विधान परिषद चुनाव में वित्त रहित शिक्षक हो सकते हैं गेम चेंजर, मतदाताओं पर तमाम दलों की पैनी नजर
बिहार विधान परिषद के चुनाव में वित्त रहित शिक्षक गेम चेंजर बन सकते हैं. सभी दल इनपर डोरे डाल रही है. रिपोर्ट- डॉक्टर रंजीत कुमार
Published : October 5, 2026 at 7:28 PM IST
पटना : बिहार में वित्त रहित शिक्षक शिक्षा व्यवस्था के सामने बड़ी चुनौती हैं और शिक्षकों के संघर्ष की कहानी भी लंबी है. लंबे समय से वित्त रहित शिक्षक अनुदान वेतन और अन्य सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं. अब जबकि बिहार में विधान परिषद चुनाव हो रहे हैं, वैसे में सरकार शिक्षकों को करीब लाने में जुटी है. इधर विधान परिषद चुनाव में वित्त रहित शिक्षक प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला भी करने वाले हैं.
वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं वित्त रहित शिक्षक
बिहार में वित्त रहित और अनुदानित शिक्षण संस्थानों के शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मचारियों का मसला सतह पर आ गया है. वित्त रहित शिक्षकों का मसाला एक बार फिर राजनीतिक मुद्दा बनता दिख रहा है.राज्य में लगभग 40,000 से 50,000 (उच्च माध्यमिक विद्यालयों, इंटरमीडिएट एवं डिग्री कॉलेजों को मिलाकर) वित्त रहित शिक्षक और शिक्षकेत्तर कर्मचारी हैं जो लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं.
MLC चुनाव में निर्णायक हो सकते हैं शिक्षक
बिहार में कई सरकारें आई गई लेकिन किसी ने वित्त रहित शिक्षकों के मसले को सुलझाने की जहमत नहीं उठाई. वित्त रहित शिक्षकों को आश्वासन की घुट्टी तो पिलाई जाती है पर अस्थाई तौर पर समस्याओं का समाधान नहीं होता. अब जबकि बिहार में विधान परिषद चुनाव हो रहे हैं तब वैसे स्थिति में वित्त रहित शिक्षकों को सरकार की ओर से भरोसा दिलाया गया है.
शिक्षक नियमित वेतन से हैं महरूम
इन्हें सीधा मासिक वेतन नहीं मिलता, बल्कि छात्रों के परीक्षा परिणाम या फिर रिजल्ट के आधार पर सरकार से मिलने वाले सीमित अनुदान पर निर्भर रहना पड़ता है.सरकारी अनुदान की राशि मिलने में वर्षों की देरी होती है, जिससे शिक्षकों को लंबे समय तक आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है. शिक्षकों को मिलने वाला अनुदान भी लंबे समय तक लंबित रहता है.
अंतिम बार 2016 में आया था अनुदान
वित्त रहित शिक्षकों के लिए अनुदान अंतिम बार 2016 में जारी किया गया था. उसके बाद से अनुदान की राशि सरकार के द्वारा नहीं भेजी गई थी. विधान परिषद चुनाव से ठीक पहले सम्राट चौधरी की सरकार ने वित्त रहित शिक्षकों की चिंता की है और अनुदान की राशि भेजी गई है.
सरकार की ओर से वित्त रहित/अनुदानित स्कूल-कॉलेजों के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों के भुगतान के लिए कुल 461 करोड़ रुपये का सहायक अनुदान जारी किए जाने की घोषणा की गई. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 19 सितंबर को इसकी जानकारी दी थी.
"7 वर्षों से हम लोगों को कोई अलॉटमेंट नहीं मिला है जिसके चलते रोजी-रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई है. सरकार एक छात्र पर साढे आठ हजार रुपए अनुदान देती है. वह भी समय पर नहीं आता है. कॉलेज के पास इतने संसाधन नहीं होते कि वह कॉलेज का विकास और कर्मियों का वेतन दोनों का भुगतान कर सके. 2018 से हम लोगों को अनुदान नहीं मिला है जिसके चलते वेतन भी लंबित है."- डॉ ललन प्रसाद,वित्त रहित शिक्षक
सरकार ने किया है उच्च स्तरीय समिति का गठन
बिहार में वित्त रहित शिक्षकों को सरकारी शिक्षकों की तरह सेवा सुरक्षा, पेंशन, स्वास्थ्य बीमा या अन्य भत्तों का लाभ नहीं मिलता. हाल ही में राज्य सरकार ने इनके बकाए के भुगतान के लिए ₹461 करोड़ का सहायक अनुदान जारी किया है और इनके लिए एक नया वेतनमान तय करने के उद्देश्य से एक उच्च स्तरीय समीक्षा समिति का गठन किया है.
