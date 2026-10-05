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विधान परिषद चुनाव में वित्त रहित शिक्षक हो सकते हैं गेम चेंजर, मतदाताओं पर तमाम दलों की पैनी नजर

बिहार विधान परिषद ( ETV Bharat )

पटना : बिहार में वित्त रहित शिक्षक शिक्षा व्यवस्था के सामने बड़ी चुनौती हैं और शिक्षकों के संघर्ष की कहानी भी लंबी है. लंबे समय से वित्त रहित शिक्षक अनुदान वेतन और अन्य सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं. अब जबकि बिहार में विधान परिषद चुनाव हो रहे हैं, वैसे में सरकार शिक्षकों को करीब लाने में जुटी है. इधर विधान परिषद चुनाव में वित्त रहित शिक्षक प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला भी करने वाले हैं.