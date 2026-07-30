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आइशी घोष के खिलाफ जारी गैरमानती वारंट निरस्त, एक हजार का जुर्माना लगाया

नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने जेएनयू छात्र संघ की पूर्व अध्यक्ष और छात्र संगठन एसएफआई की संयुक्त सचिव आइशी घोष के खिलाफ 2021 में एक प्रदर्शन के दौरान दर्ज एफआईआर के मामले में जारी गैर-जमानती वारंट को निरस्त कर दिया. ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास विजयश्री राठौर ने आइशी घोष पर एक हजार रुपये का जुर्माना लगाते हुए चेतावनी दी है कि आगे कोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान वे उपस्थित रहेंगी.

दरअसल, कोर्ट ने 29 जुलाई को आइशी घोष के खिलाफ गैर जमानत वारंट पर आज तक के लिए रोक लगाया था. कोर्ट ने आइशी घोष को निर्देश दिया कि वो 30 जुलाई को कोर्ट में व्यक्तिगत रुप से पेश हों. आइशी घोष की ओर से पेश वकील केएन जयशंकर, सुभाषचंद्रन केआर और जैमोन एंड्रयूज ने कहा था कि गैर जमानती वारंट 11 अप्रैल को जारी किया गया था. ये गैर जमानती वारंट तामील नहीं किया गया था और कहा गया कि वो दिए गए पते पर नहीं मिलीं. हालांकि, उन्हें फोन से इसकी सूचना दे दी गई. उसके बाद कोर्ट ने 30 जुलाई को पेश होने के लिए गैरजमानती वारंट जारी किया.

दरअसल, सीपीएम के दिल्ली स्थित दफ्तर पर 28 जुलाई को आइशी घोष को इस मामले में गिऱफ्तार करने के लिए पुलिस गई थी. जिसके बाद सीपीएम के नेताओं और पुलिस के बीच बहस हो गई थी. सीपीएम नेताओं ने आरोप लगाया था कि आइशी घोष को पुलिस इसलिए गिरफ्तार करना चाहती है क्योंकि वो हालिया जंतर-मंतर पर प्रदर्शन का नेतृत्व किया था.