"हमारी सरकार ने वित्त रहित आईटी शिक्षकों की चिंता की है और शिक्षकों के बेहतरी के लिए कदम उठाए जा रहे हैं. वित्त रहित शिक्षकों को नियमित वेतन भी मिलेगा और पेंशन की सुविधा भी दी जाएगी. इस दिशा में सम्राट चौधरी सरकार ने कमेटी का गठन किया है और हमने लोगों से सुझाव भी लिया है."- डॉक्टर संजीव सिंह,जदयू नेता और विधान पार्षद
बिहार में है 225 वित्त रहित डिग्री कॉलेज
अक्टूबर 2025 में सरकार की ओर से बताया गया था कि 225 वित्त रहित डिग्री कॉलेजों में करीब 15 हजार शिक्षक और कर्मचारी हैं, जबकि वित्त अनुदानित 625 हाईस्कूल और 599 इंटर कॉलेजों में 25 हजार से अधिक शिक्षक-कर्मी हैं. इस लिहाज से संबंधित संस्थानों में प्रभावित शिक्षक-कर्मियों की संख्या करीब 40 हजार से अधिक बैठती है.
"वित्त रहित शिक्षकों की चिंता सरकार ने की है और जल्द ही उनकी सभी समस्याओं का निदान किया जाएगा. कुछ समस्याएं सुलझाई गई हैं और जो समस्याएं बची है उसे भी सुलझाया जाएगा. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शिक्षकों को भरोसा दिलाया है."- नवल किशोर यादव ,भाजपा नेता और विधान पार्षद
वित्त रहित शिक्षकों की प्रमुख समस्याएं
वित्त रहित शिक्षक लंबे समय से नियमित वेतनमान, बकाया अनुदान का भुगतान, सेवा शर्तों का निर्धारण, पेंशन और सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाली सुविधाओं की मांग कर रहे हैं. शिक्षक संगठनों का आरोप है कि अनुदान आधारित व्यवस्था के कारण भुगतान नियमित नहीं है और कई वर्षों का अनुदान भी लंबित रहा है. 2025 में वित्त रहित शिक्षक संगठनों ने सात वर्ष तक के लंबित अनुदान का एकमुश्त भुगतान, वेतनमान, पेंशन और सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने जैसी मांगें उठाई थीं.
वित्त रहित शिक्षकों पर तमाम दलों की नजर
चुनावी मौसम है. विधान परिषद चुनाव को लेकर सरकार और नेताओं की चिंता भी बढ़ गई है. चुनाव में वित्त रहित शिक्षकों की भूमिका भी अहम रहती है. शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए वित्त रहित शिक्षक भी मतदान करते हैं. सरकार शिक्षकों को करीब लाने की कोशिश में है और कई घोषणाएं भी की गई है. इधर प्रशांत किशोर भी वित्त रहित शिक्षकों पर डोरे डाल रहे हैं.
वरिष्ठ पत्रकार की राय
वरिष्ठ पत्रकार कौशलेंद्र प्रियदर्शी कहते हैं कि वित्त रहित शिक्षकों के मसलों को लेकर सरकार कभी भी गंभीर नहीं रही है. आज तक ना तो उन्हें समान कार्य के लिए समान वेतन मिला है नाही बराबर अंतराल पर उन्हें आवंटन दिया जाता है. शिक्षा व्यवस्था में यह भारी असमानता दर्शाता है. बिहार में वित्त रहित शिक्षकों की स्थिति बेहद दयनीय है और उनकी समस्याएं ज्यों की त्यों बनी हुई है.
"जब कभी भी चुनाव होते हैं, तब शिक्षकों को सरकार सब्जबाग दिखाती है. विधान परिषद चुनाव से पहले सरकार की ओर से घोषणा की गई है और वित्त रहित शिक्षकों को उम्मीद भी जगी है. देखना दिलचस्प होगा कि सरकार के घोषणाओं को वित्त रहित शिक्षक किस तरीके से लेते हैं और उनका वोट किसके पक्ष में पड़ता है."- कौशलेंद्र प्रियदर्शी, वरिष्ठ पत्रकार
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