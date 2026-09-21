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छिंदवाड़ा एसपी की बढ़ी मुश्किलें, अवमानना पर हाईकोर्ट ने जारी किया गैर-जमानती वारंट

हाईकोर्ट जस्टिस विवेक जैन की एकलपीठ ने वारंट की तामील की जिम्मेदारी पुलिस महानिरीक्षक जबलपुर को सौंपी है. मामले में अगली सुनवाई 1 अक्टूबर को.

JABALPUR HIGH COURT
जबलपुर हाईकोर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 21, 2026 at 10:59 PM IST

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जबलपुर: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अवमानना के एक मामले में छिंदवाड़ा जिले के पुलिस अधीक्षक के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है. हाईकोर्ट जस्टिस विवेक जैन की एकलपीठ ने पुलिस अधीक्षक को एक अक्टूबर को कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं. एकलपीठ ने वारंट की तामील की जिम्मेदारी पुलिस महानिरीक्षक जबलपुर के माध्यम से कराने के निर्देश जारी किये हैं.

जबलुपर की सीता तिवारी की तरफ से दायर की गई अवमानना याचिका

जबलुपर सुहागी निवासी सीता तिवारी की तरफ से दायर अवमानना याचिका में कहा गया था कि उनके पति संतोष पांडे छिंदवाड़ा में पुलिसकर्मी के पद पर पदस्थ थे. सेवानिवृत्ति के बाद उनका निधन हो गया. इसके बावजूद दो लाख 24 हजार की रिकवरी निकाली गई, जिसके खिलाफ हाई कोर्ट से राहतकारी आदेश पारित हो गया था. हाईकोर्ट के आदेश का पुलिस विभाग द्वारा पालन नहीं किये जाने के कारण ये अवमानना याचिका दायर की गयी थी.

एकलपीठ ने सुनवाई के दौरान पाया कि 6 नवंबर 2025 को अवमानना याचिका पर नोटिस जारी किए जाने के बावजूद अब तक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई थी. छिंदवाड़ा पुलिस अधीक्षक की तरफ से 11 फरवरी 2026 को गृह विभाग के अवर सचिव, वल्लभ भवन भोपाल को एक पत्र लिखा गया था. जिसमें बताया गया कि अवमानना याचिका का नोटिस मिल चुका है और स्वीकृति के लिए गृह विभाग को पत्र भेजा गया है.

कोर्ट ने कहा, रजिस्ट्रार को नोटिस प्राप्त होने की सूचना देना पर्याप्त कार्रवाई नहीं

हाईकोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि संबंधित अधिकारियों को अवमानना याचिका का नोटिस मिलने के बाद आवश्यक न्यायिक प्रक्रिया का पालन करना चाहिए था. रजिस्ट्रार को नोटिस प्राप्त होने की सूचना देना पर्याप्त कार्रवाई नहीं है. अधिकारियों को अधिवक्ता नियुक्त कर न्यायालय के समक्ष अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए थी. आदेश का पालन नहीं करने और नोटिस मिलने के बावजूद न्यायालय में उपस्थित नहीं होने की स्थिति गंभीर है. प्रथम दृष्टया पर्याप्त आधार हैं कि एसपी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया जाए.

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हाईकोर्ट ने 1 अक्टूबर को तलब किया
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