटिस का जवाब देने की बजाय अंडरग्राउंड बताए जा रहे हैं.

उर्मिला भले ही सोशल मीडिया पर सुरेश राठौर की पत्नी होने का दावा करती है, लेकिन सुरेश राठौर ने उसे अपनी पत्नी मानने से इनकार कर दिया. कुछ दिन पहले सुरेश राठौर ने उर्मिला पर साजिश रचने और उनसे 50 लाख ऐंठने का आरोप तक लगाया था. उससे पूर्व सुरेश राठौर ने उर्मिला के खिलाफ ज्वालापुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था. कुल मिलाकर उर्मिला के खिलाफ रानीपुर कोतवाली में सुरेश राठौर की बेटी जबकि ज्वालापुर कोतवाली में खुद सुरेश राठौर ने मुकदमा दर्ज कराया था.